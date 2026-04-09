Detectan un mecanismo cerebral que podría anticipar el Alzheimer: cuál es el rol del sueño

Investigadores de Kentucky hallaron que el insomnio grave puede anticipar la aparición de Alzheimer años antes de los síntomas de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo científico de la Universidad de Kentucky ha identificado un mecanismo por el cual la enfermedad de Alzheimer altera de manera profunda el metabolismo cerebral, generando trastornos del sueño años antes de que se manifiesten las pérdidas de memoria características.

El estudio, publicado en la revista NPJ Dementia, demuestra que la proteína tau interfiere en el uso normal de la glucosa, desviando la energía hacia la producción excesiva de glutamato, lo que mantiene al cerebro en un estado de excitación constante y dificulta el descanso reparador, según explicó Shannon Macauley, profesora asociada de fisiología y autora principal del estudio, en un comunicado de la Universidad de Kentucky. “Es como un niño pequeño y caprichoso que no se calma ni se duerme”, señaló la experta.

Los investigadores describieron que este trastorno metabólico, provocado por la acumulación de tau, transforma radicalmente el procesamiento de la glucosa: en lugar de generar energía para las funciones básicas cerebrales, el azúcar se redirige a la síntesis reiterada de glutamato, un neurotransmisor responsable de estimular la actividad cerebral.

Esta alteración desencadena un desequilibrio entre señales estimulantes y calmantes en el cerebro, impidiendo la entrada en las fases profundas del sueño. En palabras de Macauley: “El cerebro está 'secuestrando’ toda tu glucosa para fabricar glutamato una y otra vez, lo que mantiene el sistema despierto y le impide alcanzar las etapas de sueño profundo, necesarias para la recuperación y la formación de la memoria”.

El hallazgo abre vías para la detección y el tratamiento

La acumulación de proteína tau interfiere con el metabolismo cerebral y altera el ciclo normal de sueño en etapas tempranas de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alteración metabólica descrita puede funcionar como un “canario en la mina”, en palabras de Macauley, anticipando el desarrollo de Alzheimer a partir de los primeros episodios de insomnio severo, décadas antes del diagnóstico formal.

El estudio detalla que la pérdida de sueño suele aparecer mucho antes que otros síntomas, sumando sufrimiento a los pacientes y sobrecarga para los cuidadores. Esta dinámica es especialmente grave porque la interrupción del descanso nocturno no solo anticipa la aparición de la enfermedad, sino que contribuye, a su vez, al avance del deterioro cognitivo.

Según explicó Riley E. Irmen, primer autor de la publicación y estudiante de doctorado en el laboratorio de Macauley, el proyecto requirió el desarrollo de nuevas técnicas y la colaboración entre equipos de la Universidad de Kentucky y de Washington en St. Louis.

Este trabajo surgió a partir de líneas previas de investigación de Macauley sobre el colapso bioenergético del cerebro en el Alzheimer, y el papel de los canales sensibles al ATP (KATP) que vinculan directamente el metabolismo de la glucosa con la actividad cerebral y la formación de placas de amiloide-beta.

La esperanza de un tratamiento

La interrupción del descanso nocturno no solo anticipa el Alzheimer, también contribuye al avance del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto destacado por Macauley es la posibilidad de revertir algunos de los fenómenos observados, sin necesidad de restaurar neuronas perdidas o eliminar todas las placas y ovillos proteicos en el cerebro: “Lo más interesante es que parece que algunos de estos fenotipos son reversibles”, señaló.

El equipo exploró la hipótesis de que medicamentos actualmente aprobados para otras patologías, como epilepsia o diabetes, podrían readaptarse para restaurar el equilibrio metabólico cerebral y atenuar los trastornos del sueño secundario al Alzheimer. Los autores sostienen que actuar sobre estas vías metabólicas podría “revertir los síntomas que alteran el sueño y mejorar la calidad de vida desde el presente”, al tiempo que continúa la búsqueda de terapias curativas a largo plazo.

En ese sentido, el estudio subraya la importancia de implementar prácticas que favorezcan un sueño nocturno regular y prolongado, con el objetivo de retrasar la progresión de la enfermedad neurodegenerativa y evitar el desgaste de quienes cuidan a los pacientes.

El cerebro no está dañado de manera irreversible, sino que usa su energía de forma errónea por cambios bioquímicos asociados a Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irmen resumió el valor social de la investigación: “Mientras no existan tratamientos modificadores de la enfermedad, es vital destacar factores como el sueño, que las personas pueden mejorar para reducir su vulnerabilidad”.

La principal conclusión es que el motor del cerebro no está dañado de manera irreversible, sino que utiliza su “combustible” de forma errónea por efecto de los cambios bioquímicos asociados al Alzheimer.

Macauley concluyó con una proyección optimista: “Quizá existan formas de aliviar los síntomas asociados a la enfermedad de Alzheimer y la demencia sin necesidad de una cura completa. Llegaremos a ello, pero a corto plazo, considero esto un avance importante”.