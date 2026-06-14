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El impacto de Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno por la muerte de Lucas Vignale, el director argentino que murió en Brasil

Los artistas compartieron mensajes y fotos para recordar al realizador de 28 años, una figura muy querida en la música urbana que también soñaba con consolidarse en el cine

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Nicki Nicole despidió a Lucas Vignale con imágenes del videoclip No voy a llorar y con referencias al accidente de Brasil (Video: Instagram)

La noticia del choque de helicópteros en Río de Janeiro que este domingo costó la vida a Lucas Vignale, al youtuber Gaspar “Gaspi” Prim Díaz y al cantante estadounidense Oliver Tree, entre otros, sacudió de inmediato al mundo de la música y el audiovisual argentino. Vignale tenía 28 años y una carrera que lo había llevado a trabajar con algunos de los artistas más convocantes del país. Antes de que terminara el día, Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole ya habían publicado sus despedidas.

Bizarrap fue uno de los primeros en reaccionar. En sus historias de Instagram publicó una foto junto a Vignale (los dos en un buggy en medio de un paisaje montañoso, con el director de pie sobre el vehículo con los brazos abiertos) y escribió: “Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo @lucasvignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”. La imagen resumía bien el vínculo entre los dos: no solo trabajo, sino también amistad.

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Bizarrap recordó a Lucas Vignale en Instagram con un mensaje de despedida que destacó su amistad y su arte
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Trueno publicó una despedida breve para Lucas Vignale con una imagen de un set de filmación en homenaje al director argentino
Trueno publicó una despedida breve para Lucas Vignale con una imagen de un set de filmación en homenaje al director argentino

Trueno eligió una foto en blanco y negro tomada en un set de filmación. Se ve a Vignale rodeado de su equipo, todos mirando el monitor de la cámara, concentrados en el trabajo. El mensaje fue breve y directo: “Descansá, Luquitas”. Sin más palabras y con un emoji de corazón blanco. La imagen habló por él.

Otra de las artistas que lo despidió fue Nicki Nicole a través de varias historias. En una compartió una escena del videoclip “No voy a llorar”, que Vignale había dirigido, junto al texto: “Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD”, junto a un emoji de paloma blanca y un corazón rojo. En otra reposteó la cobertura del accidente con el rostro de Gaspi, también con una paloma y un corazón. Y en una tercera historia subió una foto del director apuntando hacia un arcoíris en el cielo, una imagen que sus seguidores tomaron como símbolo y que circuló en redes.

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El choque de helicópteros en Río de Janeiro también causó la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz y del cantante estadounidense Oliver Tree
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Lucas Vignale trabajó con Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos, y se consolidó en la música urbana argentina antes de enfocarse en el cine
Lucas Vignale trabajó con Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos, y se consolidó en la música urbana argentina antes de enfocarse en el cine

Vignale era cineasta y productor audiovisual, oriundo de Buenos Aires. Autodidacta, había pasado por los videoclips antes de encontrar en el cortometraje y el largometraje el formato que realmente le interesaba. Su trabajo con artistas como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki, Wos y otros lo había convertido en una figura respetada dentro del circuito de la música urbana argentina, aunque su ambición siempre estuvo orientada hacia el cine. Junto al actor Lorenzo Ferro, escribió y filmó El tren fluvial, su primer largometraje, que fue aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026 y también se presentó en Nueva York y en el BAFICI. Su estreno comercial en Argentina estaba previsto para octubre.

Antes de dedicarse de lleno al audiovisual, Vignale tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En Instagram tenía cerca de 18.000 seguidores, una cifra modesta para alguien cuyo trabajo llegaba a millones de personas a través de las pantallas de los artistas con quienes colaboraba.

Su último proyecto junto a Gaspi era Gaspi visita tu hogar, una miniserie de cuatro episodios producida por Blender que mezclaba realidad y ficción. Apenas cuatro días antes del accidente, Vignale había dado una entrevista en el canal de streaming donde habló del proceso de grabación —cinco días para los cuatro episodios— y de los planes que tenían por delante, incluida la posibilidad de hacer una película juntos. Dos de los cuatro episodios aún no habían salido al aire.

El accidente en Recreio dos Bandeirantes ocurrió a las 8:59 y una de las aeronaves cayó en un complejo comercial, donde el incendio destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos
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Desde Blender, la plataforma que los cobijó en ese último proyecto, también llegó la despedida. En X publicaron: “No eras solo un director, eras un compañero y un amigo. Vas a vivir por siempre en nuestro arte”. Iván Liska, cofundador del canal, describió a Gaspi como la persona más brillante y apasionada que conoció en su carrera, y cerró con una frase que resumió el sentimiento generalizado: “Gente joven, valiente e increíblemente talentosa. La pérdida es enorme.”

El accidente ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según confirmó Infobae con autoridades brasileñas, el choque entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales. Una de las aeronaves cayó dentro del estacionamiento de un complejo comercial y el impacto provocó un incendio que destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos. Entre los fallecidos también estaban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves —conocido como Lucas Frota— y el piloto Charles Marsillac.

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