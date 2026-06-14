El sentido homenaje del Pollo Vignolo a Gaspi durante la trasmisión de Países Bajos-Japón

El relator Sebastián "Pollo" Vignolo rindió homenaje al youtuber Gaspi en la previa del partido entre Países Bajos y Japón. El creador de contenido perdió la vida en la tarde de este domingo tras un trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro donde se encontraba de vacaciones.

El partido entre Países Bajos y Japón quedó en segundo plano cuando Sebastián “Pollo” Vignolo interrumpió la transmisión para hacer un alto y recordar al youtuber argentino Gaspi, fallecido este domingo en el accidente de helicópteros de Río de Janeiro. Fueron apenas unos minutos, pero el gesto del conductor atravesó las pantallas.

La noticia llegó mientras el fútbol seguía su curso. Dos helicópteros habían colisionado en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, y entre las seis víctimas fatales estaba Gaspar Prim Díaz, de 23 años, conocido en el mundo digital como Gaspi.

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El joven youtuber argentino, oriundo de Buenos Aires, acumulaba 2,8 millones de seguidores en Instagram y era una de las figuras más reconocidas de la escena de creadores de contenido en habla hispana.

Vignolo tomó la palabra durante la transmisión y le dedicó un mensaje al creador de contenido. El conductor habló del dolor que genera perder a alguien joven, de la huella que Gaspi había dejado en su comunidad y del absurdo de una muerte a los 23 años. No hubo análisis táctico en ese momento, ni estadísticas, ni discusión sobre el partido. Solo el reconocimiento de que algo más grande que el fútbol acababa de ocurrir.

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El accidente se registró a las 8:59 hora local (11:59 GMT) del domingo. Según confirmaron las autoridades brasileñas, los dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Tras el choque, ambas aeronaves cayeron en distintos puntos de un predio ubicado junto a la Avenida das Américas. El portavoz del Cuerpo de Bomberos, mayor Fábio Contreras, fue categórico ante la prensa: “Nadie a bordo sobrevivió”. Los equipos de emergencia hallaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave; minutos después, encontraron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Junto a Gaspi viajaba su amigo y colaborador Lucas Vignale, cineasta y productor audiovisual de 28 años, también oriundo de Buenos Aires. Ambos habían llegado juntos a la ciudad brasileña días antes y compartieron imágenes de su estadía en redes sociales. Horas antes del accidente, Vignale publicó una fotografía del Cristo Redentor envuelto en niebla, acompañada únicamente por la palabra “#Dios”, y otra imagen de Gaspi recostado frente al mar.

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El vuelo también llevaba al cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, oriundo de California, con casi siete millones de suscriptores en YouTube. El músico se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional: el 6 de junio había ofrecido un concierto en São Paulo y tenía previsto iniciar la etapa europea de su tour el 13 de julio en Lisboa. Completaban la lista de víctimas el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves —también conocido como Lucas Frota— y el piloto Charles Marsillac, quien viajaba solo en la segunda aeronave.

El gesto de Vignolo no fue aislado. Desde distintos rincones del mundo del entretenimiento y el deporte, figuras que habían cruzado su camino con el del joven creador de contenido se manifestaron públicamente ante la noticia.

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La despedida de Sergio “Maravilla” Martínez

"Maravilla" Martínez publicó una fotografía junto a Gaspi tomada en un entrenamiento de boxeo previo a la Velada del Año, con el mensaje "Anda y hacelos reír arriba, Gaspi querido"

Entre las voces que se alzaron ese domingo estuvo la de Sergio “Maravilla” Martínez. El ex boxeador argentino publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Gaspi tomada durante un entrenamiento de boxeo previo a la Velada del Año, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos en el que el youtuber participó como peleador. El texto que acompañó la imagen no dejó lugar a interpretaciones: “Andá y hacelos reír arriba, Gaspi querido. De paso, decile que fue injusto como te fuiste. Muy injusto”.

Ese vínculo entre Martínez y Gaspi tuvo su origen en la preparación para uno de los momentos más recordados de la trayectoria del creador de contenido. En la Velada del Año V, celebrada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Gaspi se subió al ring para enfrentarse al streamer español Perxitaa. El combate terminó en nocaut técnico en el primer asalto, cuando el reloj marcaba apenas dos minutos y medio. Pese al resultado, el estadio le dedicó una de las ovaciones más largas de la noche.

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La preparación para ese combate había implicado una transformación personal que el propio Gaspi describió en reiteradas ocasiones. Bajó cerca de 26 kilos, dejó de fumar y dedicó meses a sesiones de entrenamiento. Fue en ese proceso donde su camino se cruzó con el de “Maravilla” Martínez, cuya imagen junto al youtuber quedó plasmada en la fotografía que el ex boxeador eligió para despedirlo.

Tras la pelea, Gaspi había publicado un documental en su canal de YouTube donde narraba su crecimiento previo al evento. “La vida es eso que pasa entre una derrota y otra”, decía él mismo al inicio del video. Y también: “No hay nada tan eficaz como perder”. El texto de Martínez en Instagram retomó, sin saberlo, esa misma lógica: la de alguien que perdió una pelea pero ganó algo más difícil de medir.

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