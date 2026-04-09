Los análisis de agua revelan enfermedades que se propagan entre la población en Estados Unidos

El monitoreo nacional de aguas residuales en Estados Unidos detecta un aumento de seis virus respiratorios y gastrointestinales entre febrero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo nacional de aguas residuales en Estados Unidos identificó un aumento en la presencia de seis virus respiratorios y gastrointestinales en varias regiones del país entre febrero y abril de 2026, según datos publicados por el programa WastewaterSCAN. El resultado afecta a comunidades urbanas y rurales, y permite anticipar tendencias epidemiológicas y orientar la respuesta de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el panel científico del programa WastewaterSCAN, una iniciativa coordinada por la Universidad de Stanford junto a la Universidad de Emory y respaldada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los sistemas municipales de aguas residuales registraron concentraciones elevadas de metapneumovirus humano (HMPV), rotavirus, COVID-19, influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y norovirus. La información proviene de la vigilancia basada en biomarcadores virales presentes en los residuos urbanos, un método que se consolidó en Estados Unidos tras la pandemia de COVID-19.

El uso intensivo de aguas residuales para monitorear enfermedades infecciosas se formalizó con la creación del National Wastewater Surveillance System (NWSS), impulsado por los CDC como estrategia complementaria a la vigilancia clínica. Esta metodología, adoptada en 2020, ha permitido a las autoridades anticipar brotes y detectar variantes emergentes de virus con mayor rapidez que los sistemas convencionales, según el reporte de la propia agencia.

¿Qué virus se detectaron en niveles elevados en las aguas residuales?

Los datos publicados por WastewaterSCAN señalan que durante el periodo analizado se observaron concentraciones altas de seis agentes virales:

Metapneumovirus humano (HMPV): virus respiratorio que afecta principalmente a menores y adultos mayores.Rotavirus: principal causa de diarrea y vómitos en niños pequeños.COVID-19: enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.Influenza: causada por los virus de la gripe A y B.Virus sincitial respiratorio (VSR): frecuente en lactantes y personas de edad avanzada.Norovirus: agente predominante en brotes de gastroenteritis y enfermedades transmitidas por alimentos.WastewaterSCAN reportó que las concentraciones de HMPV aumentaron un 11 % entre febrero y abril, mientras que el rotavirus subió un 29 %. El norovirus descendió un 8 % respecto a febrero. La persistencia de estos virus coincide con la temporada invernal y el inicio de la primavera, periodos de mayor circulación de patógenos respiratorios y gastrointestinales, según el panel científico del programa WastewaterSCAN y el tablero de vigilancia epidemiológica WastewaterSCAN Dashboard.

WastewaterSCAN reporta incrementos en la presencia de metapneumovirus humano, rotavirus, COVID-19, influenza, VSR y norovirus a nivel comunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se realiza la vigilancia de enfermedades en aguas residuales?

El programa WastewaterSCAN extrae y analiza muestras de aguas residuales de plantas municipales mediante técnicas de biología molecular. Este procedimiento permite detectar la presencia de biomarcadores virales, es decir, fragmentos del material genético de los virus que circulan en la comunidad. Según la profesora de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Stanford Alexandria Boehm, directora del programa, los datos sobre aguas residuales funcionan como mapas meteorológicos para los virus. Boehm detalló a la revista de actualidad Newsweek: “Proporciona una visión general de las enfermedades que circulan en toda la comunidad, mostrando los niveles y las tendencias del virus en tiempo real, lo que puede ayudar a fundamentar las decisiones de salud personal y pública”.

El sistema, implementado desde 2020, permite monitorear la circulación de virus en áreas geográficas amplias, ya que cada muestra representa la contribución de miles de personas. Los resultados se publican en el tablero de vigilancia epidemiológica WastewaterSCAN Dashboard, que actualiza los datos semanalmente, de acuerdo con el sitio oficial de WastewaterSCAN, iniciativa universitaria de monitoreo viral.

¿Cuáles son las tendencias recientes en los principales virus detectados?

El monitoreo nacional mostró que la COVID-19 experimentó una reducción del 46 % en los niveles generales respecto a febrero, aunque se observó un aumento del 4 % en la variante Cicada, identificada como altamente mutada y parte de la familia ómicron. Esta variante fue detectada originalmente en muestras de aguas residuales de Estados Unidos en febrero de 2026, según el tablero de vigilancia epidemiológica WastewaterSCAN Dashboard.

Sobre la influenza, el virus de la gripe tipo A disminuyó un 75 % en comparación con febrero, mientras que la gripe tipo B reducción marginal del 3 % y se mantuvo en la categoría de riesgo alto. Estas cifras reflejan la utilidad del monitoreo ambiental para detectar variaciones en la circulación viral, según el análisis de los CDC.

El sistema de vigilancia en aguas residuales permite anticipar brotes y detectar variantes emergentes de virus más rápido que los métodos clínicos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otras enfermedades se rastrean y cuál es su situación actual?

La vigilancia de WastewaterSCAN permitió identificar 49 casos de sarampión en marzo, distribuidos en California, Idaho, Nueva Jersey, Texas y Utah. En los primeros días de abril se sumaron cuatro casos adicionales en Utah, California e Idaho. El monitoreo de enfermedades como el sarampión refuerza la utilidad del sistema para alertar sobre brotes en comunidades con baja cobertura inmunológica, según el reporte de la Universidad de Stanford.

Además, el sistema rastrea la circulación de otros virus respiratorios y gastrointestinales menos frecuentes, así como la aparición de variantes nuevas, lo que contribuye a la vigilancia epidemiológica.

¿Por qué es relevante la vigilancia ambiental para la salud pública?

El National Wastewater Surveillance System (NWSS), liderado por los CDC, considera que la vigilancia ambiental permite detectar brotes antes de que se reflejen en los datos clínicos, ya que muchas personas infectadas pueden ser asintomáticas o no buscar atención médica. “La información obtenida complementa la vigilancia tradicional y ayuda a anticipar tendencias a nivel comunitario”, según el informe publicado por los CDC (CDC NWSS).

La integración de los datos de WastewaterSCAN con los sistemas sanitarios locales permite a los departamentos de salud ajustar estrategias de prevención, distribución de recursos y campañas de vacunación. Los datos en tiempo real también posibilitan el seguimiento de la efectividad de las medidas implementadas y la identificación de áreas en riesgo.

WastewaterSCAN extrae y analiza muestras de plantas municipales usando biología molecular para detectar biomarcadores virales presentes en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen limitaciones en la vigilancia de aguas residuales?

El método utilizado por WastewaterSCAN no detecta virus activos, sino biomarcadores, por lo que no mide la capacidad infecciosa directa de los virus presentes en las muestras. Los resultados tampoco sustituyen las pruebas clínicas individuales, pero ofrecen una visión agregada de la circulación comunitaria de patógenos. Expertos de la Universidad de Stanford advierten que las variaciones en los niveles pueden deberse a factores ambientales, cambios en el comportamiento social o fluctuaciones en la población cubierta por cada planta de tratamiento.

¿Qué medidas se prevén ante el aumento de virus detectados?

Las autoridades sanitarias y los coordinadores de WastewaterSCAN continuarán el monitoreo intensivo durante la primavera. Según los CDC, los niveles de virus respiratorios suelen disminuir a medida que avanza la estación y las condiciones ambientales favorecen la reducción de la transmisión. “Algunos virus, como el HMPV, tienden a experimentar una disminución de casos hacia finales de abril”, según datos de los CDC. El seguimiento permitirá ajustar políticas sanitarias y orientar a la población sobre las precauciones recomendadas.