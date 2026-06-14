Los detalles de la clínica que realizó el Inter Miami en Estudiantes de La Plata: los dos jugadores que participaron

Facundo Mura y Andrés Ayala, con los niños que participaron de la clínica en el estadio de Estudiantes (Gentileza Fundación Inter Miami)

La Fundación del Inter Miami llevó este viernes su Clínica Internacional de Fútbol Juvenil a La Plata, con una jornada de educación y deporte para niños y jóvenes de la ciudad bonaerense organizada junto a la Fundación Estudiantes de La Plata. La iniciativa tuvo un componente emotivo particular: estuvo protagonizada por los jugadores del club, Facundo Mura y David Ayala, quienes regresaron a la institución donde dieron sus primeros pasos en el fútbol.

La actividad marcó la cuarta edición de la clínica internacional en 2026, luego de las realizadas en Perú, Colombia y Puerto Rico durante este año, y de las que tuvieron lugar en Panamá y Jamaica en 2025. Para la Fundación Inter Miami, el paso por Argentina tuvo un significado especial: el país ocupa un lugar central en la historia del club y en la composición de su base de seguidores a nivel mundial, que se agigantó desde el desembarco de Lionel Messi.

PUBLICIDAD

La jornada arrancó con una charla motivacional ante cerca de 200 estudiantes de la escuela de Estudiantes de La Plata, en las mismas aulas donde Mura y Ayala cursaron sus estudios años atrás. Mura, egresado de la academia del Pincha y abanderado de su promoción, compartió junto a Ayala reflexiones sobre la perseverancia, la disciplina y la confianza en los propios proyectos de vida.

"Volver a Estudiantes de La Plata fue una experiencia muy emotiva e inolvidable“, dijo el lateral derecho. “Este club y esta escuela fueron fundamentales para convertirme en la persona y el jugador que soy hoy. Cuando los miraba, me veía a mí mismo hace muchos años: un niño lleno de sueños y aspiraciones. Espero que se vayan convencidos de que, con trabajo duro, disciplina y perseverancia, todo es posible”.

PUBLICIDAD

Mira y Ayala surgieron del Pincha. Y lucieron la misma casaca que los niños (Gentileza Fundación Inter Miami)

Ayala, por su parte, subrayó el peso simbólico del regreso. “Estudiantes de La Plata siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón porque aquí fue donde realmente comenzó mi camino en el fútbol”, afirmó el mediocampista. “Volver como jugador de Inter Miami CF y encontrarme con tantos chicos que tienen los mismos sueños que nosotros teníamos de pequeños fue muy significativo. Fue un honor poder retribuir a una comunidad que tanto nos ha dado”.

Tanto Mura como Ayala forjaron sus carreras en la cantera de Estudiantes de La Plata antes de llegar a la Major League Soccer (MLS). El defensor, nacido en General Roca, Río Negro, debutó en el primer equipo del Pincha y pasó luego por Colón y Racing Club antes de incorporarse a Inter Miami en 2026. Ayala, oriundo de Berazategui, hizo su debut profesional en diciembre de 2019 con apenas 17 años, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar para el club platense. Ambos compartieron plantel en la temporada 2020.

PUBLICIDAD

La actividad continuó en el Estadio UNO, donde 55 niños provenientes de Comodoro Rivadavia y del club Argentino Juvenil participaron en una clínica de fútbol dirigida por entrenadores de la Academia de Inter Miami CF y de Estudiantes, con la presencia de Mura y Ayala en el campo. Los ejercicios apuntaron al desarrollo técnico, la confianza y el trabajo en equipo.

Cada participante recibió una camiseta exclusiva “Play Like an Icon” del Inter Miami y una mochila oficial de la selección argentina. Las instituciones participantes también recibieron balones réplica Trionda del Mundial como recuerdo de la jornada.

PUBLICIDAD

Tras la clínica, los futbolistas se llevaron de regalo la casaca que supieron lucir (Gentileza Fundación Inter Miami)

“En la Fundación del Inter Miami creemos que todos los niños merecen la oportunidad de soñar en grande, sin importar de dónde provengan”, señaló Mari Rey, su directora. “Ver a Facundo y a David regresar al lugar donde comenzó su historia e inspirar a la próxima generación fue profundamente significativo. Fue una oportunidad no solo para generar un impacto positivo, sino también para retribuir a un país que ha acompañado y apoyado a nuestro club desde sus inicios”.

Desde su primera edición en Panamá en 2025, la clínica internacional de la Fundación acumula ya seis ediciones en distintos países de América Latina y el Caribe, con Argentina como el destino más reciente de un programa que combina deporte, formación y vínculo comunitario.

PUBLICIDAD