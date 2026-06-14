Teleshow

Las impactantes imágenes en el Cristo Redentor de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Rio de Janeiro: “Dios”

El productor y director, antes de perder la vida en un choque de helicópteros en la ciudad brasileña, compartió un significativo video que conmovió a sus seguidores en medio del impacto por su muerte

Guardar
Google icon
El cineasta, antes de perder la vida en un choque de helicópteros, compartió un significativo video (Video: Instagram)

Seis personas murieron en un choque de helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro durante la mañana del domingo, entre ellas los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. La tragedia se produjo cuando ambas aeronaves colisionaron y una de ellas cayó en picada en el estacionamiento de un complejo comercial, provocando un incendio de gran magnitud que destruyó una veintena de autos eléctricos.

Horas antes del accidente, Lucas Vignale realizó su último posteo en Instagram: compartió un video nocturno con la vista del Cristo Redentor, acompañado del mensaje “#Dios”, publicación que adquirió un sentido trágico tras conocerse el desenlace fatal.

PUBLICIDAD

El creador audiovisual, de 28 años, se encontraba en Río de Janeiro junto a Gaspi generando contenido. Ambos ya habían trabajado juntos en el documental de la participación del youtuber en la Velada de España. Vignale también subió lo que se presume es la última foto con vida de Gaspi: se lo ve con su típico traje negro y corbata roja, recostado al sol junto al mar.

El joven publicó en sus redes imágenes de la icónica estatua (Video: Instagram)

El sábado por la noche, Vignale documentó su visita al Cristo Redentor, publicando imágenes que confirmaban que estaba filmando en uno de los íconos turísticos de la ciudad. Su presencia en Río tenía un objetivo profesional, y las redes sociales reflejaron la intimidad de su paso por el lugar.

PUBLICIDAD

La noticia del accidente conmocionó al ambiente artístico argentino. Vignale era reconocido por su trabajo en videoclips, cortometrajes y cine de autor. En los últimos años había colaborado con figuras de la música urbana local, como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno y Nathy Peluso.

En el ámbito cinematográfico, Vignale dirigió el documental Tripolar 360° sobre la banda Usted Señalemelo y codirigió, junto a Lorenzo Ferro, el largometraje El tren fluvial. Esta obra fue seleccionada para la sección Perspectives del Festival de Berlín y presentada en el BAFICI 2026, recibiendo elogios de la crítica.

lucas vignale
La última publicación de Lucas Vignale desde el Cristo Redentor (Instagram)

Dentro de la industria audiovisual argentina, Vignale representaba una camada nueva de directores que cruzaban lenguajes de internet, música y cine independiente. Su impronta experimental y contemporánea le permitió proyectarse en festivales internacionales.

El último contenido publicado por Vignale en redes sociales fue rápidamente relacionado por sus seguidores con el desenlace fatal. Usuarios destacaron la coincidencia entre el mensaje “Dios” y la tragedia, dando cuenta del impacto emocional que generó la noticia en las redes sociaes.

El siniestro ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Las autoridades brasileñas confirmaron que la colisión se registró a las 8:59 hora local y que los equipos de emergencia hallaron cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue encontrada en el segundo aparato, a unos cien metros del primer impacto.

Accidente en Brasil: Gaspi - Lucas Vigniale
Gaspi y Lucas Vignale

El choque de helicópteros en Río de Janeiro provocó la muerte de seis personas, incluidas figuras conocidas de Argentina y Estados Unidos. La tragedia se produjo cuando ambas aeronaves colisionaron y una de ellas cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga y destruyó completamente unos veinte autos eléctricos en cuestión de minutos.

Por su parte, Lucas Vignale, de 28 años y también oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, era cineasta y productor audiovisual. Había trabajado con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Junto a Lorenzo Ferro, participó en la dirección y creación del cortometraje “La Pasión” y este año estrenó el largometraje “El Tren Fluvial”, aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026.

Vignale, además, compartía parte de sus proyectos y viajes en Instagram, donde tenía cerca de 18 mil seguidores. Había practicado rugby en las divisiones juveniles del Club Liceo Naval antes de dedicarse al audiovisual.

Temas Relacionados

Lucas VignaneBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La despedida del director de Blender a Gaspi y Lucas Vignale: “La pérdida es enorme; era gente increíblemente talentosa”

Iván Liska, cofundador del canal de streaming, compartió con Teleshow palabras de afecto para honrar al influencer y al director que murieron en Río de Janeiro en un choque de helicópteros. El homenaje que preparan

La despedida del director de Blender a Gaspi y Lucas Vignale: “La pérdida es enorme; era gente increíblemente talentosa”

Los Palmeras presentaron su tema del Mundial para alentar a la Selección: “Bombón argentino”

La banda santafesina lanzó una nueva versión de su hit más popular y desató la fiesta albiceleste en redes

Los Palmeras presentaron su tema del Mundial para alentar a la Selección: “Bombón argentino”

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Las redes sociales se llenaron de palabras sentidas y recuerdos de youtubers y streamers, quienes compartieron proyectos, charlas y amistad con el joven fallecido en el choque de helicópteros en Brasil

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

La conductora apostó por un atuendo especial y celebró la cuenta regresiva para el partido de Argentina frente a Argelia

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La influencer mostró su desesperación y su desconcierto ante el trágico accidente de su expareja a través de su cuenta de Instagram. “¿Está confirmado?”, escribió entre lágrimas

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

DEPORTES

Los detalles de la clínica que realizó el Inter Miami en Estudiantes de La Plata: los dos jugadores que participaron

Los detalles de la clínica que realizó el Inter Miami en Estudiantes de La Plata: los dos jugadores que participaron

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

La áspera crítica del capitán de Suiza contra sus compañeros tras el empate con Qatar: “Si no hay disciplina, no se puede ganar”

El técnico de Curazao se convirtió en el más longevo de los Mundiales: la razón detrás de sus lágrimas en la caída ante Alemania

El video que pone en duda la sanción a Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1

TELESHOW

La despedida del director de Blender a Gaspi y Lucas Vignale: “La pérdida es enorme; era gente increíblemente talentosa”

La despedida del director de Blender a Gaspi y Lucas Vignale: “La pérdida es enorme; era gente increíblemente talentosa”

Los Palmeras presentaron su tema del Mundial para alentar a la Selección: “Bombón argentino”

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

EN VIVO | Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Trump ordenó la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de EEUU tras el acuerdo con Irán

Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Ministerio Público dominicano presenta cargos por millonario fraude en el caso "Onco14" que afecta a SeNaSa y a pacientes con cáncer

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador