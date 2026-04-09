Escándalo: un equipo denunció ser perjudicado por el árbitro en un partido para favorecer al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Ivan Toney habló de lo sucedido después del partido

El empate 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha en la jornada 29 de Arabia Saudita dejó como saldo acusaciones de injusticia arbitral y fuertes declaraciones de figuras del fútbol saudí. El partido, disputado en el estadio de Al-Majma’a, estuvo marcado por fallos arbitrales que provocaron la indignación tanto de jugadores como de directivos y ex jugadores del equipo de Yeda, quienes consideraron que las decisiones fueron tomadas para beneficiar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

La controversia se centró en la anulación de dos potenciales penales a favor del Al-Ahli, lo que llevó al club a exigir transparencia sobre las conversaciones entre el árbitro y el VAR. El resultado del partido mantiene al equipo de Yeda en la lucha por el título, aunque ahora a una mayor distancia del líder Al Nassr, con solo seis jornadas restantes.

Hussein Abdul Ghani, referente histórico del Al-Ahli, expresó su descontento en el programa Nadina, donde calificó la situación como “una catástrofe” para el club. “Lo que le ha pasado al Al-Ahli es una catástrofe. El equipo está preparado desde el inicio de la temporada y está rindiendo a un gran nivel, y luego le privas de su derecho a competir, ya sea de forma intencionada o no”, aseguró el ex jugador. Abdul Ghani también responsabilizó a la directiva del club por no solicitar árbitros extranjeros, dado el carácter decisivo del encuentro: “Culpo a la directiva del Al Ahly por no solicitar árbitros extranjeros para arbitrar el partido a costa del club, porque el equipo disputa partidos que son como finales, por lo que el árbitro debe estar a la altura de la responsabilidad”.

El Al Ahli esta peleando por el título con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo (Reuters)

La postura del e xfutbolista se endureció al afirmar: “Al Al Ahly le han robado el partido; ha sufrido muchos errores esta temporada, lo que presiona a los jugadores y les hace sentir que no se respetan sus derechos”. Concluyó su intervención destacando que, aunque su equipo no tuvo el mejor desempeño, le negaron dos penaltis: “Quizá no jugó bien, pero le negaron dos penaltis: el primero se puede discutir, el segundo no”.

El delantero inglés Ivan Toney, autor del gol del Al-Ahli, también criticó duramente al colegiado. “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga, ¿recoger el balón con las dos manos, vas a pitar penalti entonces o no?”, expresó públicamente tras el partido. Su reacción podría acarrearle una sanción, según explicó el asesor jurídico Salman Al-Ramali al diario Okaz: “El Reglamento de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol, en su artículo 5/50, prevé sanciones que incluyen suspensión de hasta un año y multas de hasta 300.000 riales”.

Durante el encuentro, el árbitro anuló un penalti al Al-Ahli en el minuto 26 tras revisar el VAR, pese a que el balón impactó en la mano de Fashion Sakala, delantero del Al-Fayha. La decisión encendió los ánimos tanto en el campo como en las gradas. El entrenador alemán Matthias Jaissle mostró su frustración: “Mis jugadores están extremadamente enfadados, ¡el cuarto árbitro les dijo textualmente que se enfocaran en el Campeonato Asiático!”. El portero Yassine también se dirigió al árbitro al finalizar el partido: “¿Por qué nos haces esto? Entendemos las reglas también”.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo es líder de la liga a seis fechas para el final del torneo (Reuters)

El ex delantero y leyenda del Al-Hilal, Sami Al-Jaber, se sumó a las críticas: “Si la afición del Al-Ahli habla de injusticia, es porque el equipo ha sido perjudicado a favor del Al-Nassr, su principal rival por el título”. Al-Jaber instó al equipo a responder en la cancha en el próximo enfrentamiento directo: “El Al-Ahli debe reaccionar con fuerza ganando al Al-Nassr en el próximo partido entre ambos”, expresó.

El ex jugador pidió también que la Comisión de Arbitraje de la Federación Saudí de Fútbol investigue el incidente. “Más allá de bromas o tuits, Al-Ahli sufrió una injusticia y el árbitro no aplicó la ley; debe ser sancionado si se comprueba su culpabilidad”, declaró. Enfatizó que el error arbitral en el penalti “no se puede pasar por alto y la Federación Saudí de Fútbol debe zanjar el asunto”.

Tras el partido, Al-Ahli Jeddah emitió un comunicado oficial para expresar su malestar por las decisiones arbitrales, señalando que los errores cometidos no solo alteraron el desarrollo del partido, sino que también influyeron en el resultado final. El club subrayó que estos fallos afectan sus aspiraciones en la liga, especialmente cuando la competencia por el liderato se encuentra tan ajustada.

El empate deja a Al-Ahli con 66 puntos, dos puntos por debajo de Al-Hilal (68) y a cuatro del líder Al-Nassr (70), que tiene un partido menos. El próximo compromiso entre el Al Ahli y el Al-Nassr programado para el 28 de abril podría ser decisivo en la recta final del campeonato.