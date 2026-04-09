Con Ángel Di María, Rosario Central iniciará su camino en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

Rosario Central, con Ángel Di María, recibirá en el Gigante de Arroyito a Independiente del Valle

El estadio Gigante de Arroyito será escenario de la apertura del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, donde Rosario Central recibirá a Independiente del Valle a partir de las 19:00. El conjunto argentino, con Ángel Di María como figura central, marca su regreso al certamen después de un año de ausencia y buscará aprovechar la localía frente a un rival que llega con ritmo y confianza. El duelo en Rosario tendrá arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y contará con la asistencia de Leonard Mosquera en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de Fox Sports.

El equipo dirigido por Jorge Almirón retornó a la competencia continental tras quedar fuera en 2025. En esta edición, la expectativa gira en torno a la presencia del Fideo, quien superó una lesión muscular y completó la semana de preparación junto al resto de los titulares. El capitán, emblema y líder futbolístico, apunta a ser de la partida en el debut.

La campaña de Central en el Torneo Apertura 2026 muestra regularidad. El club se ubica cuarto en la Zona B con 21 puntos, acercándose a los puestos de playoffs tras vencer por 2-1 a Atlético Tucumán el pasado fin de semana. En ese partido, la formación principal descansó para llegar en óptimas condiciones al estreno copero. El último antecedente del equipo en la Copa Libertadores data de 2024, mientras que las mejores actuaciones históricas se remontan a las semifinales alcanzadas en 1975 y 2001.

Enfrente estará Independiente del Valle, conjunto que acumula ocho participaciones consecutivas en la máxima cita sudamericana. El elenco ecuatoriano, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, atraviesa un presente destacado en la liga local tras imponerse 2-0 ante Orense y liderar la tabla con 16 unidades. El plantel cuenta con una base de jugadores argentinos: Guido Villar, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal y Matías Perelló. El “Matagigantes” suma cinco victorias, un empate y una derrota en siete encuentros oficiales disputados este año.

El crecimiento de Independiente del Valle en la última década se refleja en su protagonismo internacional. El club se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, superando en las finales a Colón de Santa Fe y San Pablo, respectivamente.

A la misma hora, por el Grupo H, Universidad Central de Venezuela recibirá a Libertad de Paraguay. La agenda de la zona continuará la próxima semana. El miércoles 15 de abril. Central viajará a Asunción para enfrentar a Libertad en el estadio La Huerta, mientras que Independiente del Valle hará su estreno como local ante Universidad Central en el estadio Banco Guayaquil de Quito.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando o Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Juan Viacava, Jhegson Méndez, Justin Lerma, Aron Rodriguez; Matías Perello, Djorkaeff Reasco y Juan Angulo. DT: Joaquín Papa.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Hora:

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 18:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 17:00

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 16:00

Televisación: Fox Sports y Disney+

Tabla de posiciones: