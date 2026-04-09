Deportes

Impacto en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejaría Red Bull para firmar con McLaren

Gianpiero Lambiase, histórico ladero del piloto neerlandés, tendría todo acordado para cambiar de escudería

Guardar
Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, seguiría su carrera en McLaren (REUTERS/Jeenah Moon)
Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, seguiría su carrera en McLaren (REUTERS/Jeenah Moon)

La escudería Red Bull Racing enfrenta una nueva baja significativa en su estructura técnica tras salir a la luz que Gianpiero Lambiase, el histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, dejará el equipo una vez finalice su contrato para sumarse a las filas de McLaren. Diversas fuentes consultadas por De Limburger y replicadas por De Telegraaf coinciden en que Lambiase aceptó una oferta económica sin precedentes dentro del paddock de la Fórmula 1, lo que marca un punto de inflexión en la competencia por el talento en la máxima categoría del automovilismo.

La noticia cobra especial relevancia por el rol que Lambiase desempeña no solo como ingeniero de carrera, sino también como Jefe de Carreras de Red Bull Racing. Aunque su contrato actual lo vincula con la estructura austríaca hasta 2027, el acuerdo prevé que recién a partir de 2028 podrá integrarse a McLaren. Según detalla De Limburger, la escudería británica superó en la puja a otros equipos como Aston Martin y Williams, que también pretendían incorporar a uno de los técnicos más respetados dentro de la Máxima.

La salida de Lambiase se enmarca en una serie de pérdidas de personal clave sufridas por Red Bull Racing durante los últimos años. El equipo que lidera Laurent Mekies ya había visto partir a figuras como el diseñador jefe Rob Marshall y el estratega principal Will Courtenay, quienes también recalaron en McLaren como directores deportivos. Además, la organización debió afrontar la desvinculación de una de sus principales figuras, como Christian Horner, el director deportivo Jonathan Wheatley y el director técnico Adrian Newey, quien ahora es la cara fuerte de Aston Martin.

Según lo reportado por De Telegraaf , el desembarco de Lambiase en McLaren podría estar vinculado a una eventual salida de Andrea Stella, actual director del equipo de Woking. Stella, que goza de alto reconocimiento dentro de la estructura británica, suena como posible candidato para regresar a Ferrari. En caso de concretarse ese movimiento, Lambiase no solo accedería a una mejora salarial considerable, sino también a una posición de mayor jerarquía en la toma de decisiones técnicas y deportivas dentro de McLaren.

El desembarco de Lambiase en McLaren podría estar vinculado a una eventual salida de Andrea Stella, que podría regresar a Ferrari (REUTERS/Shawn Thew)
El desembarco de Lambiase en McLaren podría estar vinculado a una eventual salida de Andrea Stella, que podría regresar a Ferrari (REUTERS/Shawn Thew)

La figura de Gianpiero Lambiase está estrechamente ligada al éxito reciente de Max Verstappen en la Fórmula 1. Desde el ascenso del piloto neerlandés al equipo principal en 2016, ambos han forjado una relación profesional caracterizada por la confianza mutua y la comunicación directa en situaciones de alta presión.

Por el momento, tanto Red Bull Racing como McLaren prefirieron no emitir comentarios oficiales sobre los detalles del traspaso. No obstante, la confirmación de la operación por parte de fuentes internas de los equipos y la repercusión en medios especializados refuerzan el alcance de la noticia en el entorno de la Fórmula 1.

La salida de Gianpiero Lambiase representa un nuevo capítulo en la disputa entre las principales escuderías por captar a los mejores talentos técnicos y estratégicos del automovilismo internacional. Con su incorporación prevista para 2028, McLaren apuesta a consolidar un equipo técnico de primer nivel que le permita competir nuevamente por los primeros puestos del Mundial.

Vale destacar que esta información sale a la luz en medio de una temporada que no está siendo la ideal para Red Bull. La escudería de la bebida energizante pareciera haber perdido terreno tanto en la pelea por el campeonato de pilotos como en el de constructores, al aparecer algunos peldaños por detrás de equipos como McLaren o Mercedes.

Tras los Grandes Premios de Australia, China y Japón, Max Verstappen figura en la novena colocación con 12 puntos, por detrás de Pierre Gasly (Alpine, con 15), Oliver Bearman (Haas, con 17), Oscar Piastri (McLaren, con 21), Lando Norris (McLaren, con 25), Lewis Hamilton (Ferrari, con 41), Charles Leclerc (Ferrari, con 49), George Russell (Mercedes, con 63) y Kimi Antonelli (Mercedes, con 72). Su compañero de equipo Isack Hadjar, por su parte, aparece en el puesto 12°, con sólo 4 unidades.

En lo que respecta a la tabla de posiciones de Constructores, Red Bull se encuentra en la quinta posición junto a Alpine, ambos con 16 puntos. Por delante aparecen Haas (18), McLaren (46), Ferrari (90) y Mercedes (135).

Temas Relacionados

Max VerstappenRed BullMcLarenFórmula 1F1Gianpiero Lambiase

Últimas Noticias

De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

El atacante analizó, junto a GQ, cómo construyó una carrera basada en la constancia y la adaptación. Cómo acuerdos con marcas y colaboraciones fuera del campo también definieron su impacto en el fútbol internacional

De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Sotheby’s anticipa alta demanda por pares firmados y usados en partidos decisivos, en una iniciativa que busca transformar el coleccionismo deportivo en ayuda concreta para comunidades necesitadas

Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

En Semana Santa alcanzó su punto más alto. Jugó su primera final de ATP, le ganó a dos tenistas entre los 35 mejores del mundo y se afianzó en el Top 100

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

La directiva xeneize mantiene la idea de agrandar su cancha y el plan avanza a paso firme

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

El Chacho valoró el punto, pese a que lo que buscó fue ganar en Bolivia. Qué pasará con el equipo con la seguidilla que se viene

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez
DEPORTES
De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

¿Nueva clave contra los apagones? Los autos eléctricos podrían ser el nuevo pilar energético urbano

¿Nueva clave contra los apagones? Los autos eléctricos podrían ser el nuevo pilar energético urbano

Del Apolo 11 a Artemis II

El terrorismo que ya llega

EN VIVO: Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego en Irán

Trump afirmó que las fuerzas de EEUU permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”