La carne subió casi 11% en marzo: cuáles fueron los cortes que mas aumentaron y cómo quedaron los precios

El precio promedio del kilo de carne vacuna ascendió a $18.564. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

La carne vacuna se mantuvo al alza durante marzo, con una variación del 10,6 % mensual en el AMBA. En el último año, el incremento fue de 68,6% durante el último año, más del doble que la inflación. Las condiciones estructurales del sector impiden que haya movimientos a la baja.

Así surge del último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), que detalló que el precio promedio del kilo ascendió a $18.564.

Variación mensual y anual para pollo, pechito de cerdo y carne vacuna en Argentina (IPCVA)

Entre los cortes que más aumentaron en marzo se encuentran la picada común, con una suba de 20,4%, la carnaza común, con 17,7%, y la falda, con 13,4%.

Los de menor incremento fueron el lomo, que mostró un alza de 8,5%, el matambre de 7,6%, y tanto el peceto como la picada especial, de 9,3%.

Cortes con mayor variación mensual en el AMBA (IPCVA)

Por canal de venta, el precio de la carne vacuna en las carnicerías subió 12,2% en comparación con el mes anterior y registró un incremento de 73,5% respecto a marzo de 2025. En los supermercados, mostró una variación mensual de 7,1% y un aumento interanual de 57,9%.

Actualmente, algunos cortes mantienen precios más altos en supermercados, como el lomo, que se ubica en $1.366,6 (5% superior), y la colita de cuadril, en $1.795,5 (7,6% superior).

En cambio, cortes como el asado ($3.305,1; 16,8% más barato), el peceto ($889,2; 3,8% más barato), la falda ($4.700,6; 36,4% más barato), la picada común ($4.770,3; 37,8% más barata) y la carnaza común ($531,1; 36,2% más barata) presentan precios más bajos en grandes superficies.

Por otra parte, en marzo el precio del pollo fresco subió 10,9% frente a febrero y registró un alza interanual de 49,1%. En el caso del pechito de cerdo, el valor mostró una variación mensual de 6,3% y un aumento de 28,1% respecto a marzo de 2025.

De este modo, en el primer trimestre del año, con el valor de un kilo de asado se pudieron adquirir en promedio 3,92 kilos de pollo fresco, lo que representa un aumento de 22,8% respecto al mismo período de 2025.

En el primer trimestre del año, con el valor de un kilo de asado se pudieron adquirir en promedio 3,92 kilos de pollo fresco (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Por otro lado, en marzo, un kilo de asado permitió comprar 2,08 kilos de pechito de cerdo. El promedio del trimestre indica que el poder de compra del asado frente al pechito de cerdo alcanzó 2,02 kilos, un incremento de 37,3% en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Los precios promedio de cada corte por kilo quedaron de la siguiente manera:

Asado de tira — $18.617

Bife ancho — $17.898

Bife angosto — $18.631

Bola de lomo — $19.534

Carnaza común — $12.012

Cuadrada — $19.863

Cuadril — $21.357

Falda — $11.724

Lomo — $27.711

Nalga — $21.807

Osobuco — $11.102

Paleta — $17.234

Peceto — $23.391

Picada común — $10.381

Picada especial — $14.154

Roast beef — $16.175

Tapa de Nalga — $18.395

Vacío — $22.388

Colita de cuadril — $24.049

Matambre — $18.726

Tapa de Asado — $17.565

Tortuguita — $16.718

Promedio Carne — $18.564

Pollo — $4.822

Pechito de Cerdo — $8.944

Hamburguesas caseras (kg) — $14.756

Es importante aclarar que los precios pueden registrar diferencias de acuerdo a la provincia, localidad o incluso el barrio. Esto se debe a factores como la logística, los costos regionales y el tipo de comercio, por lo que los valores finales pueden ser superiores o inferiores a los mencionados.

El asado de tira cuesta $18.617 (Instagram / @laoficinabrasas)

En 2025, el consumo de carne vacuna alcanzó su nivel más bajo en dos décadas, con un consumo per cápita de 47,3 kilos, mientras los precios siguen aumentando alcanzando récords históricos reales.

La menor oferta, derivada de una reducción del stock de hacienda afectado por sequías y anticipada venta de animales, junto con precios internacionales firmes y una alta presión exportadora, impide una caída en los precios.

En contraste, el consumo de otras carnes como pollo y cerdo sigue en crecimiento, manteniendo estable el consumo total de proteínas animales en el país.

El presidente de CAMyA, Leonardo Rafael, señaló el motivo de las subas de los últimos meses es que hay poca oferta de hacienda por falta de stock. “Tenemos las mismas 50 millones de cabezas que hace 50 años”.

Para empezar a revertir la situación del sector, el referente propuso un conjunto de medidas que considera fundamentales. Entre ellas, destacó la necesidad de aumentar el peso de faena —es decir, incentivar la producción de animales más pesados—, asegurar reglas de juego previsibles (un aspecto que comienza a vislumbrarse, pero que aún debe consolidarse) y ampliar el acceso al crédito para fomentar inversiones en toda la cadena productiva.

Asimismo, aclaró que estos son solo algunos de los ejes —entre muchos otros— que deberían comenzar a abordarse con el objetivo de avanzar hacia una política agroganadera e industrial capaz de impulsar y fortalecer la producción.