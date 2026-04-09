La joven médica que desapareció en plena selva africana: ropa interior colgada de un árbol y un ADN misterioso

Sophia Koetsier, nacida en Ámsterdam el 7 de diciembre de 1993, llegó a Uganda en septiembre de 2015 para completar un internado de ocho semanas en el hospital Lubaga, en Kampala

La última imagen de Sophia Koetsier la muestra alejándose del bloque de concreto que hacía de baño, en un alojamiento rudimentario a orillas del Nilo, dentro del parque nacional Murchison Falls, en Uganda. Llevaba una botella vacía en la mano. Era un atardecer caluroso y sus compañeras, dos estudiantes holandesas, creyeron que ese sería apenas uno más de los actos impulsivos que Sophia había desplegado en el viaje. No fue así.

Los últimos días de Sophia

Sophia Koetsier, nacida en Ámsterdam el 7 de diciembre de 1993, llegó a Uganda en septiembre de 2015 para completar un internado de ocho semanas en el hospital Lubaga, en Kampala. Tenía veintiún años, un expediente brillante en medicina y un diagnóstico de trastorno bipolar que, hasta ese momento, había mantenido bajo control.

Durante su estancia, Sophia se ganó el aprecio de colegas y pacientes. En sus correos electrónicos, relataba a su familia el entusiasmo por la cultura local y sus ganas de regresar a África tras terminar sus estudios. “La casa es grande, pero apenas tiene muebles. En la sala solo hay un sofá y un escritorio pequeño. En esencia, nos sentamos en el suelo”, escribió en una de las primeras cartas a su familia.

Parte de la ropa y objetos de Sophia Koetsier que se hallaron en la costa del Nilo

El 22 de octubre de 2015, tras concluir el internado, Sophia y dos amigas holandesas contrataron un safari de diecisiete días por el interior del país. El guía, Michael Kijjambu, debía velar por su seguridad y las trasladó a diversos parques nacionales. En Kidepo Valley, el 26 de octubre, Sophia mostró los primeros signos de descompensación. La joven intentó saltar de un vehículo en marcha y encender fuego en el campamento. El guía, pese a la advertencia de un responsable turístico, no la llevó a un hospital.

La mañana del 28 de octubre, el grupo arribó a Murchison Falls National Park, famoso por sus cascadas y la abundancia de fauna salvaje. Sophia llamó a su madre desde una embarcación en el Nilo, emocionada por el paisaje y el entorno natural. Unas horas después, durante la tarde, su ánimo alternaba euforia y agotamiento. Las amigas y el guía pactaron terminar el viaje y regresar a la capital, pero decidieron no decírselo a Sophia para evitar que se opusiera.

El Student Education Center de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda era una construcción básica con habitaciones compartidas y baños separados del bloque principal. Sophia pidió salir para ir al baño poco antes de las 18. No regresó.

El 22 de octubre de 2015, tras concluir el internado, Sophia y dos amigas holandesas contrataron un safari de diecisiete días por el interior de Uganda

La aparición de un escenario imposible

El primer rastreo comenzó minutos después. Al notar su ausencia, las amigas buscaron sin éxito en los alrededores. El guía se sumó al recorrido y, tras casi tres horas sin novedad, la madre de Sophia fue notificada por teléfono. A las 21, los guardabosques del parque se unieron a la búsqueda, que se extendió por el resto de la noche.

La mañana del 29 de octubre, una patrulla encontró una botella de plástico en la orilla del Nilo a aproximadamente 600 metros del alojamiento. Era la botella que Sophia utilizaba para recolectar basura. No había huellas frescas, ni señales claras de arrastre animal, ni restos biológicos.

El 30 de octubre, la escena se volvió aún más desconcertante. A lo largo de un tramo de 45 metros de ribera, aparecieron las pertenencias de Sophia: anteojos de sol, una bota suelta, un monedero vacío, plantillas ortopédicas, un billete de 1.000 chelines rasgado a la mitad. Los zapatos estaban limpios y dispuestos con aparente cuidado. El bolso permanecía intacto.

Fragmentos de pantalón, cortados en tiras precisas, estaban atados a ramas y matorrales. La ropa interior colgaba de una rama a cinco metros de altura. Ningún indicio visible de sangre, ni signos de violencia, ni huellas de lucha. El conjunto, según la madre, parecía más “una escena armada” que el resultado del ataque de un animal salvaje. “No veo la mano de Sophia ahí. Los objetos fueron colocados por manos humanas”, declararía más tarde la mujer.

La ropa interior de Sophia apareció colgada de un árbol

Hipótesis oficiales y críticas familiares

La policía ugandesa optó por la explicación más rápida: ataque de animal salvaje. El parque alberga cocodrilos, hipopótamos, leones y leopardos. Un animal de gran porte podría haber arrastrado a Sophia al río, indicaron. Sin embargo, la ausencia de sangre, restos biológicos y rastros de arrastre en la vegetación o el barro de la orilla, desarmaba la hipótesis. Además, la disposición de las prendas y la altura a la que fue hallada la ropa interior resultaban incompatibles con el comportamiento habitual de los depredadores.

La familia Koetsier, en especial Marije Slijkerman (madre de Sophia), denunció la superficialidad de la investigación y contrató peritos independientes. El análisis de ADN en las prendas recogidas reveló la presencia de perfiles masculinos desconocidos, descartando que pertenecieran a policías o rescatistas. Para la familia, ese hallazgo sugiere intervención humana.

La presión de la familia y la revisión de los informes forenses llevaron a que la policía de Uganda reabriera el caso años después, aunque nunca se hallaron restos corporales ni nueva evidencia física que permitiera concluir la investigación.

La policía ugandesa optó por la explicación más rápida: ataque de animal salvaje

La personalidad de Sophia y su integración en Uganda

Sophia Koetsier era descrita por colegas y amigos como una joven “alegre, sociable y creativa”. Tocaba el piano, bailaba, escribía y hacía deporte. En Uganda, los niños la apodaron “Najigobe”, el “rayo de sol de la mañana”. Su desempeño en el hospital Lubaga fue sobresaliente. “Parecía una doctora nata. Aprendía rápido y ayudaba en todo lo que podía”, declaró una de las parteras que la conoció en África.

Durante el internado, Sophia mantenía contacto frecuente con su familia a través de largos correos electrónicos. En ellos, compartía sus impresiones y detallaba tanto las precariedades de su alojamiento como la alegría de interactuar con la comunidad local. “Hicimos amistad con los niños del barrio el primer día. Nos saludan y se ríen con nosotros. Dicen ‘Mzungu’, que significa persona blanca”, escribió.

El rastro de los objetos y las dudas sobre la escena

La secuencia y disposición de los objetos encontrados resulta uno de los aspectos más inquietantes del caso. La botella de agua apareció sola, a la orilla. Los demás objetos, dos días después, en la misma zona, pero en un radio de apenas cinco metros respecto a la botella. Los equipos de búsqueda habían peinado el área la víspera y no vieron nada. La madre de Sophia planteó la posibilidad de que los objetos fueran colocados después, en un intento deliberado de despistar la investigación.

Las tiras de pantalón atadas a ramas, la ropa interior colgando a gran altura, los zapatos dispuestos ordenadamente y la ausencia de signos de forcejeo o restos biológicos refuerzan, para los expertos consultados por la familia, la idea de una escena manipulada.

La policía local descartó rápidamente la intervención humana y no preservó la zona como escena del crimen

El bolso de Sophia, donde guardaba su pasaporte, su dinero y su teléfono, permanecía intacto y cerrado. El monedero, vacío, fue hallado a poca distancia. Ninguno de los objetos de valor había desaparecido, lo que, para la familia, descarta el robo como móvil principal.

