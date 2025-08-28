Ciencia

¿Existe una velocidad ideal de caminata para obtener beneficios cardiovasculares seguros? Qué dice la ciencia

Diversos estudios internacionales identificaron que la intensidad y el ritmo de la marcha influyen en la salud del corazón. Un repaso por las recomendaciones más destacadas de la Organización Mundial de la Salud, citadas por Verywell Health

Por Fausto Urriste

Guardar
Caminar a 4,8 km/h reduce
Caminar a 4,8 km/h reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe una velocidad ideal de marcha para obtener beneficios cardiovasculares seguros? La respuesta es sí. Caminar a un ritmo cercano a 4,8 kilómetros por hora —lo que muchas guías describen como un paso “vigoroso” o “rápido”— se consolida como una de las recomendaciones principales para quienes buscan mejorar la salud del corazón mediante una actividad física sencilla y al alcance de la mayoría.

La evidencia moderna apunta a que importa caminar, haciéndolo con una intensidad suficiente para activar beneficios medibles en el sistema cardiovascular. Según estimaciones, esta velocidad puede medirse en unos 100 pasos por minuto, como mínimo, y 130 para ser calificado como vigoroso.

Diversos estudios avalan estos efectos. Un análisis combinado de más de 50.000 adultos en Inglaterra y Escocia halló que quienes reportaban caminar “rápido” tenían menor riesgo de mortalidad por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular.

La intensidad y la frecuencia
La intensidad y la frecuencia de las caminatas influyen directamente en la salud cardiometabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Biobanco del Reino Unido, caminar más rápido también se asoció con menores tasas de mortalidad cardiovascular y total, incluso tras ajustar por múltiples factores.

Ejercicio moderado y medición de la intensidad al caminar

La velocidad de 4,8 km/h suele equivaler a un esfuerzo de intensidad moderada en adultos. Puede estimarse de manera práctica mediante la cadencia: alrededor de 100 pasos por minuto marca el umbral mínimo para alcanzar 3 METs, mientras que 130 pasos por minuto aproximan el rango vigoroso.

Otra forma de verificar la intensidad es el “test del habla”: si se puede conversar, pero no cantar, la intensidad es moderada; si cuesta encadenar frases, probablemente es vigorosa. Este método posee buena validez porque se alinea con los umbrales ventilatorios que delimitan las zonas de esfuerzo.

El test del habla permite
El test del habla permite identificar si la caminata alcanza la intensidad moderada o vigorosa recomendada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la intensidad, las caminatas regulares mejoran parámetros de salud cardiometabólica. Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados concluyó que los programas de caminata incrementan la capacidad aeróbica y reducen la presión arterial y medidas de adiposidad en personas previamente inactivas.

Estas mejoras ayudan a explicar por qué caminar con constancia y a la intensidad adecuada reduce el riesgo de eventos cardiovasculares con el tiempo.

Estrategias para potenciar los beneficios de la caminata rápida

Quienes desean aumentar el estímulo pueden aplicar estrategias simples. La primera es incorporar intervalos: alternar 3 minutos de paso rápido con 3 minutos más suaves durante 30 minutos.

Las caminatas de 30 minutos
Las caminatas de 30 minutos cinco días a la semana cumplen con las metas de ejercicio saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos de mediana y mayor edad, un programa de “interval walking” elevó la aptitud cardiorrespiratoria y mejoró un índice compuesto de salud, con la intensidad de los tramos rápidos como factor clave del éxito.

La segunda estrategia es elegir trayectos con leves pendientes o superficies irregulares, que incrementan el gasto energético y la activación muscular al desafiar el equilibrio y la propiocepción.

¿Cuánto ejercicio hace falta?

La Organización Mundial de la Salud recomienda, para adultos, al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de vigorosa (o una combinación equivalente), sin necesidad de acumularlos en bloques largos: toda suma cuenta.

La intensidad del ejercicio debe
La intensidad del ejercicio debe ajustarse según edad, condición física y estado diario de la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas metas pueden alcanzarse con caminatas de 30 minutos, cinco días a la semana, o con dos sesiones diarias de 15 minutos. Cuando no sea posible mantener 4,8 km/h, conviene mirar señales internas: respirar más rápido, sentir calor y poder hablar con cierta dificultad indican que se está en la zona adecuada.

