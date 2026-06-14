La última entrevista de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Río de Janeiro, cuatro días antes de su muerte

Lucas Vignale dio en Blender su última entrevista pública cuatro días antes del accidente fatal en Río de Janeiro (Video: Último Aviso, Blender)

El pasado miércoles 10 de junio, Lucas Vignale se sentó frente a las cámaras de Blender con un mate en la mano y una sonrisa fácil. Habló durante varios minutos sobre Gaspi visita tu hogar, la miniserie que venía de estrenar junto al youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y sobre los planes que tenían por delante: dos episodios más por estrenar, una película en el horizonte, una búsqueda artística que apenas empezaba a tomar forma. Cuatro días después, Vignale y Gaspi murieron en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Esa entrevista, grabada con el clima desenfadado de siempre en el canal de streaming, quedó como el último registro público del director antes del accidente.

Vignale tenía 28 años y era cineasta. Autodidacta, había pasado por los videoclips (trabajó con Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole, entre otros) antes de encontrar en el formato del cortometraje el camino que realmente le interesaba. Fue en esa etapa cuando comenzó a trabajar con Gaspi. “Gaspi tiene una etapa que era cuando hacía los videos en la calle, que era lisergia pura, que es eso donde Gaspi se hace conocido”, contó en la entrevista. “Y en un momento se cansó de ese proceso y quiso buscar un código más cinematográfico, más profundo. Y ahí es donde empezamos a trabajar juntos”, señaló el joven director que, unas horas antes su accidente, compartió en sus redes imágenes en el Cristo Redentor. “Dios”, escribió, generando aun más conmoción entre sus seguidores.

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Lucas Vignale presentó en Blender la miniserie Gaspi visita tu hogar y anticipó dos episodios pendientes y una película con Gaspi

La colaboración arrancó con el documental sobre la preparación de Gaspi para su pelea en la “Velada del Año V” de Ibai Llanos en España. Después vinieron los cortometrajes. Y de ahí nació la idea de Gaspi visita tu hogar, una miniserie de cuatro episodios grabada en apenas cinco días, que mezcla realidad y ficción en un registro difícil de clasificar. “Fueron muy intensos, también muy divertidos. A los pedos”, dijo Vignale, con la naturalidad de quien habla de algo que disfrutó de principio a fin.

La idea del programa surgió entre los dos. Gaspi había visto Televisión abierta, el recordado ciclo donde cualquier persona desde su casa podía pedir una cámara para aparecer en la pantalla chica, y quería algo similar pero con otra vuelta. A eso le sumaron referencias cinematográficas: el documentalista austríaco Ulrich Seidl, la película francesa Holy Motors (a la que le rindieron un homenaje directo con la limusina en la que Gaspi llega a cada hogar) y algo del espíritu de Borat, el falso documental de Sacha Baron Cohen. “Se juntó todo eso y terminó saliendo esto”, resumió Vignale. “Hay algo ‘boratiano’ en Gaspi, sí”.

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La serie jugaba con una pregunta que el propio director prefería no responder del todo: ¿qué es real y qué no? Algunas de las personas que aparecen son actores; otras, no. Algunas casas son reales pero con personas ficticias; en otros casos, al revés. “Esa pregunta, ese beneficio de la duda se la damos al público”, explicó. “No me gusta mucho explicar. Que el cubo de Rubik lo pueda armar el espectador y no darle la papa en la boca”.

Lucas Vignale relató su trabajo junto a Gaspi en su miniserie (Blender)

Los cuatro episodios fueron filmados en locaciones muy distintas entre sí: un campo, una casa de familia en Belgrano habitada por cantantes, una vivienda en Billinghurst y una casona en Flores. “Me gusta mucho Flores porque es el barrio de donde sale el Papa Francisco y había un mural al lado que aprovechamos para filmar”, contó. La preproducción completa se hizo en un mes. La selección de las personas, dijo, fue en parte aleatoria: lo que importaba era que pudieran sostener un programa junto a Gaspi.

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Sobre el trabajo con el youtuber, Vignale fue preciso. Gaspi participaba de la edición, revisaba cada detalle, no soltaba nada hasta estar conforme. “Es artista puro. Hasta la portada, hasta el último detalle, está Gaspi en todo. Te quema la gorra en el buen sentido, pero también está bueno trabajar con alguien así que te exige y siempre busca un límite más”, dijo. Y agregó, con humor: “Hasta que en un momento hay que hacer que suelte. Por su bien y por el de todos”.

Lucas Vignale afirmó que Gaspi participaba de la edición de cada detalle, mientras ambos proyectaban una película en un contexto difícil para el cine en Argentina

El proyecto era, en su cabeza, un escalón más hacia algo mayor. Junto al actor Lorenzo Ferro, Vignale ya había dado ese salto: escribieron, filmaron y terminaron El tren fluvial en 2025, una película que se estrenó en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026 y también en Nueva York y en el BAFICI. Su estreno en Argentina estaba previsto para octubre. Con Gaspi, la película todavía era un plan. “Estamos escalando una película, estamos haciendo los pasitos de a poco. Con lo difícil que es hacer una película en Argentina, que es casi un milagro, estamos apuntando a eso”, dijo en esa última entrevista.

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Los dos capítulos restantes de Gaspi visita tu hogar estaban pendientes de estreno cuando ocurrió el accidente.