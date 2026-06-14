Las impactantes imágenes en el Cristo Redentor de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Rio de Janeiro: “Dios”

El cineasta, antes de perder la vida en un choque de helicópteros, compartió un significativo video (Video: Instagram)

Seis personas murieron en un choque de helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro durante la mañana del domingo, entre ellas los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. La tragedia se produjo cuando ambas aeronaves colisionaron y una de ellas cayó en picada en el estacionamiento de un complejo comercial, provocando un incendio de gran magnitud que destruyó una veintena de autos eléctricos.

Horas antes del accidente, Lucas Vignale realizó su último posteo en Instagram: compartió un video nocturno con la vista del Cristo Redentor, acompañado del mensaje “#Dios”, publicación que adquirió un sentido trágico tras conocerse el desenlace fatal.

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El creador audiovisual, de 28 años, se encontraba en Río de Janeiro junto a Gaspi generando contenido. Ambos ya habían trabajado juntos en el documental de la participación del youtuber en la Velada de España. Vignale también subió lo que se presume es la última foto con vida de Gaspi: se lo ve con su típico traje negro y corbata roja, recostado al sol junto al mar.

El joven publicó en sus redes imágenes de la icónica estatua (Video: Instagram)

El sábado por la noche, Vignale documentó su visita al Cristo Redentor, publicando imágenes que confirmaban que estaba filmando en uno de los íconos turísticos de la ciudad. Su presencia en Río tenía un objetivo profesional, y las redes sociales reflejaron la intimidad de su paso por el lugar.

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La noticia del accidente conmocionó al ambiente artístico argentino. Vignale era reconocido por su trabajo en videoclips, cortometrajes y cine de autor. En los últimos años había colaborado con figuras de la música urbana local, como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno y Nathy Peluso.

En el ámbito cinematográfico, Vignale dirigió el documental Tripolar 360° sobre la banda Usted Señalemelo y codirigió, junto a Lorenzo Ferro, el largometraje El tren fluvial. Esta obra fue seleccionada para la sección Perspectives del Festival de Berlín y presentada en el BAFICI 2026, recibiendo elogios de la crítica.

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La última publicación de Lucas Vignale desde el Cristo Redentor (Instagram)

Dentro de la industria audiovisual argentina, Vignale representaba una camada nueva de directores que cruzaban lenguajes de internet, música y cine independiente. Su impronta experimental y contemporánea le permitió proyectarse en festivales internacionales.

El último contenido publicado por Vignale en redes sociales fue rápidamente relacionado por sus seguidores con el desenlace fatal. Usuarios destacaron la coincidencia entre el mensaje “Dios” y la tragedia, dando cuenta del impacto emocional que generó la noticia en las redes sociaes.

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El siniestro ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Las autoridades brasileñas confirmaron que la colisión se registró a las 8:59 hora local y que los equipos de emergencia hallaron cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue encontrada en el segundo aparato, a unos cien metros del primer impacto.

Gaspi y Lucas Vignale

El choque de helicópteros en Río de Janeiro provocó la muerte de seis personas, incluidas figuras conocidas de Argentina y Estados Unidos. La tragedia se produjo cuando ambas aeronaves colisionaron y una de ellas cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga y destruyó completamente unos veinte autos eléctricos en cuestión de minutos.

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Por su parte, Lucas Vignale, de 28 años y también oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, era cineasta y productor audiovisual. Había trabajado con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Junto a Lorenzo Ferro, participó en la dirección y creación del cortometraje “La Pasión” y este año estrenó el largometraje “El Tren Fluvial”, aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026.

Vignale, además, compartía parte de sus proyectos y viajes en Instagram, donde tenía cerca de 18 mil seguidores. Había practicado rugby en las divisiones juveniles del Club Liceo Naval antes de dedicarse al audiovisual.

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