La investigación oficial se cerró rápido. La policía local descartó rápidamente la intervención humana y no preservó la zona como escena del crimen. No se tomaron muestras exhaustivas ni se profundizó en las entrevistas a testigos del parque o trabajadores del alojamiento. La prensa local cubrió el caso de manera marginal. La familia Koetsier, en contraste, nunca abandonó la búsqueda.

La madre de Sophia viajó de inmediato a Uganda. Contactó al consulado de Países Bajos, reclamó la intervención de la policía holandesa y contrató expertos en rastreo y genética. Un equipo de la policía neerlandesa se desplazó a Murchison Falls y realizó un barrido con drones. No encontraron restos biológicos ni evidencia concluyente.

El caso fue archivado en 2015 como desaparición por ataque animal. Por años, la única voz activa fue la familia, que organizó campañas, mantuvo activo el sitio web FindSophia.org y presionó a las autoridades neerlandesas y ugandesas para reabrir el expediente.

Ocho años después, en 2023, un nuevo director de la Dirección de Investigaciones Criminales de Uganda reabrió el caso tras la insistencia familiar

La reapertura del caso y las nuevas pistas de ADN

Ocho años después, en 2023, un nuevo director de la Dirección de Investigaciones Criminales de Uganda reabrió el caso tras la insistencia familiar y el hallazgo de nuevos perfiles genéticos en las prendas recogidas. Los nuevos informes forenses, que confirman la presencia de ADN masculino ajeno a la policía local y a los rescatistas.

La madre de Sophia, Marije Slijkerman, declaró: “Seguiré luchando, por difícil que sea. Haré todo lo posible por averiguar dónde está y qué le pasó”. Recorrió Uganda en busca de testigos y logró que el caso vuelva a los tribunales locales. Para la familia, el hecho de que los objetos hayan aparecido en etapas y la presencia de ADN masculino refuerzan la hipótesis de un crimen.

Salud mental, contexto del safari y oportunidades perdidas

El diagnóstico de bipolaridad de Sophia fue considerado por las autoridades como elemento central para explicar su desaparición. Sus amigas declararon que, los días previos, Sophia había dormido poco, alternaba impulsividad y momentos de soledad. La noche anterior a desaparecer, pasó varias horas en una torre de vigilancia del parque: “Me propuse sobrevivir afuera, fue un desafío”, contó al regresar.

Durante el viaje en barco por el Nilo, el 28 de octubre, exhibió conductas erráticas. La joven manipulaba equipos a bordo y permanecía largos periodos en el baño. Al desembarcar, sus amigas intentaron llamarla para que regrese, pero Sophia prefirió quedarse hablando con una mujer y una niña que se encontraban en la zona. “¿Vas a venir?”, preguntó una de las compañeras. “No, ellas me parecen más interesantes”, respondió.

El guía y las amigas decidieron entonces que era necesario volver a Kampala y reunirse con la madre de Sophia. No lograron comunicarle la decisión. Horas después, Sophia se alejó sola hacia el baño y desapareció.

La costa del río Nilo en la que desapareció Sophia Koetsier

Hipótesis alternativas y el escenario imposible

Los expertos consultados por la familia descartan la hipótesis de suicidio: no había signos previos de ideación suicida ni evidencia de autolesión. La escena del hallazgo, con prendas cortadas y dispuestas en altura, no corresponde a los patrones habituales de suicidio en la región.

La hipótesis de ataque animal, dominante en la investigación policial, tampoco explica la ausencia de sangre, la disposición ordenada de los objetos ni la presencia de ADN masculino. La posibilidad de que Sophia haya intentado nadar en el Nilo, desorientada por un episodio maníaco, no encaja con la secuencia del hallazgo ni con las características físicas del entorno. La costa es de difícil acceso y la corriente, muy fuerte.

A más de una década de la desaparición de Sophia no hay muchas certezas. No hay cuerpo. No hay confesión. Hay una escena imposible y una madre que no acepta el silencio.