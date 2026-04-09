Polonia decidió que la educación sexual sea una cátedra opcional en las escuelas

Barbara Nowacka, ministra de Educación Nacional de Polonia. REUTERS/Kuba Stezycki

La ministra de Educación de Polonia, Barbara Nowacka, anunció este jueves que a partir del próximo curso se hará obligatoria la nueva asignatura de “Educación para la Salud”, pero que el módulo específico de educación sexual será voluntario, debido a presiones políticas dentro de la coalición del Gobierno y tras una larga polémica social.

En una entrevista emitida hoy por la cadena TVN24, la ministra explicó que la nueva materia, que sustituye a la antigua “Educación para la Vida en Familia”, integrará contenidos sobre salud mental, prevención de adicciones y seguridad digital.

No obstante, el componente de salud sexual, que ha causado una gran controversia, representará aproximadamente una décima parte del temario y quedará sujeto a la “decisión de los padres”.

La nueva materia educativa incluye contenidos sobre salud mental, prevención de adicciones y seguridad digital para estudiantes polacos. (AP Foto/Czarek Sokolowski)

En sus declaraciones, Nowacka defendió la importancia de la materia y afirmó que “los conocimientos sobre salud sexual son tan importantes como los conocimientos sobre cualquier otro aspecto de la salud”.

Sin embargo, reconoció que la naturaleza opcional del módulo responde a razones “estrictamente políticas”, y añadió que no le quedó “otra opción”. “Si es una decisión de alto nivel del Gobierno, el Ministerio debe acatarla”, señaló.

El anuncio de esta solución de compromiso pone fin a un largo debate dentro de la coalición del Gobierno liderada por el primer ministro centrista Donald Tusk, en el que el ala progresista chocó y finalmente cedió ante los sectores más conservadores, que temían perder el apoyo del electorado católico.

Un manifestante a favor de los derechos LGBTQ+ ondea una bandera arcoíris mientras nacionalistas polacos se reúnen para protestar contra lo que llaman "agresión LGBT" a la sociedad polaca, en Varsovia, Polonia. 16 de agosto de 2020. Kuba Atys/Agencja Gazeta vía REUTERS

La reforma ha estado precedida por un clima de alta confrontación, pues el principal partido de la oposición, el ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), había denunciado la ley como “depravada y perversa”, mientras que organizaciones ultracatólicas como Ordo Iuris lamentaron la “sexualización de los niños” y la Conferencia Episcopal Polaca la calificó de “antifamiliar” e “inconstitucional”.

Desde el punto de vista de sus opositores, la educación sexual contemplada en la ley promueve la “ideología de género” por reconocer la existencia de la homosexualidad, “erotiza” a los menores y les puede dañar psicológicamente por separar la sexualidad del matrimonio, y amenaza los derechos de los progenitores porque “boicotea la autoridad parental con injerencias ideológicas indebidas”.

Esta polarización provocó cientos de manifestaciones en todo el país a partir de 2024, así como enfrentamientos entre asociaciones de padres y la dirección de algunos centros docentes, además de varios vetos presidenciales del ultraconservador Karol Nawrocki a los intentos del Ejecutivo de legislar la cuestión.

(con información de EFE)