Además, la intensidad es relativa: el mismo paso puede ser moderado para una persona y exigente para otra, por diferencias de edad, altura, condición física o medicación. Por eso conviene ajustar el esfuerzo al estado del día y progresar de manera gradual.

Un reloj o una app para estimar la frecuencia cardíaca también orienta: un rango del 50% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima teórica suele corresponder a intensidad moderada, y del 70% al 85% a vigorosa. Quien prefiera prescindir de dispositivos puede apoyarse en sensaciones y en el número de pasos por minuto.

Combinar cantidad y calidad en
Combinar cantidad y calidad en la caminata mejora la salud del corazón de forma sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, caminar más pasos también suma, incluso si se fragmenta a lo largo del día. La evidencia reciente muestra asociaciones graduales entre volumen de pasos diarios y menor riesgo cardiovascular, mientras que la velocidad de paso autorreportada y la cadencia sirven como marcadores prácticos de intensidad.

En síntesis, para mejorar la salud del corazón conviene combinar cantidad —más minutos o más pasos— con calidad, es decir, un ritmo que saque de la zona de confort sin agotar.

Con constancia y atención a la intensidad relativa, la caminata se convierte en una herramienta eficaz y sostenible para cuidar el corazón.

Temas Relacionados

Beneficios de caminarEjercicio moderadoSalud cardiovascularGerald JeromeVeryWell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo el estudio de un sismo que ocurrió en 1755 ayuda a entender el futuro del océano Atlántico

Científicos de cuatro países reunieron pruebas de un fenómeno insólito bajo la costa de Portugal que desafía las ideas tradicionales sobre la formación de terremotos. Por qué podría explicar uno de los mayores desastres de la historia europea

Cómo el estudio de un

Cómo se “limpia” el cerebro al dormir y por qué el sueño es clave para prevenir el Alzheimer

Investigaciones científicas descubrieron un mecanismo de depuración cerebral que se activa durante el descanso, permitiendo eliminar toxinas y residuos, lo que podría ser clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas

Cómo se “limpia” el cerebro

Quién es la argentina que integra el ranking de las 100 personalidades más influyentes en IA de la revista TIME

Milagros Miceli, socióloga y doctora en Ingeniería informática, es investigadora del Instituto Alemán de Internet, donde enfocó su carrera en analizar las condiciones laborales de quienes sostienen el desarrollo de las plataformas. Comparte la lista con referentes como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, y Jensen Huang

Quién es la argentina que

Gusano “come carne” en Estados Unidos: la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió sobre los riesgos de su expansión

Se activaron las alarmas sanitarias en ese país, luego de confirmarse el primer humano infectado con miasis, provocada por el parásito que se alimenta de carne viva. El brote se inició años atrás en Centroamérica

Gusano “come carne” en Estados

Descubrieron los mecanismos genéticos que permitieron a los humanos caminar en dos piernas

Un estudio liderado por científicos de Harvard analizó muestras de tejidos embrionarios de humanos y de casi dos docenas de especies de primates actuales. Qué implican los resultados

Descubrieron los mecanismos genéticos que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gran operativo en Chacabuco contra

Gran operativo en Chacabuco contra las caravanas de motociclistas: 16 allanamientos y 5 detenidos

Flores aromáticas para balcones: siete especies ideales para plantar en primavera

El caso del cine porno de Ciudadela: detuvieron a un tercer acusado de explotar sexualmente a mujeres trans

Inflación: el impacto del dólar en los precios fue leve y el índice de agosto sería cercano al 2%

El crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Coglhan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento

INFOBAE AMÉRICA
El arte argentino conquista Roma

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

Qué se sabe de Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en la iglesia de Minneapolis

Estados Unidos advierte que grupos vinculados a China podrían estar lavando miles de millones para cárteles mexicanos

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

TELESHOW
Marley conmovió a sus seguidores

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó

Joaquín Furriel celebró su cumpleaños con amigos famosos y los colores de Racing en el Teatro San Martín

La felicidad de la China Suárez tras reunir a sus hijos en Estambul: abrazos y sonrisas bajo el sol

Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita