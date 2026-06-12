Honduras

Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

Las disminuciones superan los dos lempiras por galón en las gasolinas, el diésel y el queroseno, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Guardar
Google icon
Los consumidores hondureños se beneficiarán con una nueva reducción en los precios de los carburantes. (FOTO: El Heraldo)
Los consumidores hondureños se beneficiarán con una nueva reducción en los precios de los carburantes. (FOTO: El Heraldo)

Los consumidores hondureños recibirán un alivio en sus bolsillos a partir del próximo lunes 15 de junio, luego de que la Secretaría de Energía oficializara una nueva estructura de precios que contempla rebajas en la mayoría de los combustibles comercializados en el país.

La medida estará vigente durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio y refleja una tendencia favorable para los derivados del petróleo, impulsada por el comportamiento de los precios internacionales del crudo.

De acuerdo con el ajuste anunciado por las autoridades, las reducciones oscilan entre los 2.15 y 2.45 lempiras por galón, dependiendo del tipo de combustible y la ciudad donde se comercialice.

PUBLICIDAD

En Tegucigalpa, la gasolina superior registrará una rebaja de 2.45 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 139.53 lempiras por galón.

La nueva estructura de precios responde al comportamiento internacional del mercado petrolero. (FOTO: Secretaría de Energía)
La nueva estructura de precios responde al comportamiento internacional del mercado petrolero. (FOTO: Secretaría de Energía)

Por su parte, la gasolina regular disminuirá 2.27 lempiras y pasará a costar 129.13 lempiras por galón.

El queroseno también reflejará una importante reducción de 2.45 lempiras, ubicándose en 117.62 lempiras por galón.

Mientras tanto, el diésel experimentará una rebaja de 2.35 lempiras y se comercializará a 131.82 lempiras por galón.

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, las autoridades informaron que el precio permanecerá congelado en 249.62 lempiras gracias al subsidio gubernamental que continúa vigente.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el GLP vehicular tendrá una disminución de 0.46 centavos, fijando su nuevo valor en 51.54 lempiras por galón.

La tendencia también se reflejará en San Pedro Sula, donde los consumidores se beneficiarán con reducciones similares en los principales carburantes.

La gasolina superior registrará una rebaja de 2.33 lempiras y tendrá un precio de 136.19 lempiras por galón.

La gasolina regular disminuirá 2.15 lempiras, estableciéndose en 125.80 lempiras por galón.

Asimismo, el queroseno reducirá su precio en 2.34 lempiras y se venderá a 114.26 lempiras por galón.

Los precios de los combustibles registrarán nuevas rebajas a partir del próximo lunes en todo el país. (FOTO: HRN)
Los precios de los combustibles registrarán nuevas rebajas a partir del próximo lunes en todo el país. (FOTO: HRN)

El diésel también registrará una baja de 2.22 lempiras, alcanzando un valor de 128.46 lempiras por galón.

En cuanto al GLP doméstico, el precio se mantendrá en 228.47 lempiras debido al mecanismo de subsidio implementado por el Gobierno.

El GLP vehicular, por su parte, experimentará una disminución de 0.46 centavos, ubicándose en 48.01 lempiras por galón.

Las variaciones semanales en los combustibles responden principalmente al comportamiento del mercado internacional del petróleo, ya que Honduras importa la totalidad de los derivados que consume.

Por esta razón, factores como la oferta global, conflictos geopolíticos, decisiones de los países productores y las fluctuaciones en los precios internacionales inciden directamente en los ajustes que se aplican en el mercado nacional.

La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)
La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

Las rebajas anunciadas representan una noticia positiva para los sectores productivos y para los consumidores en general, especialmente en momentos en que los costos de transporte y distribución tienen un impacto directo en la economía familiar.

Transportistas, empresarios y consumidores suelen observar con atención estas variaciones, debido a que los combustibles influyen en el precio de numerosos bienes y servicios.

Las autoridades energéticas indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento del mercado internacional para determinar los ajustes que correspondan en las próximas semanas.

Mientras tanto, los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 15 de junio en todas las estaciones de servicio del país.

Temas Relacionados

Combustibles Hondurasprecio de combustibles,gasolina superior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión pide mantener la vigilancia sobre los nombramientos judiciales en Guatemala

La misión internacional destacó avances en la democratización de la Fiscalía y del sistema de justicia, pero advirtió que aún se requiere supervisión constante sobre los procesos de selección para consolidar la independencia institucional

El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión pide mantener la vigilancia sobre los nombramientos judiciales en Guatemala

Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó que la próxima semana se conocerán las solicitudes de permiso y se elegirán sustitutos provisionales para Ana Paola Hall y Cossette López

Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

Guatemala: La carretera privada Xochi Corredor de las Flores se inaugura y comenzará a operar este 14 de junio

Una nueva autopista de 31 kilómetros conectará los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente, atravesará seis municipios y apunta a recortar de una a dos horas los viajes

Guatemala: La carretera privada Xochi Corredor de las Flores se inaugura y comenzará a operar este 14 de junio

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

La agresión fue frustrada por una vecina y el hombre fue retenido por moradores hasta que llegó la policía. La sentencia impone cinco años de cárcel por la tentativa ocurrida en marzo de 2025, tras pruebas presentadas por el Ministerio Público

Dominicano que engañó a una niña para intentar violarla recibió cinco años de cárcel

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana eleva en unos 85.17 USD mensuales el salario de los guardaparques

La cartera ambiental puso en marcha un plan de mejora laboral que suma nueva dotación y tecnología para reforzar la vigilancia de las áreas protegidas, en una estrategia presentada junto a la vicepresidenta Raquel Peña

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana eleva en unos 85.17 USD mensuales el salario de los guardaparques

TECNO

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 de EE.UU y el partido contra Paraguay si no tengo Smart TV

Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Prometía mayor seguridad: Claude Fable 5 fue hackeado antes de cumplir dos días en el mercado

ENTRETENIMIENTO

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

El creador de Euphoria revela la reacción de Zendaya al descubrir el final de Rue: “Fue muy emocional”

Un sombrero, un látigo y 45 años de aventuras: cómo Indiana Jones convirtió a la arqueología en una saga inmortal

MUNDO

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal

El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX