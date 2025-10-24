Qué no decirle a una persona con TOC: claves para brindar apoyo efectivo

El TOC afecta al 1-2 por ciento de la población y suele diagnosticarse tras más de una década de inicio de los primeros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un desorden duradero en el que se tiene pensamientos incontrolables y recurrentes (obsesiones), se participa en conductas repetitivas (compulsiones) u ocurren ambas cosas, según la definición del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH). Afecta a alrededor del 1-2% de la población, afirmó OCD Action, organización benéfica de TOC (OCD por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

De acuerdo a un estudio, el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tarda un promedio de 14 a 17 años desde que comienzan a experimentar los síntomas, lo que evidencia la prolongada demora en la identificación y el abordaje de este trastorno.

La licenciada Liliana Traiber (MN 43.326), coordinadora de la Clínica de Ansiedad y Trauma del Departamento de Psicoterapia de INECO, explicó en una nota anterior de Infobae que “el Trastorno Obsesivo Compulsivo podría graficarse como una mente que se queda atrapada en un bucle de pensamientos que no se puede detener fácilmente. Por ejemplo, una persona podría pensar obsesivamente si cerró la puerta de su casa con llave, y sentir la obligación de volver a revisar una y otra vez para verificar esta cuestión”.

Las obsesiones consisten en “pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y que son intrusivos, no deseados y provocan ansiedad en la mayoría de las personas”, según NIMH. Por su parte, las compulsiones se definen como “conductas repetitivas que una persona siente la necesidad de realizar, a menudo como respuesta a una obsesión”, según el organismo.

Las compulsiones son conductas repetitivas que las personas sienten la necesidad de realizar, como respuesta a sus obsesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obsesiones y compulsiones

Las obsesiones más frecuentes incluyen, según NIMH:

Temor a los gérmenes o a la contaminación

Miedo a olvidar, perder o extraviar algo

Temor de perder el control sobre su propio comportamiento

Pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo

Pensamientos no deseados , prohibidos o tabúes relacionados con el sexo, la religión o algún daño

Deseo de tener las cosas en un orden simétrico o perfecto

Las compulsiones frecuentes incluyen, según el citado instituto:

Limpiarse o lavarse las manos de forma excesiva

Ordenar u organizar artículos de una manera particular y precisa

Comprobar repetidamente las cosas , como asegurarse de que la puerta esté cerrada con llave o que el horno esté apagado

Contar compulsivamente

Orar o repetir palabras en silencio

Los temores a la contaminación, el olvido o la perfección son obsesiones frecuentes en el TOC, según el Instituto Nacional de Salud Mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el tratamiento del TOC

Respecto al tratamiento, la licenciada Traiber señaló: “Una terapia psicológica adecuada puede ayudar al paciente a exponerse a los pensamientos intrusivos y evitar la realización de rituales. Esto contribuye a perder el temor a los pensamientos, desarmando la percepción de que estos y rituales conectados, lo cual mantiene el problema. De esta manera, se podrá romper el círculo vicioso de obsesiones y rituales”, afirmó.

“En caso de tener un trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado, se recomienda realizar una terapia de orientación cognitivo conductual, a través de la cual no solo se podrá conocer más acerca del TOC, sino que también será de ayuda para poder incorporar herramientas adecuadas para tener un mejor manejo de los pensamientos intrusivos y rituales. Además, se puede consultar con un psiquiatra con el fin de explorar opciones de medicación, que ayuden a reducir los síntomas del TOC”, afirmaron desde Ineco.

5 cosas no se le debe decir a una persona con TOC

Culpar o avergonzar a alguien con TOC solo agrava sus síntomas y afecta negativamente su recuperación y bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

El acompañamiento social y familiar resulta fundamental durante el proceso terapéutico, aunque el soporte debe ser el adecuado.

Diversos tipos de afirmaciones pueden agravar los síntomas y afectar las relaciones personales, explicó la doctora en Psicología Bethany Juby, en un artículo en Medical News. Entre las afirmaciones que deben evitarse, mencionó las siguientes:

1. Evitar culpar a alguien por su TOC. “El TOC no es una opción. Culpar puede ser alienante y puede intensificar los pensamientos intrusivos y la ansiedad”, señaló la experta.

2. No provocar vergüenza. “Las personas bienintencionadas pueden sugerir que algo no es para tanto o que es fácil de manejar. Si esto fuera cierto, la persona con TOC ya lo estaría manejando. Evite minimizar la gravedad de su TOC o sus desafíos emocionales”, dijo Juby.

Conductas como lavarse las manos o desinfectarse en exceso, comprobar cerraduras varias veces u ordenar objetos son ejemplos de compulsiones habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. La crítica y la hostilidad tampoco resultan útiles: “Ambas pueden empeorar el estado de ánimo de una persona. Si bien las investigaciones sobre su efecto en los síntomas del TOC no son concluyentes, no ofrecen ningún beneficio y pueden dañar las relaciones de una persona que ya está pasando por dificultades y es vulnerable”, señaló Juby.

4. No tratar a la persona con TOC como una molestia. “Evite decirle que empeoran o dificultan el tiempo en familia”, recomendó Juby.

5. Intentar evitar minimizar sus sentimientos o decirles cosas como “no te preocupes”. En cambio, intentar reconocer que están pasando por un momento difícil, recomendaron desde Mind, organización benéfica de salud mental en Inglaterra y Gales.

Qué cosas sí decirle

La paciencia, la contención emocional y el reconocimiento de los logros ayudan a construir un entorno favorable para quienes viven con TOC (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la doctora Juby, decir lo correcto puede ayudar a un ser querido a estar mejor y tener esperanza en el futuro. Algunas de las sugerencias de la experta son:

“¿Cuál es tu mayor obstáculo para buscar tratamiento?”

“¿Cómo puedo ayudarte?”

“¿Qué puedo hacer para facilitarte el tratamiento?”

“¿Qué te gustaría que otros entendieran de ti?”

“Te quiero y quiero lo mejor para ti”.

“¿Podemos crear una palabra clave para cuando tus compulsiones se sientan abrumadoras?”

La terapia cognitivo conductual ayuda a manejar pensamientos y compulsiones, ofreciendo herramientas para el control de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayudar a un ser querido con TOC

La organización Mind recomendó las siguientes acciones:

Informarse lo más posible sobre el TOC. Esto puede ayudar a comprender la situación de tu amigo o familiar.

Recordar que cada persona tiene una experiencia diferente. “La experiencia del TOC de una persona puede ser muy distinta a la de otra que conoces”, afirmaron desde Mind.

Intentar hablar con la persona sobre su TOC.

Intenta mantener la mente abierta. Intentar escuchar sin juzgar y hacerle saber a la persona del apoyo brindado.

Animarlos. Recordar momentos en los que lograron resistirse a las compulsiones en el pasado.

Intenta mantener la calma y la paciencia.

Ofrecer un abrazo u otro apoyo emocional en lugar de ayudar con una compulsión.