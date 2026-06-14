Teleshow

Los Palmeras presentaron su tema del Mundial para alentar a la Selección: “Bombón argentino”

La banda santafesina lanzó una nueva versión de su hit más popular y desató la fiesta albiceleste en redes

Guardar
Google icon
El grupo santafesino presentó su hit renovado para alentar a la Selección Argentina y causaron furor con “Bombón argentino” (YouTube)

El clima mundialista ya se siente en cada rincón y la música vuelve a ser protagonista de la ilusión argentina. En la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Los Palmeras sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de “Bombón argentino", una reversión especial de uno de sus clásicos, pensada para alentar al equipo nacional en su primer partido frente a Argelia, este martes 16 a las 22 en Kansas City. La banda santafesina, referente indiscutida de la cumbia, aprovechó el fervor del momento y sumó su ritmo inconfundible a la lista de himnos que acompañan la esperanza de millones.

Este es tu himno, Selección… ¡Con Los Palmeras!”, anunciaron desde el inicio del video, que los muestra rodeados de niños y adultos vestidos con la camiseta albiceleste, bailando y festejando al ritmo de la cumbia más popular. La reversión, rebautizada “Bombón argentino”, mantiene el pulso festivo del tema original pero le suma letra y espíritu mundialista, con referencias directas a la Scaloneta, a Lionel Messi y a las emociones de todo un país en modo tribuna.

PUBLICIDAD

La voz de Pablo López, vocalista de la banda tras la salida de Cacho Deicas, lidera la nueva versión: “Oye Argentina. Este grito de pasión que fascina. De esta banda que está loca y activa. Que te aguanta donde sea y te agita. Dale Argentina, que la cuarta está esperando en la esquina. Cuando Messi en la cancha se anima, desde el cielo Diego nos ilumina. Quiero gritar ¡Campeón Argentina!“.

Primer plano de dos hombres sonrientes con trajes turquesa y moños dorados. Uno aplaude, el otro tiene un lazo celeste. Fondo de público y batería
Los miembros de Los Palmeras sonríen mientras interpretan su nueva canción "Bombón argentino", un himno creado para alentar a la Selección Argentina (Captura de video)

Y continúa: “Para todos los pibes de Malvinas. Bien al frente juega la Scaloneta, garra y sangre al pueblo representa. Quiero ganar la cuarta, Argentina. Esta hinchada es la más grande y no olvida. Que no importe lo que el mundo nos diga, otra vez serás campeón, Argentina. Argentina campeón”.

PUBLICIDAD

El video causó furor de inmediato. A menos de 24 horas del estreno, el tema había superado las 47 mil visualizaciones y acumulaba cientos de comentarios, tanto de fanáticos de la banda como de hinchas ilusionados con un nuevo título mundial. “Ahora sí se prendió el Mundial”; “Permítanme soñar una vez más”; “Temazo, ¡vamos Argentina!”; “Señoras y señores, y esta magnífica introducción. El nuevo himno nacional argentino”; “Me encantó. Muy necesaria la mención a nuestras islas Malvinas queridas”; “De Santa Fe al mundo”, fueron solo algunos de los mensajes que marcaron el pulso emotivo y festivo de la publicación.

El fenómeno mundialista no solo reavivó viejos clásicos sino que también permitió resignificar momentos recientes de la Selección. Cabe recordar que el episodio del himno en Texas no pasó inadvertido: luego de que sonaran las estrofas patrias de Honduras, los jugadores y el público argentino se prepararon para entonar el Himno Nacional, pero el protocolo se vio interrumpido cuando el estadio estalló con los inconfundibles acordes de “Bombón asesino”. El error fue corregido rápidamente, pero el clima de sorpresa y risa espontánea quedó instalado y se transformó en uno de los virales del mes.

Antes del partido de la Albiceleste contra Honduras, la organización confundió el tema y dio play a un hit de Los Palmeras (TyC Sports)

Lejos de enojarse, Los Palmeras le dieron un giro positivo y celebratorio a la anécdota, sumando su cumbia a la playlist de canciones que acompañan a la Selección en cada Mundial. Como ya es costumbre, el grupo santafesino demostró su capacidad para leer el clima social y alimentar la esperanza colectiva con música, color y alegría.

Así, entre cábalas y playlists, Bombón argentino se convirtió en la nueva banda sonora de una Argentina que sueña en celeste y blanco, lista para alentar a Messi, a la Scaloneta y a un plantel que vuelve a unir generaciones y emociones en cada partido. La cumbia, una vez más, se instala como hinchada sonora para la Selección, y Los Palmeras confirman que su repertorio siempre tiene una nueva vuelta de tuerca para acompañar a la pasión nacional.

Temas Relacionados

Los PalmerasSelección ArgentinaMundial 2026Bombón asesinoBombón argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Las redes sociales se llenaron de palabras sentidas y recuerdos de youtubers y streamers, quienes compartieron proyectos, charlas y amistad con el joven fallecido en el choque de helicópteros en Brasil

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

La conductora apostó por un atuendo especial y celebró la cuenta regresiva para el partido de Argentina frente a Argelia

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

Juli Savioli mostró su desesperación y su desconcierto ante el trágico accidente de su expareja a través de su cuenta de Instagram. “¿Está confirmado?”, escribió entre lágrimas

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

Este domingo, el exfutbolista tuvo un gesto para la madre de sus hijos, Elle y Lando, en su cuenta de Instagram por la partida de la modelo

La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

Con su estilo camaleónico, la cantante presentó su nuevo look y generó una avalancha de halagos y mensajes de aprobación

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

DEPORTES

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

El impacto de la ELA en la vida de un referente del rugby británico: su misión por cambiar el futuro de la enfermedad

Luciano Ambrogi hizo historia en Tucumán y levantó el primer Challenger de su carrera

TELESHOW

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

INFOBAE AMÉRICA

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades