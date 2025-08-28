¿Existe una velocidad ideal de caminata para obtener beneficios cardiovasculares seguros? Qué dice la ciencia

Caminar a 4,8 km/h reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe una velocidad ideal de marcha para obtener beneficios cardiovasculares seguros? La respuesta es sí. Caminar a un ritmo cercano a 4,8 kilómetros por hora —lo que muchas guías describen como un paso “vigoroso” o “rápido”— se consolida como una de las recomendaciones principales para quienes buscan mejorar la salud del corazón mediante una actividad física sencilla y al alcance de la mayoría.

La evidencia moderna apunta a que importa caminar, haciéndolo con una intensidad suficiente para activar beneficios medibles en el sistema cardiovascular. Según estimaciones, esta velocidad puede medirse en unos 100 pasos por minuto, como mínimo, y 130 para ser calificado como vigoroso.

Diversos estudios avalan estos efectos. Un análisis combinado de más de 50.000 adultos en Inglaterra y Escocia halló que quienes reportaban caminar “rápido” tenían menor riesgo de mortalidad por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular.

En el Biobanco del Reino Unido, caminar más rápido también se asoció con menores tasas de mortalidad cardiovascular y total, incluso tras ajustar por múltiples factores.

Ejercicio moderado y medición de la intensidad al caminar

La velocidad de 4,8 km/h suele equivaler a un esfuerzo de intensidad moderada en adultos. Puede estimarse de manera práctica mediante la cadencia: alrededor de 100 pasos por minuto marca el umbral mínimo para alcanzar 3 METs, mientras que 130 pasos por minuto aproximan el rango vigoroso.

Otra forma de verificar la intensidad es el “test del habla”: si se puede conversar, pero no cantar, la intensidad es moderada; si cuesta encadenar frases, probablemente es vigorosa. Este método posee buena validez porque se alinea con los umbrales ventilatorios que delimitan las zonas de esfuerzo.

Más allá de la intensidad, las caminatas regulares mejoran parámetros de salud cardiometabólica. Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados concluyó que los programas de caminata incrementan la capacidad aeróbica y reducen la presión arterial y medidas de adiposidad en personas previamente inactivas.

Estas mejoras ayudan a explicar por qué caminar con constancia y a la intensidad adecuada reduce el riesgo de eventos cardiovasculares con el tiempo.

Estrategias para potenciar los beneficios de la caminata rápida

Quienes desean aumentar el estímulo pueden aplicar estrategias simples. La primera es incorporar intervalos: alternar 3 minutos de paso rápido con 3 minutos más suaves durante 30 minutos.

En adultos de mediana y mayor edad, un programa de “interval walking” elevó la aptitud cardiorrespiratoria y mejoró un índice compuesto de salud, con la intensidad de los tramos rápidos como factor clave del éxito.

La segunda estrategia es elegir trayectos con leves pendientes o superficies irregulares, que incrementan el gasto energético y la activación muscular al desafiar el equilibrio y la propiocepción.

¿Cuánto ejercicio hace falta?

La Organización Mundial de la Salud recomienda, para adultos, al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de vigorosa (o una combinación equivalente), sin necesidad de acumularlos en bloques largos: toda suma cuenta.

Estas metas pueden alcanzarse con caminatas de 30 minutos, cinco días a la semana, o con dos sesiones diarias de 15 minutos. Cuando no sea posible mantener 4,8 km/h, conviene mirar señales internas: respirar más rápido, sentir calor y poder hablar con cierta dificultad indican que se está en la zona adecuada.

Además, la intensidad es relativa: el mismo paso puede ser moderado para una persona y exigente para otra, por diferencias de edad, altura, condición física o medicación. Por eso conviene ajustar el esfuerzo al estado del día y progresar de manera gradual.

Un reloj o una app para estimar la frecuencia cardíaca también orienta: un rango del 50% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima teórica suele corresponder a intensidad moderada, y del 70% al 85% a vigorosa. Quien prefiera prescindir de dispositivos puede apoyarse en sensaciones y en el número de pasos por minuto.

Por último, caminar más pasos también suma, incluso si se fragmenta a lo largo del día. La evidencia reciente muestra asociaciones graduales entre volumen de pasos diarios y menor riesgo cardiovascular, mientras que la velocidad de paso autorreportada y la cadencia sirven como marcadores prácticos de intensidad.

En síntesis, para mejorar la salud del corazón conviene combinar cantidad —más minutos o más pasos— con calidad, es decir, un ritmo que saque de la zona de confort sin agotar.

Con constancia y atención a la intensidad relativa, la caminata se convierte en una herramienta eficaz y sostenible para cuidar el corazón.