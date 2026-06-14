Sensación térmica: por qué puede representar un riesgo mayor que la temperatura real

El índice de sensación térmica permite medir los riesgos reales de la exposición a temperaturas extremas más allá de la temperatura del termómetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice de sensación térmica es un concepto esencial para comprender los riesgos reales de la exposición a temperaturas extremas, tanto por calor como por frío. Como explica National Geographic y confirma un estudio publicado en el International Journal of Biometeorology, aunque el número que marca el termómetro es el dato más visible, especialistas advierten que solo representa una parte del fenómeno.

El impacto de la temperatura sobre el cuerpo humano depende de factores adicionales, que los índices de sensación térmica ayudan a revelar.

Definición y función de la sensación térmica

La sensación térmica es un valor que combina la temperatura del aire con la humedad relativa o el viento, según si se trata de calor o de frío. Su objetivo es reflejar cómo se siente realmente clima en el cuerpo humano en condiciones atmosféricas concretas.

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El índice de calor y el wind chill fueron diseñados para alertar sobre los peligros del calor y del frío que no siempre muestra la temperatura real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la meteoróloga Janessa Webb, “se sentirá diferente cuando salgas, y si no estás preparado, realmente puede sorprenderte y tomarte desprevenido”. Por eso, la sensación térmica es una herramienta de alerta para anticipar riesgos, ya que muchas veces la experiencia corporal supera ampliamente la temperatura registrada.

Mientras que el índice de calor fue desarrollado en 1979 por el físico Robert Steadman para advertir sobre los peligros del calor, otros índices, como el wind chill, cumplen una función similar en situaciones de frío, al advertir sobre el efecto del viento en la pérdida de calor corporal. El objetivo de ambos es advertir a la población sobre condiciones que pueden pasar desapercibidas si solo se considera la temperatura.

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Diferencia entre temperatura real y sensación térmica

El número que marca el termómetro no siempre refleja lo que realmente experimenta el cuerpo. En jornadas calurosas, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta mucho más sofocante, mientras que en días fríos el viento acelera la pérdida de calor corporal y aumenta la sensación térmica de frío. Por eso, dos días con la misma temperatura pueden representar riesgos muy distintos para la salud.

A -5°C, un viento de 20 km/h puede generar una sensación térmica de -11°C al acelerar la pérdida de calor corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una temperatura de 32°C con 70% de humedad puede sentirse como 41°C, porque es un factor que impide que el sudor se evapore de manera eficiente, dificultando la capacidad del cuerpo para regular su temperatura interna. En contraste, a -5°C, un viento de 20 km/h puede provocar una sensación de -11°C, ya que el aire retira la capa de calor que protege la piel.

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El estudio ha demostrado que la sensación térmica no solo depende de la temperatura, sino también de la ropa, la actividad física y el entorno, afectando tanto la percepción de calor como de frío.

Factores que influyen en la sensación térmica

El índice de sensación térmica depende principalmente de la temperatura ambiental, la humedad relativa, el viento y la radiación solar. Las condiciones ideales asumidas por los modelos siempre imaginan a una persona sana, protegida y bien hidratada, pero la realidad puede diferir mucho de este escenario.

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Factores como el viento en invierno, la humedad en verano, la exposición al sol, la ropa y el metabolismo individual pueden aumentar el riesgo de malestar o incluso de trastornos graves.

Los estudios sobre Temperatura Percibida indican que la sensación térmica también depende de la ropa, la actividad física, el entorno y el metabolismo individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud asociados a la sensación térmica extrema

La exposición a sensaciones térmicas extremas puede causar diversos trastornos. En el caso del calor, el médico Kregg Laundon señala que “a medida que el estrés por calor empeora, las personas pueden desarrollar deshidratación, alteraciones electrolíticas, calambres, agotamiento e incluso finalmente un golpe de calor”. Este último puede provocar confusión, convulsiones o pérdida de conciencia, y requiere atención médica inmediata.

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En frío severo, el riesgo de hipotermia aumenta a medida que el viento o la humedad aceleran la pérdida de calor corporal, sobre todo si la protección es insuficiente.

El estudio internacional sobre Temperatura Percibida subraya la importancia de considerar la ropa, el nivel de actividad y el acceso a refugio o hidratación para reducir el riesgo de complicaciones, tanto en calor como en frío.

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La sensación térmica extrema puede causar deshidratación, alteraciones electrolíticas, agotamiento, golpe de calor e hipotermia si no hay protección suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y críticas al uso de los índices de sensación térmica

La comunidad científica debate cómo mejorar la medición y comunicación de los riesgos asociados a temperaturas extremas. El estudio sobre Temperatura Percibida propone un modelo más completo, considerando la fisiología humana en distintos contextos y estaciones.

En algunos casos, los métodos tradicionales pueden quedarse cortos, ya que no siempre reflejan cómo se perciben realmente las condiciones ambientales.

Las autoridades meteorológicas reconocen que los índices de sensación térmica “tienen fortalezas y limitaciones inherentes” y emplean varias herramientas para comunicar el riesgo, como el Heat Index, el wind chill y la Temperatura de Bulbo Húmedo Global.

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Sin embargo, conocer el valor de la sensación térmica no garantiza que las personas cambien su comportamiento, por lo que se insiste en la educación y la adaptación de las alertas para salvar vidas en escenarios de frío o calor extremos.