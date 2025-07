Por qué las personas adultas aún sueñan con exámenes y qué significa según la ciencia

Los sueños de las clases de colegio son muy recurrentes, en los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar sobresaltado tras soñar que se llega tarde a un examen, que se ha olvidado estudiar o que el aula resulta inalcanzable, es una experiencia que une a millones de personas en todo el mundo, más allá de la edad o el país.

Los llamados “sueños de exámenes” figuran entre los más frecuentes en la vida adulta, y su persistencia ha intrigado tanto a quienes los padecen como a la comunidad científica.

Variantes y frecuencia de los sueños de exámenes

La escena es reconocible: el soñador se encuentra el día de un examen crucial, sin haber asistido a clase ni preparado el temario, y la sensación de angustia crece a medida que se acerca la hora de la prueba.

Según la neuróloga Judy Willis, quien ha investigado el fenómeno para Psychology Today, este tipo de sueños suele aparecer a partir de la adolescencia y puede persistir durante toda la vida adulta.

Muchos adultos relatan revivir en sueños antiguos exámenes, un fenómeno que despierta debate entre la interpretación científica y las experiencias personales sobre el significado de estas pesadillas recurrentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes son numerosas: algunos sueñan que no encuentran el aula, que deben ir al baño y no pueden, o que están vestidos de forma inapropiada, incluso desnudos, en medio de la clase. En la mayoría de los casos, el sueño termina antes de que el examen comience o sin que se conozca el resultado, pero deja una sensación de fracaso inminente.

Hace unos años, se realizó una encuesta llamada Typical Dream Questionnaire, que destaca que los sueños de exámenes se sitúan en el “top 5” de los más comunes en múltiples culturas, solo por detrás de los sueños de persecución, caídas y contenido sexual.

La mayoría de estos sueños termina antes de que el examen comience (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista científica Stephanie Pappas, en un reportaje para Brain Decoder, subraya que estas escenas oníricas no solo son universales, sino que comparten elementos con otras pesadillas recurrentes, como soñar que se habla en público y de repente se está desnudo.

La científica Jenny Rohn, quien dirige un laboratorio de biología celular en University College London, relató en The Guardian cómo estos sueños la han acompañado durante casi 30 años, incluso después de haber terminado sus estudios.

Rohn describe escenarios en los que corre por pasillos que mezclan espacios de su infancia y juventud, busca aulas o baños imposibles y, en ocasiones, el examen se transforma en la noche de estreno de una obra de teatro para la que tampoco está preparada. “La variedad de llegar tarde a un examen para el que no he estudiado es, de lejos, mi sueño de ansiedad más frecuente”, escribió Rohn en The Guardian.

Explicaciones neurocientíficas y psicológicas

La ansiedad de los exámenes puede regresar en sueños muchos años después de dejar la escuela (Imagen Ilustrativa)

La ciencia ha avanzado en la comprensión de lo que ocurre en el cerebro durante el sueño, aunque aún no existe una explicación definitiva sobre el origen y el significado de los sueños de exámenes.

Judy Willis, en Psychology Today, explica que durante la fase REM del sueño, el cerebro emocional, el sistema límbico, predomina sobre el cerebro cognitivo.

En este estado, la actividad metabólica es mayor en las áreas emocionales y disminuye en la corteza prefrontal, responsable del pensamiento consciente, la planificación y el autocontrol. Esto explicaría por qué los sueños suelen estar cargados de emociones intensas y carecen de lógica o resolución.

El cerebro dramatiza el estrés real utilizando antiguos escenarios escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Willis señala que, aunque no hay pruebas concluyentes sobre la causa o el significado de estos sueños, existen varias hipótesis. Una de ellas sostiene que aparecen cuando la persona ha olvidado o teme olvidar algo importante en la vida real.

Los sueños escolares suelen ir acompañados de angustia y sensación de fracaso inminente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra interpretación los vincula con sentimientos de responsabilidad o con la proximidad de cambios significativos, como aniversarios o reencuentros, que evocan la sensación de estar a punto de ser evaluado.

También se ha sugerido que estos sueños funcionan como recordatorios para no dejar pasar oportunidades o para tomar un papel más activo en la propia vida.

Diferencias culturales en la frecuencia de estos sueños

Aunque los sueños de exámenes son comunes en muchos países occidentales, la presión educativa y el sistema de evaluación pueden influir en su frecuencia.

Judy Willis, en Psychology Today, relata su experiencia en Argentina, donde, tras conversar informalmente con cuarenta personas de entre 16 y 66 años, ninguna reconoció haber tenido este tipo de sueños.

Willis atribuye esta diferencia a que en Argentina, si los estudiantes aprueban las asignaturas, pueden avanzar de curso sin que los exámenes finales tengan un impacto decisivo en su futuro académico o en la financiación de las escuelas.

Soñar con exámenes podría ser señal de preparación ante retos actuales según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, en Estados Unidos y otros países con sistemas de exámenes de alto riesgo, la presión por el rendimiento puede ser mucho mayor.

Willis advierte que su observación es anecdótica y no representa un estudio estadístico, pero sugiere que la cultura educativa y la importancia asignada a los exámenes pueden modular la aparición de estos sueños.

¿Pueden ser útiles los sueños de exámenes para los estudiantes?

Más allá de su carácter inquietante, algunos estudios sugieren que los sueños de exámenes podrían tener un efecto positivo.

Según The Guardian, una investigación realizada en 2014 por científicos de la Sorbona en París analizó los sueños de un grupo de estudiantes que se preparaban para un examen de ingreso a la facultad de medicina.

Cerca de dos tercios de los participantes soñaron con el examen la noche anterior, y casi el 80% de esos sueños fueron negativos, con escenas de llegar tarde o no recordar las respuestas. Sin embargo, los estudiantes que soñaron con el examen obtuvieron mejores resultados que quienes no lo hicieron.