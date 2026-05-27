Ciencia

Ébola en la Argentina: advierten por embarcaciones provenientes de zonas de riesgo de África

En un comunicado, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) aseguró que se adoptaron medidas preventivas con el objetivo de resguardar la salud de la población

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Ilustración digital de un virus del Ébola filamentoide de color naranja entre glóbulos rojos, con un recuadro ampliado que muestra su estructura detallada.
La OMS confirmó más de 900 casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo, con brotes activos en varias provincias del noreste del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comunicó a través de las redes sociales que identificó embarcaciones procedentes de regiones de África consideradas de riesgo por un brote de ébola.

Según el organismo, se implementaron medidas preventivas con el objetivo de proteger la salud de la población.

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Según el mensaje publicado en la red social X, la SIDE, “en el marco de trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud”, detectó las embarcaciones y adoptó de manera oportuna las medidas preventivas necesarias.

El comunicado de la SIDE
El comunicado de la SIDE

“Se lleva a cabo siempre el mismo protocolo. Los barcos son examinados en caso de que haya personas sintomáticas, cualquiera sea la enfermedad infectocontagiosa. Sino hay síntomas, se espera que pasen los periodios de ventana. Sino hay síntomas se los deja circular”, explicaron a Infobae fuentes del ministerio de Salud.

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El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, informó que “ante el brote de Ébola en África, y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”. “La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, completó.

El virus del ébola, perteneciente al grupo de las fiebres hemorrágicas, puede provocar cuadros graves con una mortalidad superior al 50%.
El virus del ébola, perteneciente al grupo de las fiebres hemorrágicas, puede provocar cuadros graves con una mortalidad superior al 50%.

El organismo estatal de inteligencia señaló que, gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron a tiempo las alertas y los protocolos correspondientes, lo que permitió anticipar y evitar posibles riesgos para la salud pública.

Según pudo saber Infobae, como parte de las medidas preventivas adoptadas, se realizaron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina. Entre ellas, controles sanitarios a bordo de los buques detectados, exigencia de declaraciones juradas y la implementación de medidas sanitarias específicas para evitar el desembarco de las tripulaciones.

En total, se detectaron tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina, en el contexto del brote de Ébola registrado en esa región de África, según detallaron a este medio. Las embarcaciones involucradas operaban bajo bandera de Grecia y Liberia.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas sintomáticas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad promedio se sitúa entre 30% y 50%. Actualmente no hay vacunas ni terapias aprobadas para la cepa Bundibugyo, situación que podría aumentar el riesgo de propagación en áreas con recursos sanitarios limitados.

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