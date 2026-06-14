La despedida del director de Blender a Gaspi y Lucas Vignale: “La pérdida es enorme; era gente increíblemente talentosa”

Gaspi y Lucas Vignale murieron en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, que dejó seis víctimas fatales (Instagram)

En medio de la conmoción por las trágicas muertes de Gaspi y el productor Lucas Vignale, Iván Liska, director y cofundador de Blender, fue uno de los primeros en despedirlos. En diálogo con Teleshow, describió a Gaspi como “la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo que conocí en toda mi carrera”. Y agregó algo que fue más allá de lo profesional. “Como ser humano era aún mejor que todo lo que hacía”, destacó.

Liska también recordó cómo nació la colaboración entre Blender y los dos jóvenes. Fue en conversaciones con el influencer y con Vignale que surgió la idea de Gaspi visita tu hogar, la miniserie de cuatro episodios que ambos venían de estrenar. Según describió, lo que los dos perseguían era una búsqueda puramente artística, y “tuvieron la valentía de hacer algo distinto a lo que nos tenían acostumbrados”. “Una búsqueda artística en esta época… prácticamente un acto de rebeldía”, destacó.

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Blender despidió a Gaspi con un mensaje en redes sociales y destacó su arte, su magia y su sensibilidad tras el accidente en Brasil

Liska adelantó que este lunes el canal de streaming estará dedicado a homenajearlos, mientras los dos capítulos restantes de Gaspi visita tu hogar están pendientes de estreno, y cerró con una frase que resumió lo que muchos de quienes los conocieron repitieron durante el día: “Gente joven, valiente e increíblemente talentosa. La pérdida es enorme”.

Los dos argentinos murieron en un choque entre dos helicópteros que dejó seis víctimas fatales en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Según confirmó Infobae con autoridades brasileñas, el accidente ocurrió a las 8:59 hora local en la zona oeste de la ciudad carioca. Una de las aeronaves cayó dentro del estacionamiento de un complejo comercial y el impacto provocó un incendio que destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos. El Cuerpo de Bomberos localizó cinco cuerpos en el primer helicóptero y el sexto, a unos cien metros, en el segundo aparato. Entre los fallecidos también estaba el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, oriundo de California, con casi siete millones de suscriptores en YouTube.

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Blender también lamentó la muerte de Lucas Vignale, director y realizador visual que trabajó con Gaspi en la miniserie Gaspi visita tu hogar

La cuenta oficial de Blender en la plataforma publicó una foto de Gaspi junto a un mensaje que en la primera hora acumuló más de 43.000 likes: “Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo”. Los comentarios se llenaron de corazones y mensajes de seguidores y amigos.

Por otro lado, en X, el canal escribió su mensaje de despedida al director cinematográfico: “Lamentamos la muerte de Lucas Vignale, director y realizador visual con quien tuvimos la suerte de trabajar en proyectos como Gaspi Visita Tu Hogar, y que viajaba junto a Gaspi al momento del accidente aéreo ocurrido en Brasil. No eras solo un director, eras un compañero y un amigo. Vas a vivir por siempre en nuestro arte”.

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Iván Liska, director de Blender: "Gaspi era la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo que conocí en toda mi carrera. Como ser humano era aún mejor que todo lo que hacía” (Instagram)

Apenas cuatro días antes del accidente, Vignale había participado de una entrevista en el canal de streaming donde habló en detalle sobre ese proyecto. Contó que los cuatro episodios fueron grabados en apenas cinco días, que la serie mezclaba realidad y ficción, y que la inspiración venía de referentes tan distintos como el documentalista austríaco Ulrich Seidl, la película francesa Holy Motors y el programa argentino Televisión abierta.

“Gaspi estaba un poco cansado de salir a la calle, de seguir entrevistando gente, es algo que le sale bárbaro, pero quería probar otra cosa”, explicó. Sobre la relación de trabajo con el youtuber, fue preciso: “Es artista puro. Está en todos los detalles, hasta la portada. Te quema la gorra en el buen sentido”.

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Lucas Vignale contó que Gaspi visita tu hogar se grabó en cinco días y que la serie mezclaba realidad y ficción

Gaspi tenía 23 años y más de 2,8 millones de seguidores en Instagram. Oriundo de Buenos Aires, comenzó su carrera en las plataformas a los 17 años con videos callejeros que lo hicieron conocido por su característico saludo: “Buenas”. En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards. En 2024 amplió su proyección internacional al participar de la “Velada del Año V”, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos en España, donde perdió por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto.

Mientras que Vignale de 28 años había estrenado El tren fluvial, la película que realizó junto al actor Lorenzo Ferro y que fue aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026, además de presentarse en Nueva York y en el BAFICI. Su estreno comercial en Argentina estaba previsto para octubre. Autodidacta y ex videoclipero que trabajó con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole.

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