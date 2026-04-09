Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni y explicó por qué no avanza a la dolarización

El mandatario reafirmó que la "motosierra" es el eje central de la política económica

En medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tiene en el foco a Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete, además de brindar algunas presiones económicas. De hecho, explicó por qué no avanza hacia una dolarización.

Pese a que no se refirió directamente a la investigación contra el alto funcionario, el mandatario definió a Adorni como un “maravilloso jefe de Gabinete”, al recordar la victoria que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, destacó el trabajo que realiza el titular de la cartera de ministros durante las reuniones de gabinete. “Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”, indicó durante una entrevista en el programa Economistas de la TV Pública.

“La motosierra sigue encendida, sigue Federico Sutrzenegger desregulando, el Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria y no vamos a ceder a que nos tomen la calle”, recordó que les comentó a sus funcionarios durante el encuentro.

Javier Milei junto a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira

Milei hizo referencia a la última reunión de Gabinete que mantuvo esta semana. Tal como pudo saber Infobae, en el tramo en el que estuvo presente, el mandatario no solo brindó una introducción general en materia política y dio algudos detalles del plan económico, sino que también le encomendó a sus minsitros que centralicen las demandas de la gestión con Adorni, reafirmandolo en su cargo en medio de semanas turbulentas.

Con respecto al avance de la “motosierra”, el Presidente mencionó: “Hoy, Sturzenegger informó que superamos las 15 mil reformas. En ese confjunto que hicimos 15 mil reformas, eliminamos el déficit fiscal en eun mes, eliminamos el cuasifiscal en seis meses”.

En otro fragmento del diálogo, al ser consultado sobre por qué no avanzó hacia una dolariazión, Milei contestó: “No podes dolarizar que la gente no quiere hacerlo”.

De esta manera, recordó: “Nostoros hemos planteado la dolarización en dos ejes. Vos si querés podés hacer tus transacciones en dólares y la gente no lo hace, hemos sancionado la Ley de Inocencia Fiscal y la gente no lo hace”.

El mandatario explicó cuál es la razón por la que no avanzó con una de sus promesas de campaña

Por esto mismo, sostuvo que no puede “imponerle las cosas a la fuerza a la gente”. “Si le das la opción de hacerlas en dólares, pero lo quieren seguir ahciendo en pesos, perfecto”, reiteró.

El Presidente se detuvo en explicar otras cuestiones económicas, sobre todo, tras un mes de inestabilidad en los mercados a nivel global por la Guerra en Medio Oriente, que tuvo un impacto directo en el valor del petróleo.

“Ha sido un trimestre enmateria inflacionaria complicado, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”, aseguró.

En esa línea, precisó que, pese a que algunos factores se vean alterados, los pilares del plan económico continúan fuertes, por lo que “inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”.

Sobre la caída del consumo y los números de la actividad ecónmica durante el período electoral del año pasado, el Presdiente hizo énfasis en que al desacelerarse la actividad “la gente la pasa muy mal también”.

“Nosotros como economistas estamos acotusmbrados a mirar los números y sabemos que representa una suerte de promedio y hay gente que puede estar en la colas. Entonces, este es un punto no trivial. Pero lo que siente la gente es el impacto en la actividad”, expresó.

De igual forma, proyectó que los indicadores en abril van a mejorar y “la inflación va a caer”. “Los indicadores del segundo trimestre sobre al pobreza van a empezar a recomponerse”, indicó.

El Presdiente cerró la entrevista con una reflexión final del tiempo que lleva en la gestión. “No me costó tomar ninguna decisión porque se lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”, concluyó.