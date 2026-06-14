El técnico de Curazao se convirtió en el más longevo de los Mundiales: la razón detrás de sus lágrimas en la caída ante Alemania

Dick Advocaat dirigió ante Alemania, tras regresar al cargo semanas antes del torneo, y acompañó un estreno histórico entre lágrimas

Las lágrimas de Dick Advocaat en Houston no solo sellaron un récord mundial, sino que expusieron el peso de una travesía personal y colectiva. El técnico neerlandés, al mando de Curazao, se convirtió en el entrenador más longevo en la historia de la Copa Mundial al dirigir con 78 años y 280 días el debut de la nación caribeña frente a Alemania. Detrás del registro estadístico, la emoción desbordada durante los himnos nacionales dejó al descubierto meses de incertidumbre y dolor, marcados por la enfermedad de su hija y una renuncia que casi lo aparta del torneo.

El 14 de junio de 2026 no fue solo el primer partido de Curazao en una Copa Mundial, fue el desenlace de una odisea que mantuvo en vilo tanto al seleccionador como a una afición entera. Advocaat había renunciado en febrero debido al diagnóstico de cáncer que enfrentaba su hija. “Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol. Esta es una decisión natural”, comunicó entonces el entrenador, dejando en shock a una selección que acababa de lograr su histórica clasificación de manera invicta.

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Dick Advocaat se convirtió en el entrenador más longevo en dirigir en un Mundial (REUTERS/Phil Noble)

El vacío que dejó Advocaat en Curazao caló profundo. A menos de cuatro meses del inicio del Mundial, el plantel perdió a su guía y el ambiente se tornó incierto. La Federación de Fútbol del país caribeño recurrió a Fred Rutten, compatriota del seleccionador saliente, para reconducir el proyecto. Sin embargo, la estabilidad nunca llegó. El conjunto caribeño cayó en sus amistosos de preparación ante China y Australia, y la gestión se desmoronó bajo la presión de resultados adversos y tensiones dentro del grupo.

Mientras tanto, Advocaat acompañaba a su hija en los Países Bajos durante las sesiones de quimioterapia. La prioridad familiar era absoluta y su futuro deportivo parecía sentenciado. Pero a mediados de mayo, una evolución positiva en la salud de su hija y la petición unánime de futbolistas y dirigentes provocaron un giro inesperado. El técnico aceptó volver, impulsado por la estabilidad familiar y la necesidad del equipo que había conducido a la mayor hazaña de su historia.

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La atmósfera que envolvió el debut de Curazao fue única. Mientras los equipos se formaban para la entonación de los himnos en el NRG Stadium de Houston, las cámaras captaron a Advocaat incapaz de contener el llanto. El técnico había regresado menos de un mes antes y ese instante simbolizaba la culminación de meses de angustia, renuncias y esperanza renovada.

Pese a la goleada sufrida, la selección de Curazao encontró el gol a través de Livano Comenencia (REUTERS/Phil Noble)

El partido frente a Alemania supuso una prueba monumental. La selección europea se impuso por 7-1, pero el resultado no eclipsó el significado del encuentro para Curazao y su entrenador. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (por duplicado), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav fueron los autores de los goles alemanes. En el lado caribeño, Livano Comenencia marcó el primer tanto de la historia de Curazao en una Copa del Mundo, un gol que desató la alegría en la hinchada y nuevamente la emoción de su entrenador.

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La rueda de prensa posterior dejó nuevas muestras del impacto emocional en Advocaat. “Alemania fue simplemente demasiado fuerte”, sostuvo el técnico, aceptando la superioridad rival pero defendiendo el esfuerzo de su equipo. “Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros”, añadió sin perder la autocrítica.

El momento más íntimo llegó cuando se refirió al respaldo popular. “Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente”, confesó el técnico. Además, reivindicó el orgullo de su equipo pese a la derrota. “Creo que podemos estar orgullosos. La presión la tienen los demás, nosotros estamos orgullosos por participar”, afirmó Advocaat.

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