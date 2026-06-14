Deportes

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

Tras quedar afuera en primera fase en dos Copas consecutivas, el elenco teutón inició su camino en el Grupo E con un abultado triunfo sobre los caribeños y se quedó con un récord que ostentaba Brasil

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Con la goleada por 7-1 ante Curazao en el NRG Stadium de Houston, Alemania no solo debutó con autoridad en el Mundial 2026: superó a Brasil como la selección con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Los europeos alcanzaron los 239 goles en 113 partidos, contra los 238 de los brasileños en 115. Una diferencia de apenas un tanto que tardó décadas en resolverse. Tercero en la nómina surge Argentina.

La cuenta arrancó a los cinco minutos con el tanto de Felix Nmecha. Fue el primero de siete que los dirigidos por Julian Nagelsmann convirtieron esta tarde ante los caribeños. Nico Schlotterbeck extendió la ventaja con un cabezazo de pelota parada en el minuto 37, antes de que el árbitro marroquí Jalal Jayed señalara penal por falta sobre el propio Nmecha. Kai Havertz no perdonó y marcó el 3-1 antes del descanso.

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Al regreso del entretiempo, Joshua Kimmich rompió la defensa rival con un pase filtrado para que Jamal Musiala definiera de primera dentro del área. El 4-1 le dio a Alemania el control total del partido. Nathaniel Brown anotó el quinto a los 67 minutos, y Deniz Undav junto a un doblete de Havertz completaron el 7-1 final. Del otro lado, Livano Comenencia marcó el único tanto de Curazao, el primero de los caribeños en la historia de los Mundiales.

El resultado le permitió a Alemania superar a Brasil en el récord histórico de goles en Copas del Mundo, una marca que los sudamericanos habían sostenido durante años con sus 238 goles. Los europeos llegaron a ese partido con 232 goles en su haber y necesitaban siete para dar el salto definitivo. Los consiguieron todos en 90 minutos.

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Los países más goleadores de la historia de los Mundiales

Alemania

Alemania superó a Brasil en el récord histórico de goles en Mundiales, con 239 tantos en 113 partidos (REUTERS/Pedro Nunes)
Alemania superó a Brasil en el récord histórico de goles en Mundiales, con 239 tantos en 113 partidos (REUTERS/Pedro Nunes)
  • Participaciones en Mundiales: 21
  • Partidos jugados: 113
  • Goles: 239
  • Goles por partido: 2.07
  • Mejor resultado: Campeón (1954, 1974, 1990 y 2014)
  • Goleadores: Miroslav Klose (16), Gerd Muller (14), Jurgen Klinsmann (11), Thomas Muller (10), Helmut Rahn (10), Karl-Heinz Rummenigge (9), Uwe Seeler (9), Rudi Voller (8), Hans Schafer (7), Helmut Haller (6), Lothar Matthaus (6), Max Morlock (6), Franz Beckenbauer (5), Lukas Podolski (5), Oliver Bierhoff (4), Andreas Brehme (4), Paul Breitner (4), Edmund Conen (4), Kai Havertz (4), Ottmar Walter (4), Michael Ballack (3), Toni Kroos (3), Pierre Littbarski (3), Wolfgang Overath (3), Andre Schurrle (3), Fritz Walter (3), Klaus Alloffs (2), Klaus Fischer (2), Heinz Flohe (2), Niclas Fullkrug (2), Mario Gotze (2), Karl Hohmann (2), Mats Hummels (2), Sami Khedira (2), Ernest Lehner (2), Dieter Muller (2), Oliver Neuville (2), Mesut Ozil (2), Bastian Schweinsteiger (2), Rudiger Abramczik (1), Uwe Bein (1), Marco Bode (1), Rainer Bonhof (1), Albert Bruells (1), Cacau (1), Hans Ciesclarczyk (1), Bernd Cullmann (1), Lothar Emmerich (1), Arne Friedrich (1), Torsten Frings (1), Josef Gauchel (1), Serge Gnabry (1), Jurgen Grabowski (1), Ilkay Gundogan (1), Wilhelm Hahnemann (1), Sigi Held (1), Richard Herrmann (1), Bernd Hoelzenbein (1), Uli Hoeness (1), Horst Hrubesch (1), Carsten Jancker (1), Marcell Jansen (1), Berni Klodt (1), Stanislaus Kobierski (1), Philipp Lahm (1), Stan Libuda (1), Thomas Linke (1), Andreas Moller (1), Hansi Muller (1), Rudolf Noack (1), Alfred Pfaff (1), Uwe Reinders (1), Marco Reus (1), Karl-Heinz Riedle (1), Bernd Schneider (1), Karl-Heinz Schnellinger (1), Otto Siffling (1), Horst Szymaniak (1), Jamal Musiala (1), Felix Nmecha (1), Denis Undav (1), Nathaniel Brown (1), Nico Schlotterbeck (1), Wolfgang Weber (1)

