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La áspera crítica del capitán de Suiza contra sus compañeros tras el empate con Qatar: “Si no hay disciplina, no se puede ganar”

Granit Xhaka hizo una profunda autocrítica y cuestionó al equipo por la falta de disciplina táctica después de dejar escapar un triunfo que parecía consumado en los últimos minutos del partido debut en el Mundial 2026

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Mundial 2026 - Qatar 1 - Suiza 1

El capitán de Suiza, Granit Xhaka, disparó contra sus propios compañeros tras la igualdad 1-1 que la Nati dejó escapar ante Qatar en el último suspiro del partido, disputado en San Francisco como parte del debut suizo en el Mundial 2026. Con bronca visible, el mediocampista del Sunderland no esquivó las críticas internas y apuntó directamente a la falta de disciplina táctica como la causa del tropiezo.

El partido parecía resuelto para los europeos. Breel Embolo había abierto el marcador desde el punto del penal en el minuto 17, y Suiza dominó el trámite durante la mayor parte del encuentro. Pero en el minuto 94, un gol en contra de Miro Muheim le regaló el empate a Qatar y desató la tormenta en el vestuario suizo.

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Xhaka fue el primero en tomar la palabra ante la prensa. “En primer lugar, tenemos que volver a la realidad y darnos cuenta de que no estamos al nivel que creíamos antes del torneo”, afirmó el capitán. “Ahora tenemos que afrontar la realidad. Creo que el resultado es bueno para nosotros como equipo: nos muestra dónde estamos y nos demuestra que tenemos que esforzarnos más de lo que probablemente pensamos”.

Pero la reflexión más dura llegó cuando el mediocampista abordó lo que, a su entender, fue la raíz del problema. “Si no hay disciplina en el campo, no se le puede ganar a Qatar. Hay que respetar la posición y hacer lo que pide el entrenador, no intentar llamar la atención. Se trata de disciplina. Si no la tienes, será difícil”, declaró Xhaka, sin mencionar nombres pero con un mensaje que difícilmente pasó inadvertido para sus compañeros. El ingreso de Ardon Jashari minutos antes del gol encajado fue señalado por varios medios como el foco implícito de las críticas.

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Granit Xhaka fue muy crítico de sus compañeros tras el empate ante Qatar en el debut en el Mundial (Reuters/David Gonzales)
Granit Xhaka fue muy crítico de sus compañeros tras el empate ante Qatar en el debut en el Mundial (Reuters/David Gonzales)

El capitán también analizó el desarrollo del juego. “En la segunda parte no pudimos encontrar el ritmo que nos hizo fuertes en la primera. Simplemente tenemos que aceptar este partido”, señaló. Y fue más allá al describir el caos que se apoderó del equipo en el tramo final: “Perdimos el ritmo, y eso no puede pasar a este nivel. Todos corrían sin rumbo fijo”. En esa misma línea, reconoció la cuota de impaciencia colectiva: “Quizás perdimos la paciencia y pensamos que teníamos que marcar el 2-0 sí o sí. Sabíamos que estaban esperando su momento. Y lo consiguieron”.

La voz de Manuel Akanji, defensor del Inter de Milán, se sumó al mea culpa generalizado. “La razón hoy es la eficacia. No creo que podamos generar más oportunidades de gol; tuvimos muchísimas”, dijo el zaguero, quien también destacó el nivel del arquero rival. “Al fin y al cabo, estamos jugando un Mundial, y si le das al rival la oportunidad para remontar, es inevitable que esto suceda. Solo podemos culparnos a nosotros mismos”, completó.

El entrenador Murat Yakin adoptó un tono más cauto que sus jugadores. “El gol encajado fue una acción innecesaria en la que perdimos el balón y le brindamos la oportunidad al rival. Pero no tengo por qué culpar a los jugadores. Quizás también debería asumir la responsabilidad de sus acciones”, reconoció el técnico suizo.

Suiza deberá recomponerse rápido. El 18 de junio enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Grupo B, mientras Qatar medirá fuerzas con Canadá, el otro equipo del grupo que también arrancó con un empate 1-1 en la primera fecha.

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