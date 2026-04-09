Cómo es el estudio que busca reprogramar células para revertir el envejecimiento

El primer ensayo en humanos de reprogramación celular parcial busca revertir el envejecimiento celular y restaurar funciones perdidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de revertir aspectos del envejecimiento dejó de ser un concepto exclusivamente experimental para dar un paso hacia la práctica clínica. Por primera vez, un grupo de científicos inició un ensayo en humanos basado en reprogramación celular parcial, una técnica que busca restaurar funciones deterioradas sin alterar la identidad de las células.

El estudio, reportado por la revista Nature, evaluará si este enfoque puede aplicarse de manera segura en personas. La investigación representa un hito dentro de la medicina regenerativa, un campo que apunta a reparar tejidos dañados en lugar de limitarse a tratar los síntomas.

Qué es la reprogramación celular parcial

Para entender el alcance del ensayo, es necesario explicar en qué consiste esta técnica. Las células del cuerpo envejecen con el tiempo y pierden parte de su capacidad de funcionar correctamente. Sin embargo, en su interior conservan información que, en teoría, podría permitirles recuperar características más “jóvenes”.

La reprogramación celular se basa en activar genes específicos que pueden modificar el estado de una célula. Estos genes, conocidos como factores Yamanaka, fueron identificados en 2006 por el científico Shinya Yamanaka, quien demostró que es posible transformar células adultas en un estado similar al embrionario.

La técnica de reprogramación celular parcial se desarrolla para rejuvenecer las células sin alterar su identidad original y así evitar riesgos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese proceso completo implica borrar la identidad celular, lo que resulta útil en investigación, pero peligroso en un organismo vivo. Por eso surgió una alternativa: aplicar la reprogramación de manera parcial.

Este enfoque busca “reiniciar” algunos aspectos del funcionamiento celular sin que la célula deje de ser lo que es. En términos simples, se intenta rejuvenecerla sin que pierda su rol dentro del tejido.

Metodología y aplicación en ensayos clínicos

El ensayo clínico se centrará en personas con daño en el nervio óptico, una estructura clave para la visión. En particular, incluirá pacientes con glaucoma y, en una segunda etapa, con una condición llamada NAION, que también afecta este nervio.

El tratamiento consiste en introducir tres de los factores Yamanaka directamente en las células del ojo. Los investigadores decidieron excluir uno de ellos, conocido como c-Myc, debido a su asociación con el desarrollo de tumores.

Doce voluntarios con daño en el nervio óptico recibirán una innovadora terapia genética que utiliza factores Yamanaka para intentar restaurar su visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llevar los genes al interior de las células, se utilizará un virus modificado que actúa como vehículo. Además, la activación de estos genes estará controlada por un sistema que funciona como un interruptor, regulado mediante un antibiótico. Este diseño permite encender o apagar el proceso según sea necesario, lo que resulta clave para minimizar riesgos.

Resultados previos en modelos animales

Antes de llegar a esta etapa, la técnica fue probada en distintos modelos experimentales. En estudios con ratones, la activación parcial de los factores Yamanaka mostró efectos positivos en la regeneración de tejidos como músculo, páncreas y retina.

En algunos casos, los animales recuperaron funciones deterioradas y mostraron mejoras en indicadores relacionados con la memoria. Además, cuando se excluyó el factor c-Myc, se redujeron los riesgos asociados a la proliferación celular descontrolada.

También se realizaron pruebas en primates, donde no se observaron efectos adversos relevantes ni desarrollo de tumores, un dato clave para avanzar hacia ensayos en humanos.

Pruebas en ratones y primates mostraron resultados alentadores para la regeneración de órganos y tejidos, se redujeron riesgos tumorales al excluir c-Myc (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio inicial incluirá a 12 voluntarios y se enfocará principalmente en evaluar la seguridad del procedimiento. Los participantes serán monitoreados durante al menos cinco años, un período necesario para detectar posibles efectos tardíos.

Aunque los resultados previos generan expectativas, los especialistas subrayan que esta etapa no busca demostrar eficacia definitiva, sino confirmar que la técnica puede aplicarse sin causar daño. El principal desafío radica en evitar que las células pierdan su identidad. Si el proceso se descontrola, podría desencadenar efectos no deseados, como el desarrollo de tumores o alteraciones en el tejido.

Interés global y nuevas líneas de investigación

La reprogramación celular despertó un fuerte interés en la comunidad científica y en el sector biotecnológico. En los últimos años, surgieron múltiples iniciativas destinadas a explorar su potencial en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad.

Empresas y centros de investigación en Estados Unidos, Europa y otras regiones trabajan en variantes de esta técnica, con el objetivo de intervenir de manera cada vez más precisa sobre el envejecimiento celular.

El estudio marca un hito para la medicina regenerativa, que busca intervenir en los mecanismos celulares subyacentes al envejecimiento y las enfermedades asociadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, persisten interrogantes fundamentales. Uno de los debates centrales es si este enfoque realmente “rejuvenece” los tejidos o si simplemente mejora su funcionamiento.

Para algunos especialistas, recuperar la función es suficiente; para otros, el objetivo es entender en profundidad cómo se modifican las células con el paso del tiempo.

Perspectivas de la medicina regenerativa ante el envejecimiento

Más allá de las dudas, el inicio de este ensayo marca un punto de inflexión. Llevar una estrategia de este tipo desde el laboratorio hasta su aplicación en humanos es un proceso poco frecuente y requiere años de validación previa.

Si los resultados confirman que es posible restaurar funciones sin efectos adversos, el impacto podría ser significativo. La medicina podría avanzar hacia tratamientos que no solo alivien enfermedades, sino que también actúen sobre los mecanismos que las originan.

La investigación impulsó el interés internacional en estrategias biotecnológicas para tratar enfermedades relacionadas con la edad, abriendo un nuevo horizonte médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde el envejecimiento está asociado a múltiples patologías, desde enfermedades neurodegenerativas hasta afecciones cardiovasculares, la posibilidad de intervenir directamente sobre el estado de las células abre un nuevo horizonte.

Por ahora, el foco está puesto en la seguridad y en comprender los límites de esta tecnología. Pero el solo hecho de que haya comenzado a evaluarse en humanos señala que la ciencia está cada vez más cerca de modificar procesos que hasta hace poco parecían inevitables.