El llanto de Fabián Cubero por el escándalo tras la internación de su hija Allegra: “Estoy un poco cansado”

El exfutbolista no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación (Video: A la tarde- América TV)

Una nueva interna familiar volvió a sacudir a Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de que trascendiera que su hija Allegra estuvo internada en una clínica durante el fin de semana por un tema de salud. La polémica estalló cuando, en el ciclo SQP, Nicolás Peralta compartió la versión de que los familiares en Mar del Plata se habrían enterado por los medios y Ximena Capristo aseguró que Nicole solo la habría visitado diez minutos. Estos comentarios dispararon un nuevo round de enfrentamientos y acusaciones cruzadas en la expareja. La situación se volvió tan tensa que la propia Allegra decidió romper el silencio y defender a su madre a través de un descargo en redes sociales.

En este contexto, las cámaras de A la Tarde (América TV) buscaron la palabra de Fabián Cubero, quien no ocultó su molestia por el desarrollo de los hechos. “Un poquito de lío, ¿no?”, admitió el exfutbolista, en referencia al revuelo mediático. Cubero explicó que todo surgió a raíz de una historia que Nicole subió a sus redes manifestando su malestar por no poder irse de vacaciones y tener que estar en la clínica acompañando a su hija. “Yo no lo comparto claramente, porque era un tema de privacidad en el cual preocupamos a la familia y los amigos sin sentido. Pero no es que estoy enojado por eso, simplemente a raíz de eso se empezó a tratar todo este tema y se fue para cualquier lado”, sostuvo.

Cubero expresó su cansancio por el impacto constante que la situación tiene sobre su actual pareja, Mica Viciconte. Y en el momento que la nombró, la voz se le quebró y lagrimeó: “A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, aunque a veces no me queda otra. Pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, Mica. Hace ocho años que estamos juntos y siempre se puso al hombro la familia, acompaña, está presente. Cualquier problema que hay, siempre cae ella en la volteada, y eso me molesta porque es la madre de mi hijo también y ya estoy un poco cansado”.

El exfutbolista también apuntó contra la exposición y el recorte parcial de mensajes en el entorno familiar: “Se filtran mensajes que son en un marco parental que no tienen por qué filtrarse. Se muestran los mensajes buenos donde hay buena dinámica, pero no se muestran los mensajes agresivos que hay hacia mí y hacia mi pareja. Hay mucha hipocresía en el medio, mucha”, subrayó, y agregó que la situación terminó salpicando incluso a su amigo Nico Peralta, quien solo relató lo que realmente ocurrió en la clínica.

La modelo habló luego de la internación de su hija Allegra y el nuevo drama familiar (Video: Puro Show-El Trece)

Sobre el descargo público de Allegra, que defendió tanto a Nicole como a él y a Mica, Cubero remarcó: “Así haya estado diez minutos, toda una tarde o toda una noche, no veo cuál es la diferencia de aclarar el tiempo, porque nuestras hijas saben que nosotros estamos para ellas y eso es lo que vale. Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios los palos que recibe Mica y los mensajes agresivos que recibo yo”.

Cubero confesó que la situación lo frustra y lo entristece, sobre todo por el efecto que tiene sobre Viciconte: “Está frustrada, está triste por todo lo que pasa, porque siento que siempre la está ligando de rebote y eso me indigna, porque yo sé cómo son las cosas internamente y no es como la quieren pintar”.

Al referirse a la reacción de Nicole, quien en los medios expresó que prioriza el bienestar de sus hijas y acusó de resentimiento a quienes exponen la intimidad, Cubero fue tajante: “No entiendo quién expone. Si todo esto salió por una historia que ella expuso”. El exfutbolista remarcó que la situación se desvirtuó y terminó afectando a terceros inocentes y reiteró: “Todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que siempre cae en estos quilombos es mi pareja, que no tiene absolutamente nada que ver y eso me molesta bastante”.

Así, la disputa familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo mediático, atravesado por reclamos de privacidad, versiones cruzadas y el intento —a veces fallido— de mantener a los hijos al margen de los conflictos de los adultos.