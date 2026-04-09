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La insólita jugada en la Copa Libertadores que recorre el mundo: sacó un lateral a la cara de su rival y fue expulsado

En el final del primer tiempo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, Cecilio Domínguez cometió un increíble error que derivó en la tarjeta roja

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*La expulsión de Cecilio Domínguez en Sporting Cristal-Cerro Porteño

Una insólita secuencia fue protagonista del duelo entre Cerro Porteño y Sporting Cristal por el Grupo F de la Copa Libertadores. Cecilio Domínguez fue expulsado a los 40 minutos del primer tiempo durante el partido tras impactar a un rival en el rostro al ejecutar un saque lateral. Esta acción dejó a su equipo con un jugador menos e influyó directamente en el resultado, ya que el equipo peruano aprovechó la superioridad numérica para quedarse con la victoria por 1-0 en el debut de ambos en la competición.

El episodio se produjo a los 40 minutos del primer tiempo en el estadio Miguel Grau del Callao. El ex jugador de Independiente intentó reanudar rápido desde la banda pese a la oposición del mediocampista peruano Maxloren Castro, quien intentaba bloquear el saque. A pesar de la presencia de Castro justo frente a él, Domínguez lanzó el balón, que impactó directamente en el rostro del jugador de Sporting Cristal. Tras ser llamado por el VAR para revisar la jugada, el árbitro argentino Darío Herrera decidió que la acción fue una conducta violenta y sancionó con tarjeta roja al delantero. Además, amonestó a Castro por impedir el saque.

El impacto de la expulsión se evidenció en el desarrollo del encuentro. Sporting Cristal logró imponer su ritmo, especialmente en el complemento, con ventaja numérica. El gol del triunfo lo marcó el delantero brasileño Felipe Vizeu, quien ingresó en la segunda etapa y definió un centro preciso de Yoshimar Yotún a los 82 minutos. La expulsión de Cecilio fue decisiva, ya que desde ese momento, Cerro Porteño perdió capacidad ofensiva y quedó en inferioridad numérica, algo que el conjunto de Ariel Holan no pudo contrarrestar.

Antes de la jugada polémica, el partido había estado equilibrado, con varias aproximaciones de ambos equipos. El atacante argentino Pablo Vegetti encabezó los intentos iniciales de la visita, aunque sin éxito frente al arquero Renzo Darío Arias. Además, el cuadro paraguayo debió afrontar tempranamente la lesión del mediocampista estadounidense Alan Soñora, quien fue reemplazado apenas a los 14 minutos por el argentino-alemán Mateo Klimowicz.

Domínguez vio la roja en el primer tiempo (EFE/Paolo Aguilar)
Domínguez vio la roja en el primer tiempo (EFE/Paolo Aguilar)

En el conjunto limeño, el capitán Irven Ávila y el joven Maxloren Castro tuvieron situaciones de peligro, aunque sus remates no lograron superar la resistencia de Arias. La dinámica del ataque en Sporting Cristal mejoró sensiblemente en el segundo tiempo con el ingreso de Yotún, quien aportó claridad y profundidad.

El calendario de la Copa Libertadores continuará para ambos equipos la próxima semana: Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras en Brasil el jueves 16 de mayo, mientras que Cerro Porteño recibirá a Junior en Paraguay el martes 14. Luego de la derrota, Holan hizo un balance del estreno en la Libertadores. “Hay que reponerse y buscar los puntos de local”, sostuvo de cara al duelo ante el combinado cafetero. “Tengo 3 entrenamientos y 2 partidos”, añadió el ex entrenador de Rosario Central sobre el poco tiempo de trabajo que tuvo antes del estreno en el máximo certamen de clubes de fútbol en Sudamérica.

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