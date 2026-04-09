Política

Unión por la Patria rechazó el proyecto de Losada para sancionar las falsas denuncias por violencia de género

Advirtieron que el endurecimiento de las penas podría desalentar las denuncias de víctimas y generar un efecto contrario en casos de violencia de género, en medio del debate en el Senado

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Unión por la Patria rechazó el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias de violencia de género en el Senado

El proyecto de ley que busca penas más severas para las falsas denuncias avanza en el Senado de la Nación. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, apunta a modificar el tratamiento penal de este tipo de delitos. La propuesta obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y aguarda su debate en el recinto. La discusión generó diferencias entre los miembros de la Cámara Alta y repercusiones en distintos espacios políticos.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, la senadora María Florencia López, de Unión por la Patria por La Rioja, expuso sus reparos sobre la orientación y los efectos prácticos del proyecto. “Este es un proyecto que viene por parte de la senadora Losada hace tiempo, no es algo nuevo", dijo.

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En este sentido indicó: “Nosotros creemos que este proyecto lo único que intenta es escuchar o hacerse eco de algo popular, que por ahí se escucha en la calle: cuántas denuncias son falsas, que las mujeres se aprovechan de esa situación para denunciar, que le quieren sacar la plata a los hombres".

Y continuó: “Yo conozco algunos casos, denuncias falsas que han llevado adelante algunas mujeres en contra de algunos hombres y en algunos casos se ha perjudicado la imagen del hombre. Ahora, esa cuestión particular individual es muy excepcional. Prácticamente la totalidad de las denuncias que se formulan son denuncias reales”.

María Florencia López remarca las dificultades probatorias en delitos de abuso sexual y cuestiona el incremento de penas por denuncias infundadas (Captura de video)
María Florencia López remarca las dificultades probatorias en delitos de abuso sexual y cuestiona el incremento de penas por denuncias infundadas (Captura de video)

Cuestionamientos al incremento de penas

Consultada sobre las consecuencias de aprobar penas más altas por falsas denuncias, López advirtió: “Creemos nosotros que haber subido la imputación o las penas, mejor dicho, de delito de falso testimonio y después también de denuncias falsas, lo único que va a hacer es atemorizar a las mujeres que quieren hacer una denuncia porque sufren violencia, porque hay abusos sexuales tanto respecto de ellas como de los menores de edad. Ante el miedo de que puedan ser contradenunciadas por denuncia falsa y ante la imposibilidad de tener pruebas del delito, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”.

La senadora de Unión por la Patria remarcó la dificultad de aportar pruebas en casos de abuso sexual y cómo esto podría desalentar a víctimas a presentarse ante el sistema judicial. “El delito de abusos sexuales, a menos que hagan la denuncia en ese momento y el abuso sea con acceso carnal, puedes tener muestra de semen con ADN, lo demás es muy difícil de probar. Entonces, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”, agregó.

La polémica en torno a los dichos de Losada sobre la contratación de mujeres en despachos legislativos también estuvo presente en el debate. Preguntada sobre la existencia de asesoras en su equipo, López indicó: “Tengo asesoras mujeres y tengo asesores hombres también. No tengo problema”.

Señaló que en la práctica la totalidad de los despachos cuenta tanto con personal varón como mujer: “Porque exista la violencia de género y las denuncias, no vamos a dejar de contratar mujeres que sean capaces. Todo eso forma parte del runrún que se escucha: ‘Mirá, te van a denunciar’. Se aprovecha de estos comentarios prácticamente populares sin ningún tipo de asidero”.

El debate parlamentario sobre falsas denuncias y protección de víctimas mantiene posiciones encontradas y sigue en agenda legislativa en Argentina
El debate parlamentario sobre falsas denuncias y protección de víctimas mantiene posiciones encontradas y sigue en agenda legislativa en Argentina

Debate sobre el impacto y el sentido del proyecto

Respecto a la calificación de los comentarios atribuidos a Losada, López evaluó: “Seguramente que algún machista le debe haber dicho: ‘Tengo miedo que me denuncien’. Si vos no hacés nada, si vos te comportás correctamente con una mujer es imposible que te hagan una denuncia, es imposible. Planteamos quizás algún caso excepcional de alguna mujer que no debe haber estado muy bien de la cabeza o debe haber tenido algún desequilibrio, puede haber hecho algo así, pero el normal de las mujeres trabajamos con jefes varones y nunca se le ha cruzado por la cabeza irlos a denunciar falsamente por violencia de género o abuso sexual”.

Interrogada sobre si comprende el planteo de la senadora Losada, López respondió: “No lo comprendo porque no es real. Lo que plantea la senadora no lo he escuchado yo nunca, jamás en la vida. Hoy en día, con las leyes de género y con las posibilidades que tenemos para denunciar, si alguien actúa mal en contra de nosotras, siempre hay posibilidad de denunciar".

En este aspecto aseguró que “hay varones que ningunean estas situaciones, ningunean las violencias, ningunean los abusos sexuales. En lugar de proteger más a la mujer y darle más vías de acceso para que denuncie, para que pueda llegar a la justicia, le ponemos una traba o impedimos que denuncie atemorizándola diciéndole: ‘Ojo, que puedes tener una pena muy grave’. La pena que intentan ponerle a las denuncias falsas son hasta de tres a seis años, es decir, mayor que un montón de delitos”.

López también criticó que una mujer impulse esta iniciativa: “Por supuesto que es mucho más grave, pero siempre se usa más a las mujeres para que hagan este tipo de leyes, este tipo de cosas, porque obviamente si la hace un varón se sienten como que va a haber más reproches hacia él. La verdad, con el solo hecho de ser mujer no te da derecho a plantear leyes que en definitiva van a ir en contra de las propias mujeres”.

Avance legislativo y próximos pasos

La representación de La Libertad Avanza en el Senado resultó clave para que la iniciativa avanzara sobre tablas. El martes pasado, el proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. “Ayer han firmado ya el despacho favorable en la Comisión de Penal, de Justicia y de Asuntos Penales, así que muy probablemente en poco tiempo va a estar en el recinto”, confirmó López.

Las posiciones encontradas en la Cámara Alta marcan un escenario de debate abierto de cara al tratamiento en el recinto. La discusión sobre las falsas denuncias y el acceso a la justicia por parte de las mujeres sigue presente en la agenda parlamentaria.

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