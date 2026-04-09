De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

Kylian Mbappé sostiene que la constancia, y no solo el talento, define el éxito en el fútbol profesional actual (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La gestión de alianzas estratégicas y un estilo que desafía los moldes del fútbol internacional consolidan a Kylian Mbappé como un referente en evolución profesional. Sus decisiones en el juego y fuera de la cancha, caracterizadas por acciones inesperadas, culminan hoy con una colaboración estratégica con la marca relojera Hublot, relató el delantero en una entrevista con la revista de tendencias GQ.

Reconocido por sorprender en el terreno de juego y en la gestión de su imagen, Mbappé transformó la adaptación táctica y la constancia en herramientas que lo posicionan como un futbolista capaz de desafiar las expectativas. Esta visión impulsa asociaciones que reflejan valores personales y profesionales.

El futbolista destaca por actuar en contra de las predicciones tácticas, alterando el ritmo del partido con aceleraciones y decisiones derivadas de su intuición. Esa capacidad crea oportunidades inesperadas y convierte la presión en un factor distintivo entre sus pares.

El delantero francés se consolida como referente por su estrategia de alianzas y una gestión profesional basada en valores propios (AP/Charles Krupa)

Según GQ, Mbappé afirma que el fútbol trasciende la técnica individual. “Sin duda, evolucionó. Cuando empiezas, juegas con mucha despreocupación; sobre todo piensas en expresarte, en marcar la diferencia. Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es solo lo que haces con el balón. También es todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades”, señaló.

El delantero francés resalta la importancia de la regularidad: “Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia”. Incluso bajo presión, sostiene que el componente lúdico permanece: “Incluso con la presión, las expectativas y lo que está en juego, cuando llega el momento de salir al campo, el fútbol, para mí, debe seguir siendo un juego, incluso al más alto nivel”.

De promesa a figura histórica del fútbol

A los 17 años, Mbappé conquistó su primer gran título, la Ligue 1, con el Mónaco. Más tarde, con el París Saint-Germain (PSG), sumó seis ligas, cuatro Copas de Francia, dos Copas de la Liga y cinco Supercopas.

Desde su adolescencia, Mbappé desafía expectativas con títulos en Mónaco, PSG y la selección francesa antes de los 30 años (REUTERS/Benoit Tessier)

La Champions League aún representa un objetivo pendiente en su palmarés con el club parisino. Con la selección francesa, se consagró campeón del mundo, actuó como figura clave en la final de Qatar 2022 ante Argentina, ganó la UEFA Nations League y se unió al selecto grupo de futbolistas que destacaron a nivel internacional antes de los 30, como Geoff Hurst en 1966.

En el PSG, su carrera tomó un nuevo rumbo. Se consolidó al tomar decisiones como quedarse en Francia cuando se esperaba su partida a España y, más adelante, aceptar el desafío del Real Madrid. Estas acciones materializan su tendencia a desafiar pronósticos y buscar desafíos fuera de lo establecido.

El traspaso al Real Madrid implica integrarse a un club en el que la tradición y la historia imponen estándares exigentes. En su primera temporada, Mbappé fue máximo goleador de LaLiga con 31 tantos y consiguió títulos tanto individuales como colectivos.

Su traspaso al Real Madrid marca un nuevo capítulo, donde la exigencia y la historia del club representan un gran reto profesional (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El propio jugador evalúa su camino: “Una carrera nunca se desarrolla exactamente como la imaginas. Hay cosas que controlas y otras que no”, expresó en la entrevista con GQ.

Decisiones estratégicas y asociaciones clave de Mbappé

La carrera de Mbappé destaca no solo por su juego, sino también por cómo gestiona su trayectoria profesional. Desde sus inicios como promesa adolescente hasta las decisiones contractuales más recientes, eligió alternativas guiadas por sus propios criterios.

Cuando el PSG le ofreció un papel relevante, eligió buscar un cambio de entorno en lugar de permanecer en la comodidad. Según GQ, Mbappé apunta a superarse y prioriza desafíos que lo impulsan tanto en el deporte como en lo personal y empresarial.

Para Mbappé, el fútbol combina presión y juego, pero conservar el espíritu lúdico es clave incluso al máximo nivel competitivo (REUTERS/Brian Snyder)

Su enfoque influye en la forma en que selecciona sus alianzas profesionales. Prefiere colaboraciones fundamentadas en valores compartidos, como el esfuerzo y la toma de riesgos calculados, antes que acuerdos publicitarios tradicionales.

El legado de la constancia y la evolución

Para Mbappé, la colaboración con Hublot trasciende lo comercial; representa el avance en su carrera y la defensa de principios que considera esenciales para cualquier proyecto futuro. Apoyarse en la constancia para mantenerse en la élite es, según el futbolista, el eje de un recorrido profesional caracterizado por la ambición de avanzar.