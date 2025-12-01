Ciencia

Creatina y cafeína: qué dice la ciencia sobre combinarlas para mejorar el rendimiento físico

Revisiones recientes y guías prácticas analizan si mezclar estos dos suplementos populares potencia la energía y la fuerza, y bajo qué condiciones su consumo conjunto resulta más efectivo y seguro, según Men’s Fitness y PubMed

La combinación de creatina y cafeína genera debate entre deportistas sobre su seguridad y eficacia en el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de creatina y cafeína, dos de los suplementos más populares entre deportistas y personas activas, ha generado debate sobre su seguridad y eficacia para potenciar el rendimiento deportivo.

Mientras la creatina es reconocida por su capacidad para aumentar la energía muscular y favorecer la recuperación, la cafeína destaca por su efecto estimulante, mejorando el estado de alerta y reduciendo la fatiga.

Recientes revisiones científicas y recomendaciones prácticas han arrojado luz sobre los beneficios y precauciones de mezclar ambos compuestos, una práctica cada vez más extendida en el ámbito deportivo.

Beneficios y respaldo científico

Según Men’s Fitness, la creatina contribuye a incrementar la energía disponible en los músculos, lo que se traduce en mayor fuerza y una recuperación óptima tras el ejercicio. Por su parte, la cafeína, presente en el café y en numerosos suplementos, actúa como un potente estimulante.

En la misma línea, una revisión sistemática publicada en PubMed en 2023 confirma que tanto la creatina como la cafeína se emplean habitualmente como ayudas ergogénicas para mejorar el desempeño físico, respaldadas por una amplia base de estudios científicos.

El consumo de creatina permite a los músculos disponer de mayor energía durante actividades físicas intensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción entre creatina y cafeína ha sido objeto de análisis en diversas investigaciones. Men’s Fitness indica que, aunque ambas sustancias han demostrado beneficios por separado, los resultados sobre su combinación no son concluyentes respecto a si el café anula los efectos de la creatina.

Sin embargo, la evidencia más reciente, recogida en PubMed, aporta matices importantes: la combinación de cafeína y creatina parece proporcionar beneficios adicionales al rendimiento cuando la primera se ingiere de forma aguda después de un periodo de carga de creatina.

No existe, sin embargo, un beneficio aparente al ingerir cafeína durante el periodo de carga de creatina. De los estudios revisados, solo en algunos se observaron mejoras significativas cuando la cafeína se consumió tras completar la fase de carga de creatina, mientras que la ingesta simultánea durante la carga no mostró ventajas claras.

Recomendaciones sobre el consumo conjunto

En el plano práctico, Men’s Fitness sugiere que la creatina puede tomarse en cualquier momento del día, siempre que se mantenga una ingesta constante.

Recomienda mezclar el suplemento con cualquier líquido, evitando el consumo en seco, y prestar atención a la temperatura: la creatina puede desnaturalizarse en líquidos extremadamente calientes, por encima de 60°C.

La creatina puede mezclarse con cualquier líquido, siempre que se evite el consumo en seco, según expertos en suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, se aconseja dejar enfriar el café antes de añadir la creatina monohidrato. Además, para asegurar la dosis adecuada, es importante consumir la totalidad de la bebida, ya que dejar restos en la taza puede reducir la cantidad de creatina ingerida.

Respecto a la cafeína, la publicación advierte sobre la necesidad de evaluar la tolerancia individual, ya que los efectos secundarios pueden incluir nerviosismo, irritabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, molestias estomacales y alteraciones del sueño.

La cafeína puede permanecer en el organismo hasta 10 horas, por lo que el momento de la ingesta debe ajustarse a las necesidades y características personales.

Tanto Men’s Fitness como PubMed coinciden en que, para la mayoría de las personas, la combinación de creatina y cafeína no representa riesgos para la salud cuando se respetan las dosis recomendadas.

No obstante, la tolerancia a la cafeína varía según factores como la hidratación, el uso de medicamentos y la genética.

La tolerancia individual a la cafeína influye en la aparición de efectos secundarios como nerviosismo, irritabilidad y alteraciones del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental vigilar la aparición de efectos adversos y ajustar el consumo en función de la respuesta individual. Además, la revisión científica subraya que no se han identificado beneficios adicionales cuando la cafeína se consume durante la fase de carga de creatina, por lo que la estrategia más efectiva parece ser la ingesta de cafeína tras completar dicha fase.

Síntesis de la evidencia y consideraciones finales

La evidencia actual, sintetizada a partir de Men’s Fitness y PubMed, indica que mezclar creatina y cafeína puede ser seguro y, en ciertos casos, aportar ventajas adicionales al rendimiento físico, siempre que la cafeína se consuma después de la carga de creatina.

No se han reportado riesgos significativos para la mayoría de los usuarios, aunque es esencial considerar la tolerancia personal y los posibles efectos secundarios.

La combinación de café y creatina se perfila como una alternativa válida para quienes buscan optimizar su desempeño deportivo, siempre que se sigan las recomendaciones de uso y se observe la respuesta individual del organismo.

