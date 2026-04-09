Cuba recibió una nueva donación de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa

Un equipo de voluntarios de la Cruz Roja en Cuba posa frente a un edificio tras recibir una donación de Estados Unidos destinada a los damnificados por el huracán Melissa (Cáritas Cuba)

Cuba recibió un nuevo lote de ayuda humanitaria de Estados Unidos, compuesto por 600 kits de alimentos e higiene, destinado a familias afectadas por el huracán Melissa, según informó la organización católica Cáritas.

El donativo, canalizado por Catholic Relief Services (CRS), fue entregado por miembros de esta agencia humanitaria de la comunidad católica estadounidense a la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

A través de un mensaje en redes sociales, Cáritas Cuba describió la donación como un “gesto concreto de la caridad cristiana” que recibirán familias damnificadas de la diócesis en Holguín y Las Tunas, ambas en el este de la isla.

“Este hecho fraterno testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren”, manifestó la institución, responsable de distribuir la ayuda a las familias más necesitadas de la región oriental.

Vista detallada de la carga con ayuda humanitaria, incluyendo el logo de Cáritas, que llegó a Cuba desde EEUU para asistir a los damnificados por el huracán Melissa (Cáritas Cuba)

Este envío se suma a otras operaciones humanitarias previas que comenzaron a llegar a mediados de enero, por vía aérea y marítima desde Estados Unidos, para asistir a los afectados tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano en octubre de 2025.

Una red de voluntarios, equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales se ocupa de la entrega de donaciones según “el grado de afectación y vulnerabilidades” a “madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula”, según ha detallado Cáritas.

Inicialmente, la ayuda del Gobierno de Washington fue anunciada por un valor de tres millones de dólares; en febrero se informó el envío de una partida adicional de seis millones de dólares.

Los donativos han incluido arroz, frijoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa cruzó a finales de octubre pasado la zona este de la isla con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

Según evaluaciones del régimen cubano, el impacto no provocó víctimas mortales, aunque ocasionó daños materiales considerables en más de 116.000 viviendas, así como en 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abastecimiento de agua.