Video: un pasajero atacó a un chofer de colectivo con una manopla y le provocó una triple fractura de pómulo

El momento en el que un pasajero atacó con una manopla al chofer del colectivo (Video/Facebook/Todo Pilar Escobar PBA)

Un salvaje ataque a un colectivero tuvo lugar en el partido bonaerense de Pilar, donde un chofer de la línea 511 fue golpeado brutalmente por un pasajero. Producto de la agresión, la víctima sufrió una triple fractura en el pómulo derecho. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la unidad.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 17, en la intersección de las calles Paraguay y Baradero. Todo comenzó a raíz de una discusión por el timbre. Un pasajero le habría indicado al chofer que quería descender. Sin embargo, según relató el colectivero, el hombre nunca tocó el timbre.

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“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, detalló Luis Romero, en diálogo con el medio Pilar de Todos.

La discusión no terminó ahí. Cuando el colectivero se disponía a continuar el camino, notó que el pasajero volvió a subir al rodado y se dirigió directamente hacia él. Primero lo increpó y luego lo agredió físicamente. En el video que encabeza esta nota —y que fue grabado por una cámara interna del ómnibus— se observa el momento en el que el hombre se acercó al chofer y le dio varios golpes en la cabeza. Según señaló la víctima, el ataque habría sido perpetrado con una manopla.

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La secuencia ocurrió en la intersección de la calle Paraguay y Baradero, en la localidad bonaerense de Pilar

De acuerdo a lo informado por el medio local, una mujer que había intentado frenar la golpiza, fue quien llamó al 911 y al SAME. Inmediatamente, Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde le realizaron una tomografía y confirmaron que tenía una triple fractura de pómulo derecho, con desplazamiento. Debido a la gravedad de las lesiones, también recibió suturas en el rostro. En los próximos días, los médicos de la ART deberán evaluar si tiene que ser operado.

Tras el ataque, Romero realizó la denuncia ante las autoridades policiales del Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y autoridades de la empresa de colectivos Ruta Bus, la víctima aportó las imágenes de las cámaras de seguridad del vehículo para que las autoridades puedan identificar al agresor.

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Producto del ataque, Luis Romero sufrió una triple fractura de pómulo derecho

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó el chofer. A su vez, manifestó que el agresor “tiene que pagar” por lo que le hizo.

Según indicó Romero, en diálogo con Pilar de Todos, actualmente se encuentra con la cara hinchada, no puede alimentarse normalmente y tiene la vista nublada producto de la brutal golpiza.

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Los efectivos policiales trabajan para identificar al sospechoso

Un episodio similar ocurrió en el barrio porteño de Constitución. Allí, un conductor venezolano protagonizó un ataque de furia tras una discusión de tránsito con el chofer de un colectivo de la línea 60. El agresor, que conducía un Volkswagen negro, descendió de su vehículo, tomó un fierro del baúl y comenzó a romper los espejos y las ventanillas del colectivo.

El atacante, de 36 años, fue finalmente reducido y detenido por personal de la Policía de la Ciudad tras el llamado de los pasajeros al 911. El hombre quedó imputado por daños agravados y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este.

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