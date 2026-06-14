El Salvador

Nuevo nuncio en El Salvador: Giancarlo Dellagiovanna llega como enviado de León XIV y recibe el diario de San Óscar Romero

La Nunciatura Apostólica abrió sus puertas en una ceremonia nocturna con obispos, diplomáticos y prensa. Un gesto simbólico marcó el inicio de su misión. Y un pedido de oraciones quedó en el aire

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El nuevo nuncio apostólico agradeció la acogida y destacó el rol de la prensa para promover la unidad nacional al cierre del acto (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)
El nuevo nuncio apostólico agradeció la acogida y destacó el rol de la prensa para promover la unidad nacional al cierre del acto (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)

La Nunciatura Apostólica de El Salvador recibió a Monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo representante del papa León XIV en el país. El acto de bienvenida se realizó la noche del sábado en la sede diplomática de la Santa Sede, con autoridades eclesiásticas, representantes diplomáticos y medios, según documentó la Televisión Católica de El Salvador.

Durante la ceremonia, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó el saludo oficial de la Conferencia Episcopal de El Salvador. “Su Excelencia Reverendísima, monseñor Giancarlo Dellagiovanna, nuncio apostólico de Su Santidad, el papa León, en nuestro país. Es un gran honor para este servidor, en nombre de mis hermanos obispos, de los sacerdotes, religiosas y religiosos, y del santo pueblo fiel de Dios, expresar a Su Excelencia nuestra más cordial bienvenida”, afirmó Escobar Alas, según la transmisión de la Televisión Católica.

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El arzobispo también entregó al nuevo nuncio el diario de San Óscar Arnulfo Romero, junto con reliquias de primer grado del santo salvadoreño. “Queremos también, simbólicamente, entregarle el diario de San Óscar Romero, que él mismo dictó y que fue luego transcrito, junto a estas reliquias de primer grado”, señaló Escobar Alas. Además, pidió la intercesión de la Virgen María y de San Óscar Romero para la misión pastoral del nuncio.

El mensaje del nuevo nuncio

Al tomar la palabra, Mons. Giancarlo Dellagiovanna agradeció la acogida y se refirió a la responsabilidad de representar al Santo Padre en El Salvador. “Es para mí un gran honor ser el representante del Santo Padre aquí y al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Pido sus oraciones para poder cumplir bien mi tarea en este país y estoy muy contento de estar con ustedes”, manifestó ante autoridades eclesiásticas y la prensa, de acuerdo con la cobertura de la Televisión Católica.

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El arzobispo encabezó el recibimiento en la sede de la Santa Sede, con presencia de delegaciones y prensa, y sumó una invocación a la Virgen María y a la figura del santo salvadoreño (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)
El arzobispo encabezó el recibimiento en la sede de la Santa Sede, con presencia de delegaciones y prensa, y sumó una invocación a la Virgen María y a la figura del santo salvadoreño (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)

Dellagiovanna dirigió además un mensaje a las autoridades y al pueblo salvadoreño. Dijo que llega con el propósito de actuar como “instrumento de comunión, diálogo y esperanza para esta amada nación”, según sus palabras. “Con profunda alegría vengo a esta querida patria de El Salvador, tierra de nuestra madre, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y bendecida por el testimonio de los mártires, como la vida luminosa de san Óscar Arnulfo Romero”, resaltó el nuncio.

El cierre de la ceremonia

En su intervención, el representante del papa León XIV también destacó el papel de la prensa en la promoción de la unidad nacional. “Agradezco su presencia y su servicio de comunicación. Pido también para ustedes la bendición de Dios, a fin de que su labor de comunicación contribuya siempre a generar sentimientos de unidad en el pueblo salvadoreño”, afirmó Dellagiovanna al cierre de la ceremonia.

La bienvenida culminó con una bendición impartida por el nuncio y el agradecimiento a los asistentes y a los miembros de los medios.

El representante pontificio tomó la palabra tras la bienvenida oficial. Habló del peso de su tarea y de lo que busca tender en la vida pública. El país apareció nombrado como tierra bendecida por mártires (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)
El representante pontificio tomó la palabra tras la bienvenida oficial. Habló del peso de su tarea y de lo que busca tender en la vida pública. El país apareció nombrado como tierra bendecida por mártires (Foto cortesía Nunciatura Apostólica de El Salvador)

Dallagiovanna viene a cumplir la misión diplomática-eclesial, luego de Luigi Roberto Conna, quien permaneció en El Salvador poco más de tres años. Llegó al país en enero de 2023 y finalizó su misión diplomática y pastoral tras ser nombrado por el Vaticano como nuevo nuncio en Siria, Se despidió celebrando una eucaristía el 10 de mayo de 2026.

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