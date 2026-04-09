Tecno

¿Nueva clave contra los apagones? Los autos eléctricos podrían ser el nuevo pilar energético urbano

Una investigación publicada en Nature Communications detalla cómo esta sinergia puede ofrecer electricidad asequible y confiable en ciudades y grandes urbes afectadas por el cambio climático

Guardar
Coche eléctrico cargando bajo la lluvia
El uso de autos eléctricos como respaldo energético puede evitar apagones en ciudades tropicales durante tormentas eléctricas

En ciudades tropicales, los picos de generación solar coinciden con la amenaza de tormentas eléctricas vespertinas que, de forma repentina, pueden provocar apagones temporales en barrios enteros y desestabilizar la red eléctrica.

Un estudio publicado en la revista científica Nature Communications y realizado por Markus Schläpfer, profesor adjunto de ingeniería civil y mecánica en Columbia Engineering, postula que la integración de automóviles eléctricos como respaldo temporal podría ofrecer una solución, lo que permite evitar el desarrollo de infraestructuras costosas e invasivas, según informó el portal especializado en tecnología TechXplore.

La energía solar fotovoltaica se consolidó como una de las fuentes más económicas y libres de carbono a nivel mundial, aunque su confiabilidad depende de la disponibilidad de radiación solar, especialmente en regiones donde las tormentas pueden interrumpir la generación de manera abrupta.

Cuando una tormenta reduce la producción solar en un barrio, la electricidad debe ser desplazada desde otras zonas de la ciudad que aún mantienen generación. Aunque esas distancias suelen ser cortas, el volumen de energía transferido puede superar la capacidad de las líneas y poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.

Este fenómeno no es menor; las ciudades tropicales, según estimaciones de los investigadores, albergarán próximamente a la mitad de la población mundial, lo que convierte la estabilidad de sus redes eléctricas en un desafío de escala global.

La energía solar fotovoltaica, aunque limpia y económica, depende de la estabilidad de la oferta en áreas propensas a tormentas EFE/ Thais Llorca/Archivo
La energía solar fotovoltaica, aunque limpia y económica, depende de la estabilidad de la oferta en áreas propensas a tormentas EFE/ Thais Llorca/Archivo

El análisis reveló que, en Singapur, instalar una sola línea de transmisión subterránea puede ascender a un costo aproximado de USD 46 millones (SGD 60 millones) por kilómetro. Este dato refleja el costo de ampliar infraestructura tradicional en ambientes urbanos densos, un obstáculo mayor para muchas metrópolis tropicales en vías de transición hacia redes energéticas limpias basadas en energía fotovoltaica.

Solución técnica: autos eléctricos como respaldo de la red

Frente a este escenario, la propuesta parte de una observación técnica: los automóviles eléctricos, habitualmente estacionados y conectados a la red, podrían liberar energía almacenada en sus baterías durante los breves lapsos en que la producción solar se interrumpe por las tormentas, de modo que compensen la carencia sin necesidad de transportar grandes volúmenes de electricidad desde zonas no afectadas.

Schläpfer señaló: “No necesitamos importar electricidad de barrios cercanos. Por lo tanto, no necesitamos instalar un nuevo cable”, de acuerdo con el portal especializado. Esta medida permite estabilizar la red en tiempo real, al aprovechar recursos ya disponibles en el parque automotor.

El modelo propuesto prevé que, tras el paso de la tormenta y la recuperación de la radiación solar, los paneles fotovoltaicos recarguen nuevamente las baterías de los vehículos eléctricos, lo que permite que recuperen su función de respaldo para futuros eventos.

Diferencias en la gestión energética y el rol de la descentralización

El artículo subrayó que lograr este equilibrio requiere un enfoque preciso de escala. La optimización centralizada a nivel de ciudad puede acentuar los desequilibrios locales, ya que suaviza la demanda agregada, pero sobrecarga ciertas líneas de transmisión, las cuales pueden duplicar su flujo durante tormentas, según los cálculos de los investigadores.

Coche eléctrico, autos ecológicos, movilidad verde, infraestructura de recarga, transporte limpio, fuentes renovables, batería cargada, sostenibilidad, vehículos de bajo impacto, energía alternativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración de automóviles eléctricos permitiría suplir la falta de electricidad sin necesidad de costosos cables subterráneos ni infraestructuras invasivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, una gestión descentralizada —por distritos—, como en los 55 sectores de planificación urbana de Singapur, permitiría reducir hasta en un 18% la máxima carga sobre las líneas en días de tormenta, a la vez que suaviza la curva diaria de demanda.

La eficacia de este sistema depende del lugar donde están estacionados los automóviles, según el equipo. Los vecindarios residenciales se vacían durante el día, por lo que hay menos baterías disponibles cuando hay mayor generación solar, mientras que las áreas comerciales presentan la situación inversa.

Para modelar estos patrones, los especialistas mapearon los movimientos vehiculares con datos móviles anonimizados y agregados, lo que permitió alcanzar una precisión alta en la estimación del potencial efectivo del parque automotor.

Viabilidad en contextos urbanos y baja motorización

La propuesta resulta viable incluso en ciudades con baja tasa de automóviles, como Singapur, donde existe cerca de un vehículo por cada 8 habitantes. El profesor explicó: “Esta solución realmente funciona en entornos con pocos coches”. “Solo necesitamos un número reducido de autos y funciona”.

El estudio plantea que conectar los vehículos eléctricos a las redes urbanas puede convertir los desafíos climáticos diarios —como la intermitencia del sol debida a tormentas— en oportunidades para lograr una electricidad limpia, fiable y asequible, de modo que se eviten inversiones millonarias en infraestructura por una administración inteligente de los recursos existentes.

Temas Relacionados

SingapurApagones TemporalesAutomóviles EléctricosEnergía FotovoltaicaDescentralización EnergéticaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué revela el hábito de lavar mientras se cocina, según la IA

Gemini sostiene que este hábito, lejos de ser una simple técnica culinaria, brinda pistas sobre importantes aspectos organizacionales de una persona

Qué revela el hábito de lavar mientras se cocina, según la IA

Guía para subir contenido a Instagram en la mejor calidad posible

El primer paso clave es activar la opción que permite subir archivos en la máxima calidad posible

Guía para subir contenido a Instagram en la mejor calidad posible

Así es el perro robot que ‘habla’ y guía a las personas con discapacidad visual

El dispositivo fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Binghamton

Así es el perro robot que ‘habla’ y guía a las personas con discapacidad visual

Por qué deberías activar el modo avión en tu celular unos minutos al día

No hace falta dejar la función de desconexión activada por mucho tiempo; con solo dos a cinco minutos al día es suficiente

Por qué deberías activar el modo avión en tu celular unos minutos al día

Trabajadores de la Generación Z sabotean la IA de sus empresas por temor a que les quiten sus empleos

Un 44% de los empleados de este grupo etario admite sabotear la implementación de inteligencia artificial en sus trabajos

Trabajadores de la Generación Z sabotean la IA de sus empresas por temor a que les quiten sus empleos
DEPORTES
De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Del Apolo 11 a Artemis II

Del Apolo 11 a Artemis II

El terrorismo que ya llega

EN VIVO: Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego en Irán

Trump afirmó que las fuerzas de EEUU permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico