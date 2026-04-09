James Ellroy, escritor estadounidense: “Los hombres matan porque están furiosos, por dinero, porque otros hombres los hacen sentir mariquitas”

James Ellroy, escritor estadounidense: “Los hombres matan porque estaban furiosos, por dinero, porque otros hombres hacían que se sintiesen mariquitas” (Foto: David Johnson)

Mis rincones oscuros (1996) no es una novela de ficción, sino una autobiografía de investigación y una de las obras más crudas de James Ellroy. En este libro, el autor deja de lado sus tramas policiales imaginarias para enfrentar el crimen que marcó su vida: el asesinato de su propia madre.

En 1958, cuando Ellroy tenía 10 años, su madre, Geneva Hilliker Ellroy, fue violada y estrangulada en El Monte, California. El cadáver fue hallado en una cuneta y el asesino nunca fue capturado. Casi 40 años después, ya como un escritor famoso, Ellroy decidió reabrir el caso. Para ello, contrató a Bill Stoner, un detective retirado de homicidios del condado de Los Ángeles, y juntos pasaron 15 meses revisando expedientes y buscando testigos olvidados.

Más allá de buscar al culpable, el libro es un intento de Ellroy por conocer a la mujer que fue su madre, a quien él mismo admite haber despreciado durante su infancia debido a la influencia de su padre. Es un libro donde el autor no se guarda nada sobre su propio pasado oscuro. Narra su caída en el alcoholismo, el consumo de drogas, sus arrestos por robos menores y su etapa como “mirón” y vagabundo antes de convertirse en escritor.

Allí escribe: “Los hombres mataban porque estaban borrachos, colocados y furiosos. Mataban por dinero. Mataban porque otros hombres hacían que se sintiesen mariquitas. Los hombres mataban para impresionar a otros hombres. Mataban para poder hablar de ello. Mataban porque eran débiles y perezosos”.

Ellroy contó su historia personal en “Mis rincones oscuros”: el asesinato de su madre cuando él tenía diez años y el trabajo literario por reconstruir el caso

Y de ahí avanza: ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Dice Ellroy: “Los hombres mataban a las mujeres por capitulación. La muy puta no les dejaba hacer lo que les venía en gana o no les daba su dinero. La muy puta cocía excesivamente el bistec. A la muy puta le daba un ataque cuando ellos cambiaban sus cupones de comida por droga. A la muy puta no le gustaba que sobara a su hija de doce años".

Hace unos años, en una entrevista con Patricia Kolesnicov en el diario argentino Clarín, reafirmó esta idea: “Los hombres siguen asesinando mujeres. Los chicos crecen consumidos por esa obsesión por saber. Ese porqué específico: ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué ese hombre en esa específica noche tuvo que hacer lo que hizo? En ese sentido el libro es eterno".

El enfoque de la violencia, sostiene el autor, trasciende las explicaciones individuales. Ellroy enfatiza, como muchas corrientes feministas, que no cree en causas singulares sino en comportamientos colectivos.

“Por supuesto que nunca encontramos al asesino ni lo vamos a encontrar. En esta vida no, en la otra veremos”, admite el escritor durante la entrevista. Sin embargo, en el final de Mis rincones oscuros, Ellroy formula un juramento en memoria de su madre: “No permitiré que esto termine. No volveré a traicionarla ni a abandonarla.”

Ellroy es autor de libros como “La Dalia Negra” y “L.A. Confidential”, y conocido como “como el perro rabioso de la literatura estadounidense” (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quién es James Ellroy

James Ellroy es uno de los escritores más potentes y singulares de la novela negra contemporánea. Se lo conoce como “el perro rabioso de la literatura estadounidense”. Su estilo es inconfundible: frases cortas, secas, casi telegráficas, y una visión obsesiva con el L.A. oscuro de mediados del siglo XX, la corrupción policial y los bajos fondos de la política.

Entre sus libros esenciales, hay dos grandes sagas. Por un lado, El Cuarteto de Los Ángeles, su obra cumbre, donde mezcla crímenes reales con ficción en la California de los años 40 y 50. Aquí están La Dalia Negra (1987), El gran desierto (1988), L.A. Confidential (1990) y White Jazz (1992).

Además, la Trilogía Americana (Underworld USA), que deja de lado el crimen local para contar la historia secreta de Estados Unidos entre 1958 y 1972, vinculando a la mafia, el FBI de Hoover y los Kennedy. Sus libros son América (1995), Seis de los grandes (2001) y Sangre vagabunda (2009).