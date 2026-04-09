Claves para controlar el melasma: la constancia en la fotoprotección

La Academia Americana de Dermatología asegura que la protección solar es clave en el manejo efectivo del melasma facial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Academia Americana de Dermatología, principal sociedad científica de la especialidad en Estados Unidos, advierten que el melasma, una afección cutánea caracterizada por la aparición de manchas marrones o grisáceas en el rostro, demanda un abordaje integral. Según los dermatólogos, la atención debe combinar el tratamiento médico con rutinas diarias de cuidado y la protección solar.

El melasma afecta sobre todo a mujeres en edad reproductiva, aunque puede presentarse en cualquier persona. De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología (AAD), la exposición solar es el principal factor desencadenante y agravante. Por ello, la protección solar de amplio espectro (SPF 30 o superior) es el eje del manejo: se recomienda aplicar protector solar cada día y repetir la aplicación cada dos horas cuando se permanece al aire libre, incluso si se está en interiores bajo luz intensa.

El tratamiento médico suele incorporar cremas despigmentantes con principios activos como hidroquinona, ácido azelaico, ácido kójico o tretinoína. Estas sustancias ayudan a atenuar las manchas y a unificar el tono de la piel; sin embargo, su uso debe ser constante y siempre bajo supervisión profesional por posibles efectos secundarios como irritación o enrojecimiento. Los resultados no son inmediatos: se observan mejoras notables recién después de varias semanas o meses.

El abordaje del melasma requiere tratamiento médico y medidas constantes de cuidado

El tratamiento médico del melasma emplea cremas despigmentantes como hidroquinona, ácido azelaico y tretinoína bajo control profesional - ISDIN

En determinados casos, los especialistas pueden sugerir procedimientos como peelings químicos suaves, microdermoabrasión o tratamientos con láser. La AAD advierte que estas intervenciones solo deben indicarse luego de una evaluación dermatológica precisa, ya que una mala aplicación puede empeorar las lesiones.

Además, los expertos insisten en evitar cosméticos o productos que irriten la piel. Es recomendable mantener una rutina de limpieza suave y una hidratación adecuada. La exposición solar sin protección, los cambios hormonales (como los inducidos por anticonceptivos o embarazo) y ciertos medicamentos pueden favorecer la aparición o agravamiento del melasma.

La consulta dermatológica periódica es necesaria para ajustar el tratamiento a la respuesta individual y reducir el riesgo de efectos adversos. Los expertos remarcan que, incluso tras la mejoría, el melasma puede reaparecer si no se mantienen los cuidados. Esto explica la importancia de la constancia en las rutinas preventivas y en la fotoprotección.

La Academia Americana de Dermatología resalta que el seguimiento estricto del cuidado diario, la vigilancia profesional y el cumplimiento de las recomendaciones de fotoprotección marcan la diferencia en el control del melasma.

Opciones terapéuticas y recomendaciones para el manejo del melasma

El melasma afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva, aunque puede aparecer en cualquier persona expuesta al sol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los tratamientos tópicos habituales se encuentran las cremas que contienen hidroquinona, ácido kójico, ácido azelaico y tretinoína. Estas fórmulas contribuyen a aclarar las manchas y a mejorar el tono de la piel, aunque requieren prescripción y monitoreo médico para evitar irritación o daño a largo plazo. En ciertos pacientes, se pueden recomendar procedimientos como peelings químicos suaves, microdermoabrasión o láser, siempre bajo supervisión de un dermatólogo.

La AAD enfatiza que el tratamiento del melasma es progresivo; los resultados pueden demorar varias semanas o meses y requiere mantener la constancia en la aplicación de los productos para alcanzar una mejoría sostenida. Es necesario además evitar cualquier cosmético o producto irritante y priorizar una rutina de cuidados suaves que limite la probabilidad de nuevas manchas.

El seguimiento dermatológico resulta fundamental para adaptar las estrategias terapéuticas según la respuesta individual y reducir eventuales complicaciones. De acuerdo con la experiencia de la Academia Americana de Dermatología, la protección solar diaria es el recurso más efectivo para prevenir la recurrencia y el avance de esta condición.