Brasil

Vinícius Junior, de Brasil, festema su tanto en el partido mundialista ante Marruecos (AP)
Vinícius Junior, de Brasil, festema su tanto en el partido mundialista ante Marruecos (AP)
  • Participaciones en Mundiales: 23
  • Partidos jugados: 115
  • Goles: 238
  • Goles por partido: 2.07
  • Mejor resultado: Campeón (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)
  • Goleadores: Ronaldo (15), Pelé (12), Ademir (9), Jairzinho (9), Vavá (9), Leônidas da Silva (8), Neymar (8), Rivaldo (8), Careca (7), Bebeto (6), Rivelino (6), Garrincha (5), Romário (5), Zico (5), Chico (4), Sócrates (4), Amarildo (3), Baltazar (3), César Sampaio (3), Didi (3), Dirceu (3), Falcão (3), Luís Fabiano (3), Perácio (3), Preguinho (3), Richarlison (3), Roberto Dinamite (3), Romeu (3), Tostão (3), Adriano (2), David Luiz (2), Eder (2), Elano (2), Fred (2), Jair (2), Josimar (2), Julinho (2), Mazzola (2), Moderato (2), Muller (2), Nelinho (2), Oscar (2), Philippe Coutinho (2), Pinga (2), Robinho (2), Ronaldinho (2), Serginho (2), Thiago Silva (2), Zagallo (2), Zizinho (2), Vinicius Jr (2), Alfredo (1), Branco (1), Carlos Alberto (1), Casemiro (1), Clodoaldo (1), Djalma Santos (1), Edinho (1), Edmilson (1), Fernandinho (1), Friaca (1), Gerson (1), Gilberto Melo (1), Juan (1), Juninho Pernambucano (1), Junior (1), Junior Souza (1), Kaka (1), Lucas Paqueta (1), Maicon (1), Maneca (1), Marcio Santos (1), Nilton Santos (1), Paulinho (1), Rai (1), Reinaldo (1), Renato Augusto (1), Rildo (1), Roberto (1), Roberto Carlos (1), Roberto Firmino (1), Valdomiro (1), Ze Roberto (1), Zito (1)

Argentina

Argentina figura tercera en el ranking de selecciones más goleadoras, con 152 goles en 88 partidos y tres títulos mundiales
Argentina figura tercera en el ranking de selecciones más goleadoras, con 152 goles en 88 partidos y tres títulos mundiales
  • Participaciones en Mundiales: 19
  • Partidos jugados: 88
  • Goles: 152
  • Goles por partido: 1.73
  • Mejor resultado: Campeón (1978, 1986 y 2022)
  • Goleadores: Lionel Messi (13), Gabriel Batistuta (10), Guillermo Stábile (8), Diego Maradona (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuaín (5), Julián Álvarez (4), Claudio Caniggia (4), Jorge Valdano (4), Daniel Bertoni (4), Hernán Crespo (4), Leopoldo Luque (4), René Houseman (4), Luis Artime (3), Jorge Burruchaga (3), Oreste Corbatta (3), Ángel Di María (3), Daniel Passarella (3), Carlos Peucelle (3), Maxi Rodríguez (3), Carlos Tevez (3), Sergio Agüero (2), Luis Monti (2), Ariel Ortega (2), Marcos Rojo (2), Héctor Yazalde (2), Adolfo Zumelzú (2), Osvaldo Ardiles (1), Ludovico Avio (1), Roberto Ayala (1), Rubén Ayala (1), Carlos Babington (1), Abel Balbo (1), Ernesto Belis (1), Miguel Ángel Brindisi (1), José Brown (1), Esteban Cambiasso (1), Martín Demichelis (1), Ramón Díaz (1), Mario Evaristo (1), Héctor Facundo (1), Enzo Fernández (1), Alberto Galateo (1), Gabriel Heinze (1), Ramón Heredia (1), Claudio López (1), Alexis Mac Allister (1), Norberto Menéndez (1), Gabriel Mercado (1), Nahuel Molina (1), Pedro Monzón (1), Ermindo Onega (1), Martín Palermo (1), Pedro Pasculli (1), Mauricio Pineda (1), Oscar Ruggeri (1), José Sanfilippo (1), Javier Saviola (1), Alejandro Scopelli (1), Alberto Tarantini (1), Pedro Troglio (1), Francisco Varallo (1), Javier Zanetti (1)

