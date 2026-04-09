Cuánto cobra un pintor para renovar una casa de 3 habitaciones

Los costos de pintura interior en CABA parten desde los $2.500 por metro cuadrado pintable, aunque hay mucha dispersión de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La determinación de los costos actuales para el mantenimiento y renovación de viviendas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrojó cifras que reflejaron el impacto de la inflación en el rubro de la construcción. Durante los meses de febrero, marzo y abril de este año, diversas plataformas de servicios y portales de noticias económicas relevaron la variación de los precios en la mano de obra. Para una propiedad de entre 80 y 100 metros cuadrados que contó con una superficie total de pared pintable de 250 metros cuadrados, los presupuestos oscilaron de manera considerable según la zona geográfica y el estado técnico de las superficies a intervenir.

La plataforma Clickie, en su informe publicado el 15 de febrero de este año, estableció una guía de precios realistas para los centros urbanos más importantes del país. En dicho documento, se indicó que un trabajo de pintura interior simple, definido como la aplicación de látex sobre paredes ya preparadas y sin necesidad de enduido, tuvo un valor base. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el rango de precios por metro cuadrado se ubicó entre los $2.500 y los $4.500. Por el contrario, en la provincia de Córdoba, estos mismos valores descendieron a un piso de $2.000 y un techo de $4.000 por la misma unidad de medida. Esta diferencia evidenció que los costos logísticos y la demanda en el área porteña incidieron directamente en la conformación de los presupuestos finales.

El mismo portal detalló lo que ocurrió cuando las paredes presentaron daños o irregularidades que requirieron un tratamiento previo. La tarea de aplicar enduido completo y realizar el posterior lijado para suavizar la superficie casi duplicó el costo del servicio. Para los profesionales que operaron en CABA, este tipo de labor se tasó entre $4.500 y $8.000 por metro cuadrado. En el caso de Córdoba, la escala se mantuvo en un rango de entre $3.500 y $7.000. Los datos mostraron que la preparación de la base resultó un factor determinante para el cálculo económico de cualquier renovación habitacional.

Además de las paredes, los especialistas de la construcción consideraron los precios por unidad para las aberturas y piezas de carpintería. Según la fuente mencionada, el esmalte sintético o satinado para puertas tuvo un costo de entre $15.000 y $35.000 por cada unidad. Este margen dependió exclusivamente del tamaño de la hoja, el marco y el estado de conservación del material original. Para las ventanas, los precios registrados partieron desde los $8.000 y alcanzaron los $20.000. El relevamiento aclaró que estos valores correspondieron únicamente a la labor del pintor y no incluyeron el costo de los insumos.

La segunda fuente de referencia para este análisis fue el portal Home Solution, que brindó una lista de precios de referencia actualizada akl mes de marzo mediante el seguimiento constante de sus prestadores activos.

Hay dos formas tradicionales de contratación: sólo mano de obra o todo incluido (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos del portal especializado el servicio básico de pintura interior por metro cuadrado mostró una dispersión notable, con un mínimo de $5.584 y un máximo de $17.642. Esta amplitud en el rango respondió a las distintas calidades de terminación y a la urgencia del requerimiento. El sitio también desglosó servicios complementarios que a menudo formaron parte de una renovación integral. Por ejemplo, la aplicación de revoque tarquini por metro cuadrado se fijó entre los $7.413,11 y los $39.296,12. La colocación de empapelado nuevo se situó en valores de $7.840 a $9.856, mientras que la tarea de retirar papel antiguo fue más costosa, con presupuestos que oscilaron entre $10.100,34 y $13.590,66.

El análisis de esta plataforma también cubrió áreas específicas como la pintura de piscinas, que tuvo un costo de $8.960 a $14.800 por metro, y la impermeabilización de techos, que se ubicó entre los $5.600 y los $11.000. Para aquellos propietarios que buscaron una renovación estética con materiales modernos, la colocación de revestimientos plásticos se tasó entre $4.254,75 y $14.549,67. En tanto, los revestimientos cementicios presentaron un rango de $8.210 a $12.328 por cada metro cuadrado aplicado. La diversidad de opciones técnicas influyó de manera directa en el costo total de la obra.

