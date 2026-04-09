Impacto en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejaría Red Bull para firmar con McLaren

Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, seguiría su carrera en McLaren (REUTERS/Jeenah Moon)

La escudería Red Bull Racing enfrenta una nueva baja significativa en su estructura técnica tras salir a la luz que Gianpiero Lambiase, el histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen, dejará el equipo una vez finalice su contrato para sumarse a las filas de McLaren. Diversas fuentes consultadas por De Limburger y replicadas por De Telegraaf coinciden en que Lambiase aceptó una oferta económica sin precedentes dentro del paddock de la Fórmula 1, lo que marca un punto de inflexión en la competencia por el talento en la máxima categoría del automovilismo.

La noticia cobra especial relevancia por el rol que Lambiase desempeña no solo como ingeniero de carrera, sino también como Jefe de Carreras de Red Bull Racing. Aunque su contrato actual lo vincula con la estructura austríaca hasta 2027, el acuerdo prevé que recién a partir de 2028 podrá integrarse a McLaren. Según detalla De Limburger, la escudería británica superó en la puja a otros equipos como Aston Martin y Williams, que también pretendían incorporar a uno de los técnicos más respetados dentro de la Máxima.

La salida de Lambiase se enmarca en una serie de pérdidas de personal clave sufridas por Red Bull Racing durante los últimos años. El equipo que lidera Laurent Mekies ya había visto partir a figuras como el diseñador jefe Rob Marshall y el estratega principal Will Courtenay, quienes también recalaron en McLaren como directores deportivos. Además, la organización debió afrontar la desvinculación de una de sus principales figuras, como Christian Horner, el director deportivo Jonathan Wheatley y el director técnico Adrian Newey, quien ahora es la cara fuerte de Aston Martin.

Según lo reportado por De Telegraaf , el desembarco de Lambiase en McLaren podría estar vinculado a una eventual salida de Andrea Stella, actual director del equipo de Woking. Stella, que goza de alto reconocimiento dentro de la estructura británica, suena como posible candidato para regresar a Ferrari. En caso de concretarse ese movimiento, Lambiase no solo accedería a una mejora salarial considerable, sino también a una posición de mayor jerarquía en la toma de decisiones técnicas y deportivas dentro de McLaren.

El desembarco de Lambiase en McLaren podría estar vinculado a una eventual salida de Andrea Stella, que podría regresar a Ferrari (REUTERS/Shawn Thew)

La figura de Gianpiero Lambiase está estrechamente ligada al éxito reciente de Max Verstappen en la Fórmula 1. Desde el ascenso del piloto neerlandés al equipo principal en 2016, ambos han forjado una relación profesional caracterizada por la confianza mutua y la comunicación directa en situaciones de alta presión.

Por el momento, tanto Red Bull Racing como McLaren prefirieron no emitir comentarios oficiales sobre los detalles del traspaso. No obstante, la confirmación de la operación por parte de fuentes internas de los equipos y la repercusión en medios especializados refuerzan el alcance de la noticia en el entorno de la Fórmula 1.

La salida de Gianpiero Lambiase representa un nuevo capítulo en la disputa entre las principales escuderías por captar a los mejores talentos técnicos y estratégicos del automovilismo internacional. Con su incorporación prevista para 2028, McLaren apuesta a consolidar un equipo técnico de primer nivel que le permita competir nuevamente por los primeros puestos del Mundial.

Vale destacar que esta información sale a la luz en medio de una temporada que no está siendo la ideal para Red Bull. La escudería de la bebida energizante pareciera haber perdido terreno tanto en la pelea por el campeonato de pilotos como en el de constructores, al aparecer algunos peldaños por detrás de equipos como McLaren o Mercedes.

Tras los Grandes Premios de Australia, China y Japón, Max Verstappen figura en la novena colocación con 12 puntos, por detrás de Pierre Gasly (Alpine, con 15), Oliver Bearman (Haas, con 17), Oscar Piastri (McLaren, con 21), Lando Norris (McLaren, con 25), Lewis Hamilton (Ferrari, con 41), Charles Leclerc (Ferrari, con 49), George Russell (Mercedes, con 63) y Kimi Antonelli (Mercedes, con 72). Su compañero de equipo Isack Hadjar, por su parte, aparece en el puesto 12°, con sólo 4 unidades.

En lo que respecta a la tabla de posiciones de Constructores, Red Bull se encuentra en la quinta posición junto a Alpine, ambos con 16 puntos. Por delante aparecen Haas (18), McLaren (46), Ferrari (90) y Mercedes (135).