Francia

Kylian Mbappé está a un solo gol de convertirse en el máximo goleador de Francia en mundiales (AP Photo/Christophe Ena)
Kylian Mbappé está a un solo gol de convertirse en el máximo goleador de Francia en mundiales (AP Photo/Christophe Ena)
  • Participaciones en Mundiales: 17
  • Partidos jugados: 73
  • Goles: 136
  • Goles por partido: 1.86
  • Mejor resultado: Campeón (1998 y 2018)
  • Goleadores: Just Fontaine (13), Kylian Mbappé (12), Thierry Henry (6), Olivier Giroud (5), Michel Platini (5), Zinedine Zidane (5), Antoine Griezmann (4), Raymond Kopa (4), Dominique Rocheteau (4), Karim Benzema (3), Bernard Genghini (3), Alain Giresse (3), Jean Nicolas (3), Roger Piantoni (3), André Maschinot (2), Jean-Pierre Papin (2), Emmanuel Petit (2), Paul Pogba (2), Didier Six (2), Yannick Stopyra (2), Lilian Thuram (2), Patrick Vieira (2), Jean Vincent (2), Maryan Wisniewski (2), Manuel Amoros (1), Marc Berdoll (1), Laurent Blanc (1), Maxime Bossis (1), Alain Couriol (1), Hector De Bourgoing (1), Youri Djorkaeff (1), Yvon Douis (1), Christophe Dugarry (1), Luis Fernandez (1), Jean-Marc Ferreri (1), René Girard (1), Gerard Hausser (1), Oscar Heisserer (1), Theo Hernandez (1), Randal Kolo Muani (1), Bernard Lacombe (1), Marcel Langiller (1), Lucien Laurent (1), Bixente Lizarazu (1), Christian Lopez (1), Florent Malouda (1), Blaise Matuidi (1), Benjamin Pavard (1), Adrien Rabiot (1), Franck Ribery (1), Moussa Sissoko (1), Gerard Soler (1), Aurelien Tchouameni (1), Jean Tigana (1), Marius Tresor (1), David Trezeguet (1), Samuel Umtiti (1), Mathieu Valbuena (1), Raphael Varane (1), Emile Veinante (1), Georges Verriest (1)

Italia

Italia no clasificó a los últimos tres mundiales y quedó relegado en el ranking (Foto AP/Antonio Calanni)
Italia no clasificó a los últimos tres mundiales y quedó relegado en el ranking (Foto AP/Antonio Calanni)
  • Participaciones en Mundiales: 18
  • Partidos jugados: 83
  • Goles: 128
  • Goles por partido: 1.54
  • Mejor resultado: Campeón (1934, 1938, 1982 y 2006)
  • Goleadores: Christian Vieri (9), Paolo Rossi (9), Roberto Baggio (9), Totò Schillaci (6), Silvio Piola (5), Alessandro Altobelli (5), Gino Colaussi (4), Angelo Schiavio (4), Raimundo Orsi (3), Gigi Riva (3), Giuseppe Meazza (3), Gianni Rivera (3), Dino Baggio (2), Romeo Benetti (2), Roberto Bettega (2), Roberto Boninsegna (2), Giacomo Bulgarelli (2), Riccardo Carapellese (2), Alessandro Del Piero (2), Giovanni Ferrari (2), Vincenzo Iaquinta (2), Marco Materazzi (2), Egisto Pandolfini (2), Marco Tardelli (2), Luca Toni (2), Pietro Anastasi (1), Mario Balotelli (1), Paulo Barison (1), Giampiero Boniperti (1), Tarcisio Burgnich (1), Antonio Cabrini (1), Fabio Capello (1), Franco Causio (1), Bruno Conti (1), Daniele De Rossi (1), Luigi Di Biagio (1), Antonio Di Natale (1), Angelo Domenghini (1), Pietro Ferraris (1), Amleto Frignani (1), Carlo Galli (1), Giuseppe Giannini (1), Alberto Gilardino (1), Francesco Graziani (1), Fabio Grosso (1), Enrique Guaita (1), Filippo Inzaghi (1), Benito Lorenzi (1), Claudio Marchisio (1), Daniele Massaro (1), Sandro Mazzola (1), Bruno Mora (1), Ermes Muccinelli (1), Fulvio Nesti (1), Andrea Pirlo (1), Fabio Quagliarella (1), Aldo Serena (1), Francesco Totti (1), Renato Zaccarelli (1), Gianluca Zambrotta (1)

España

España, una de las candidatas a llegar a la final del certamen, buscará engrosar su cuenta (AP Foto/Fernando Llano)
España, una de las candidatas a llegar a la final del certamen, buscará engrosar su cuenta (AP Foto/Fernando Llano)
  • Participaciones en Mundiales: 17
  • Partidos jugados: 67
  • Goles: 108
  • Goles por partido: 1.61
  • Mejor resultado: Campeón (2010)
  • Goleadores: David Villa (9), Fernando Morientes (5), Emilio Butragueño (5), Raúl (5), Fernando Hierro (5), Estanislao Basora (4), Zarra (4), Michel (4), Fernando Torres (4), José Luis Caminero (3), Álvaro Morata (3), Diego Costa (3), Julio Salinas (3), Xabi Alonso (2), Ramón Calderé (2), Luis Enrique (2), Goikoetxea (2), Silvestre Igoa (2), Andrés Iniesta (2), José Iraragorri (2), Ferran Torres (2), Adelardo (1), Amancio (1), Juan Manuel Asensi (1), Marco Asensio (1), Iago Aspas (1), Txiki Beguiristain (1), Dani (1), Eloy (1), Josep Maria Fusté (1), Gavi (1), Goiko (1), Alberto Gorriz (1), Pep Guardiola (1), Isco (1), Juanito (1), Juanito Moreno (1), Kiko (1), Isidro Lángara (1), Roberto López Ufarte (1), Juan Mata (1), Gaizka Mendieta (1), Nacho (1), Dani Olmo (1), Joaquín Piero (1), Pirri (1), Carles Puyol (1), Luis Regueiro (1), Manuel Sanchis (1), Enrique Saura (1), Juan Antonio Señor (1), Carlos Soler (1), Juan Carlos Valerón (1), Jesús Zamora (1)

Inglaterra

Inglaterra está a solo cuatro goles de España
Inglaterra está a solo cuatro goles de España
  • Participaciones en Mundiales: 17
  • Partidos jugados: 74
  • Goles: 104
  • Goles por partido: 1.41
  • Mejor resultado: Campeón (1966)
  • Goleadores: Gary Lineker (10), Harry Kane (8), Geoff Hurst (5), Michael Owen (4), Bobby Charlton (4), Nat Lofthouse (3), Bukayo Saka (3), Roger Hunt (3), David Platt (3), Marcus Rashford (3), Steven Gerrard (3), David Beckham (3), Ivor Broadis (2), Tom Finney (2), Ron Flowers (2), Trevor Francis (2), Derek Kevan (2), Martin Peters (2), Bryan Robson (2), Alan Shearer (2), John Stones (2), Dele Alli (1), Darren Anderton (1), Peter Beardsley (1), Jude Bellingham (1), Sol Campbell (1), Allan Clarke (1), Joe Cole (1), Peter Crouch (1), Jermain Defoe (1), Rio Ferdinand (1), Phil Foden (1), Jack Grealish (1), Jimmy Greaves (1), Johnny Haynes (1), Jordan Henderson (1), Emile Heskey (1), Gerry Hitchens (1), Jesse Lingard (1), Harry Maguire (1), Wilf Mannion (1), Paul Mariner (1), Stan Mortensen (1), Jimmy Mullen (1), Alan Mullery (1), Wayne Rooney (1), Paul Scholes (1), Raheem Sterling (1), Daniel Sturridge (1), Kieran Trippier (1), Matt Upson (1), Dennis Wilshaw (1), Mark Wright (1)

Países Bajos

Países Bajos cuenta con 96 goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA
Países Bajos cuenta con 96 goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA
  • Participaciones en Mundiales: 12
  • Partidos jugados: 55
  • Goles: 96
  • Goles por partido: 1.75
  • Mejor resultado: Subcampeón (1974, 1978 y 2010)
  • Goleadores: Johnny Rep (7), Dennis Bergkamp (6), Rob Rensenbrink (6), Arjen Robben (6), Wesley Sneijder (6), Robin van Persie (6), Johan Neeskens (5), Cody Gakpo (3), Johan Cruyff (3), Memphis Depay (3), Daley Blind (2), Ernie Brandts (2), Phillip Cocu (2), Ronald De Boer (2), Arie Haan (2), Klaas-Jan Huntelaar (2), Wim Jonk (2), Patrick Kluivert (2), Wout Weghorst (2), Edgar Davids (1), Frenkie De Jong (1), Theo De Jong (1), Stefan De Vrij (1), Denzel Dumfries (1), Leroy Fer (1), Ruud Gullit (1), Wim Kieft (1), Davy Klaassen (1), Ronald Koeman (1), Ruud Krol (1), Dirk Kuyt (1), Dick Nanninga (1), Marc Overmars (1), Bryan Roy (1), Kick Smit (1), Gaston Taument (1), Giovanni van Bronckhorst (1), Rene van de Kerkhof (1), Willy van de Kerkhof (1), Pierre van Hooijdonk (1), Ruud van Nistelrooy (1), Leen Vente (1), Georginio Wijnaldum (1), Aron Winter (1), Boudewijn Zenden (1)

Uruguay

Uruguay es el último equipo sudamericano en esta prestigiosa lista
Uruguay es el último equipo sudamericano en esta prestigiosa lista
  • Participaciones en Mundiales: 15
  • Partidos jugados: 59
  • Goles: 89
  • Goles por partido: 1.51
  • Mejor resultado: Campeón (1930 y 1950)
  • Goleadores: Óscar Míguez (8), Luis Suárez (7), Diego Forlán (6), Pedro Cea (5), Juan Schiaffino (5), Edinson Cavani (5), Alcides Ghiggia (4), Carlos Borges (4), Juan Anselmo (3), Juan Hohberg (3), Julio Abbadie (2), Héctor Castro (2), Luis Cubilla (2), Giorgian De Arrascaeta (2), Pablo Dorado (2), Victoriano Iriarte (2), José Sasia (2), Obdulio Varela (2), Antonio Alzamendi (1), Javier Ambrois (1), Pablo Bengoechea (1), Ángel Cabrera (1), Julio César Cortés (1), Víctor Espárrago (1), Daniel Fonseca (1), Enzo Francescoli (1), José Giménez (1), Diego Godín (1), Ildo Maneiro (1), Richard Morales (1), Juan Mujica (1), Ricardo Pavoni (1), Álvaro Pereira (1), Maximiliano Pereira (1), Julio Pérez (1), Álvaro Recoba (1), Pedro Rocha (1), Darío Rodríguez (1), Héctor Scarone (1), Ernesto Vidal (1)

Hungría

Hungría no clasificó al Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)
Hungría no clasificó al Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)
  • Participaciones en Mundiales: 9
  • Partidos jugados: 32
  • Goles: 87
  • Goles por partido: 2.72
  • Mejor resultado: Subcampeón (1954)
  • Goleadores: Sándor Kocsis (11), Lajos Tichy (7), György Sárosi (6), Gyula Zsengellér (5), Flórián Albert (4), Ferenc Bene (4), Nándor Hidegkuti (4), Ferenc Puskás (4), Zoltán Czibor (3), László Kiss (3), Géza Toldi (3), László Fazekas (2), Mihály Lantos (2), Kálmán Mészöly (2), Tibor Nyilasi (2), Péter Palotás (2), Gábor Poloskei (2), Pál Titkos (2), József Bencsis (1), József Bozsik (1), Károly Csapó (1), Lajos Détári (1), Márton Esterházy (1), János Farkas (1), Vilmos Kohut (1), Károly Sándor (1), Ernő Solymosi (1), Lázár Szentes (1), Pál Teleki (1), András Tóth (1), József Tóth (1), József Varga (1), Jenő Vincze (1), Sándor Zombori (1)

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