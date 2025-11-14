Así actúa tu cerebro cuando intentás cambiar: las tres trampas invisibles que te frenan

La neurocientífica Emily McDonald explica cómo la identidad, el miedo y la dopamina dificultan el cambio personal según la neurociencia

Comprender el funcionamiento del cerebro puede transformar tanto la vida personal como la profesional. Así lo sostiene la neurocientífica Emily McDonald, quien, en diálogo con Jay Shetty, explicó desde la neurociencia cómo superar bloqueos como el miedo, la duda y la procrastinación, y compartió estrategias prácticas para reprogramar los patrones mentales.

Sus conceptos, recogidos en el podcast, brindan una mirada científica y accesible para quienes buscan aplicar el cambio personal de manera efectiva.

El cerebro y los hábitos: analogía y punto de partida

Creadora de la comunidad Mindcraft, McDonald parte de un principio claro: conocer cómo opera el cerebro permite intervenir en los hábitos y creencias que mantienen a las personas “atascadas” en distintas áreas de su vida.

Propone la analogía del automóvil:“Si conduces un coche y no sabes cómo funciona, cuando se avería no sabes cómo repararlo y te quedas varado. El cerebro funciona igual: si no entiendes sus mecanismos, puedes quedarte estancado sin saber cómo avanzar”.

Comprender el funcionamiento del cerebro permite intervenir en hábitos y creencias que mantienen a las personas estancadas en su desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, la sensación de estancamiento es natural, ya que el cerebro tiende a mantenernos en lo seguro y familiar, filtrando la realidad y anticipando lo que puede suceder. Entender estos mecanismos es el primer paso para desbloquearse y lograr cambios efectivos en cualquier ámbito de la vida.

Tres grandes obstáculos al cambio personal

McDonald identifica tres obstáculos principales que dificultan el cambio personal y que suelen bloquear el avance hacia nuevos objetivos, impidiendo el desarrollo y la transformación en distintas áreas de la vida.

1. Identidad y la red neuronal por defecto

El primer obstáculo es el desajuste de identidad, vinculado a la “red neuronal por defecto”, que define la narrativa y la percepción de uno mismo.“La red neuronal por defecto regula nuestra identidad y narrativa personal”, explicó McDonald.

La red neuronal por defecto regula la identidad y la narrativa personal, influyendo en la capacidad de alcanzar nuevos objetivos

Si la identidad no acompaña el objetivo —como escribir un libro o iniciar un proyecto—, el cerebro no dará los pasos necesarios para lograrlo. Por eso, recomienda asumir la identidad de quien ya ha logrado esa meta y actuar “como si” ya se fuera escritor, emprendedor o cualquier otro rol.

2. Miedo inconsciente y autogestión emocional

El segundo obstáculo es el miedo, muchas veces oculto, que incluye el temor al éxito o a la exposición. McDonald descubrió, al demorar su podcast, que temía mostrarse vulnerable. Su técnica consiste en visualizar el peor escenario y nombrar el miedo, lo que activa la corteza prefrontal y reduce el impacto emocional.“El miedo, muchas veces inconsciente, puede ser el mayor obstáculo para avanzar”, señaló, y resaltó la importancia de identificar y etiquetar los miedos para recuperar el control.

3. Dopamina instantánea y desmotivación

El tercer factor es la llamada “dopamina barata”, generada por estímulos como redes sociales o comida rápida, que a la larga disminuye la motivación para retos complejos.“La dopamina no se preocupa por tus sueños, solo por lo que repites”, adviertió la experta, quien recomienda retrasar los premios hasta después del esfuerzo para vincular la gratificación con el logro real.

La dopamina instantánea, generada por redes sociales y recompensas rápidas, reduce la motivación para enfrentar retos complejos y sostenidos (captura de video)

Estrategias prácticas: superar bloqueos y reprogramar la mente

A partir de estos obstáculos, McDonald propuso acciones directas:

Cambiar la identidad: decidir quién se quiere ser, actuar en consecuencia y evitar autoetiquetas limitantes .

Frente al miedo, identificarlo y modificar la narrativa personal; el cerebro busca proteger, pero el crecimiento ocurre fuera de la zona de confort.

En relación con la dopamina, reservar recompensas para después de los logros y celebrar los pequeños avances, ya que la autoafirmación refuerza la motivación.

“La autocompasión y la celebración de los pequeños logros son claves para mantener la motivación”, afirmó McDonald. Además, analiza la manifestación desde la ciencia. Manifestar no es solo desear, sino reprogramar el cerebro para percibir y crear oportunidades.“No atraes lo que quieres, atraes lo que tu cerebro está programado para percibir”, aseguró.

McDonald recomienda asumir la identidad del objetivo deseado y actuar como si ya se hubiera alcanzado para reprogramar patrones mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cita un experimento con gatos criados entre líneas horizontales o verticales, que luego solo veían lo que sus cerebros podían procesar. Por eso, resalta el valor de exponerse a nuevos entornos y personas para ampliar los propios límites.

La manifestación, según McDonald, sigue tres pasos: identificar las emociones asociadas al objetivo, reconocerlas en el presente y realizar acciones que refuercen ese estado, alineando identidad, emociones y acciones. Por último, destaca la importancia de la autoaceptación y la autenticidad para el desarrollo personal.

Consejos finales y mensaje de cierre

Al cierre, McDonald recomienda comenzar el día con las “tres M”: movimiento, mentalidad y mindfulness. Subrayó la importancia de la autocompasión, celebrar los avances y disfrutar el proceso, más allá del resultado.“La autenticidad es la energía más magnética que existe”, afirmó, e invita a las personas a conocerse y crecer sin culpa por sus deseos.

La autocompasión, la autenticidad y la celebración de pequeños logros son claves para mantener la motivación y lograr el desarrollo personal

La entrevista concluye con una reflexión clara: comprender y reprogramar el cerebro no solo libera del pasado, sino que abre la puerta a una vida más auténtica y plena.