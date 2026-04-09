El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Emilia Attias describió el impacto emocional que vivió tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez (Video: Instagram)

La reciente separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino que también dejó a varias personas de su entorno en una posición delicada. Una de ellas fue Emilia Attias, quien, por su cercanía con ambos, quedó inevitablemente en el medio de una situación tan inesperada como incómoda.

La actriz habló con total sinceridad sobre cómo vivió este momento y no dudó en exponer el impacto emocional que tuvo para ella, especialmente a partir de la reacción del público en redes sociales. “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, confesó, en referencia a los comentarios que comenzaron a circular tras la ruptura. Es que, casi de inmediato, muchos usuarios comenzaron a vincularla sentimentalmente con Nico Vázquez, generando una ola de especulaciones que la tomó por sorpresa.

Lejos de tomarlo con liviandad, Attias explicó que esa situación la afectó profundamente, no solo por lo que implicaba a nivel mediático, sino también por el vínculo genuino que mantiene con ambos protagonistas de la historia. “Yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”, remarcó, dejando en claro que, detrás del ruido mediático, había una realidad emocional compleja.

La reacción en redes sociales aumentó la incomodidad para Emilia Attias, al generarse rumores sobre un vínculo sentimental con Nico Vázquez

En ese contexto, recordó incluso una intervención pública que hizo en un programa, donde intentó responder con humor a los comentarios del fandom. Sin embargo, reconoció que ese gesto pudo haber sido malinterpretado: “Hice algo muy gracioso al público, pero por ahí sonó un poco fuerte”. La explicación fue clara: no se trataba de una broma liviana, sino de una forma de lidiar con la incomodidad de quedar expuesta en medio de una situación sensible.

Más allá del impacto en redes, Attias profundizó sobre lo que significa, en la vida real, atravesar la separación de una pareja amiga. “Es un quilombo”, resumió sin rodeos, al describir el entramado de decisiones, vínculos y equilibrios que hay que sostener cuando dos personas cercanas toman caminos distintos. “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social”, explicó, poniendo el foco en un aspecto pocas veces visibilizado: cómo las rupturas afectan también a los círculos cercanos.

Uno de los ejemplos más concretos de esa incomodidad se dio en un momento muy especial para ella: su cumpleaños. Lo que debería haber sido una celebración sin tensiones, terminó convirtiéndose en un verdadero rompecabezas emocional. “Yo la otra vez cumplí años y fue un quilombo. ¿Cómo hago? ¿A quién invito?”, planteó, reflejando el dilema que enfrentó.

La estrategia de Emilia Attias para mantener sus vínculos sentimentales fue organizar encuentros separados con cada ex pareja

La decisión que tomó no fue sencilla, pero sí estratégica. Attias eligió no romper con ninguno de los dos y mantener el vínculo con ambos, aunque eso implicara reorganizar su manera de vincularse. “Me quedé con los dos”, afirmó con firmeza, dejando en claro que no estaba dispuesta a tomar partido en una historia que involucra a dos personas que quiere.

En la práctica, eso significó encontrar una solución intermedia para su festejo: invitó a uno de ellos a la celebración principal y al otro le propuso un encuentro aparte. “Tengo diálogo con los dos. Entonces fue: invité a uno. Y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”, contó, describiendo con naturalidad cómo manejó la situación.

Pero lo más interesante fue la forma en la que comunicó esa decisión, priorizando el cuidado del vínculo por sobre cualquier incomodidad momentánea. “No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida. Vayamos a comer después”, relató. Una estrategia que buscó sostener el afecto sin generar roces innecesarios.

Fiel a su estilo, Attias eligió no revelar quién de los dos quedó fuera de la fiesta principal, dejando ese dato en el terreno de la especulación. “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, cerró, manteniendo el misterio y evitando alimentar nuevas versiones. Pese a su sentencia, los comentarios de la publicación señalaron que Nico fue invitado a la fiesta, ya que días atrás habría ido a almorzar con Gimena.