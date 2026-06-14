Autoridades identificaron a bandas de extorsión en rutas principales de Guatemala y preparan operativos para capturarlas

La Policía Nacional Civil de Guatemala identificó a presuntas bandas de extorsión en rutas principales (Foto referencia, cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala anunció este 14 de junio de 2026 la implementación de nuevas estrategias para combatir a bandas criminales dedicadas a la extorsión en las principales rutas del país. Según el comunicado oficial, la institución ya identificó plenamente a los integrantes de diversas estructuras criminales que operan en el territorio, gracias al seguimiento de videos y contenidos difundidos en plataformas digitales y redes sociales.

El documento, difundido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil en redes sociales, subraya que los equipos especializados de investigación e inteligencia policial han logrado perfilar a los responsables de estos delitos. La PNC asegura que las bandas serán perseguidas de manera ininterrumpida y que, en coordinación con el Ministerio Público (MP), ya se coordinan acciones legales y operativos para capturar y procesar a los implicados.

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El comunicado destaca el papel fundamental de la denuncia ciudadana en la lucha contra la extorsión. Según la Policía Nacional Civil, el uso de herramientas digitales por parte de la población permitió visibilizar estos actos y aportar pruebas clave. No obstante, advierte que para que el sistema de justicia pueda actuar con toda su capacidad, es imprescindible que las denuncias sean oficializadas. “Cada evidencia compartida nos permite fortalecer los expedientes judiciales y agilizar las capturas”, señala el texto difundido por la institución.

Policía Nacional Civil de Guatemala identificó a bandas de extorsión en rutas principales y prepara el siguiente paso con el Ministerio Público (Foto referencia, cortesía PNC)

Para facilitar la denuncia, las autoridades policiales ponen a disposición de la ciudadanía tres líneas telefónicas orientadas a alertas y reportes de manera segura, confidencial y anónima: la línea de emergencias 110 (disponible las 24 horas); la línea antiextorsiones DIPANDA 1574 (para denuncias específicas y confidenciales); y la línea de Crime Stoppers 1561 (para reportes anónimos sin revelar la identidad del denunciante).

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La Policía Nacional Civil hace un llamado directo a transportistas, comerciantes y ciudadanos afectados para que colaboren con información precisa que permita desmantelar a estos grupos criminales. “La seguridad de nuestro país la construimos juntos”, señala el comunicado oficial, que concluye exhortando a la población a no guardar silencio y reiterando que la información ciudadana es clave para la captura de los responsables.

El anuncio refuerza el compromiso de las autoridades guatemaltecas con la protección de la vida y los bienes de la población, y marca una nueva etapa en la respuesta institucional frente a la extorsión en las carreteras y rutas principales del país.

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La Dirección General detalló que el seguimiento de material difundido en plataformas digitales permitió a equipos de inteligencia y de investigación construir identificaciones de grupos vinculados a cobros ilegales en vías principales de Guatemala (Foto referencia, cortesía PNC)

El índice de delitos reportado para abril de 2026 registró una baja de 1.68% frente a marzo, impulsada por la reducción de los delitos contra las personas, aunque el aumento de lesionados por hechos delictivos abrió una señal de alerta sobre la posibilidad de nuevas presiones en la tasa de homicidios. Hubo un descenso general se explicó por una caída de 4.75% en el subíndice de delitos contra las personas. En ese grupo bajaron homicidios, violaciones y secuestros, mientras las lesiones mostraron una variación al alza.

En delitos contra la propiedad, el comportamiento fue distinto. El balance mensual mostró un aumento de 1,49% entre abril y marzo por el deterioro en robo a viviendas, sin cambios en robo a furgones y robo a vehículos, mientras las extorsiones mejoraron.

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