Para las tareas que involucraron mayor riesgo o especialización, las tarifas subieron significativamente. La pintura en altura, necesaria para fachadas de edificios o casas de varias plantas, se cobró entre $8.648 y $13.421 por metro. Los trabajos con pinturas especiales también mostraron números elevados: la pintura epóxica se ubicó entre $6.679 y $14.150, y la pintura sintética para diversas superficies se estableció entre $6.720 y $18.400. En situaciones donde no se requirió una obra completa sino arreglos puntuales, el jornal de un pintor por reparaciones varias se fijó en un rango diario de entre $26.000 y $32.800.

Al aplicar estos valores a un caso testigo de 250 metros cuadrados de superficie de pared, los totales permitieron proyectar el gasto de una renovación. Según los parámetros de Clickie, una pintura simple para una casa con esa superficie demandó un presupuesto de entre $625.000 y $1.125.000 para la mano de obra. Si la vivienda requirió enduido completo en todas sus habitaciones, la cifra ascendió a un rango de entre $1.125.000 y $2.000.000. Estos montos reflejaron la realidad económica de los barrios de CABA y el primer cordón del Gran Buenos Aires durante el primer trimestre del año.

Por su parte, si se utilizaron los valores de Home Solution, el presupuesto base para la misma superficie de 250 metros cuadrados se inició en los $1.396.000. Sin embargo, para acabados de alta complejidad o en zonas de alta demanda, el costo total por la labor de pintura de las paredes alcanzó los $4.410.500. El informe subrayó que el estado de las paredes fue el factor que más varió el precio inicial. La humedad, el salitre o los hongos obligaron a los trabajadores a realizar tratamientos químicos y mecánicos adicionales antes de abrir las latas de pintura.

La reparación previa de las paredes duplicó el presupuesto de la mano de obra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura de los ambientes también jugó un papel crucial en la conformación de los presupuestos. En las propiedades con techos que superaron los 2,60 metros, los pintores aplicaron un recargo que varió entre el 20% y el 30%. Este adicional compensó el esfuerzo físico mayor, el uso de andamios y el tiempo extra de preparación. Asimismo, la presencia de muebles dentro de las habitaciones influyó en la cotización. Si el profesional se encargó de mover, agrupar y proteger el mobiliario pesado con plásticos y cintas, se cobró un plus bajo el concepto de “protección y despeje”.

En cuanto a la metodología de contratación, el relevamiento de Clickie identificó dos esquemas predominantes en el mercado local. El primero fue el de “solo mano de obra“, donde el cliente asumió la compra de la pintura, rodillos, pinceles, lijas y diluyentes. Este modelo predominó entre quienes buscaron controlar la marca y calidad de los insumos. El segundo esquema fue el de “todo incluido”, donde el pintor proveyó los materiales. Para un departamento típico de 3 ambientes, este servicio integral se tasó entre los $700.000 y $1.200.000 en febrero de este año.

La cantidad de pintura necesaria para cubrir 250 metros cuadrados de pared se estimó en unos 60 a 80 litros de látex. Este cálculo contempló la aplicación de dos manos sobre una base con absorción normal. Las fuentes consultadas recomendaron a los usuarios solicitar siempre un presupuesto por escrito que detallara la cantidad de manos de pintura, los metros a cubrir y los tiempos estimados de finalización de la obra. Además, sugirieron pedir al menos tres cotizaciones diferentes para comparar los valores del mercado.

Las recomendaciones financieras de los expertos del sector indicaron que el pago de un anticipo no debió superar el 40% del monto total acordado. El saldo restante se abonó, por norma general, al concluir la tarea y tras la verificación de los detalles de terminación. El informe cerró con una mención sobre la estabilidad del oficio del pintor frente al avance tecnológico. La necesidad de un diagnóstico visual preciso y la adaptación a las condiciones variables de cada vivienda mantuvieron a esta actividad manual con un riesgo de automatización inferior al 2 por ciento.