Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

Los consumidores hondureños se beneficiarán con una nueva reducción en los precios de los carburantes. (FOTO: El Heraldo)

Los consumidores hondureños recibirán un alivio en sus bolsillos a partir del próximo lunes 15 de junio, luego de que la Secretaría de Energía oficializara una nueva estructura de precios que contempla rebajas en la mayoría de los combustibles comercializados en el país.

La medida estará vigente durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio y refleja una tendencia favorable para los derivados del petróleo, impulsada por el comportamiento de los precios internacionales del crudo.

De acuerdo con el ajuste anunciado por las autoridades, las reducciones oscilan entre los 2.15 y 2.45 lempiras por galón, dependiendo del tipo de combustible y la ciudad donde se comercialice.

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En Tegucigalpa, la gasolina superior registrará una rebaja de 2.45 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 139.53 lempiras por galón.

La nueva estructura de precios responde al comportamiento internacional del mercado petrolero. (FOTO: Secretaría de Energía)

Por su parte, la gasolina regular disminuirá 2.27 lempiras y pasará a costar 129.13 lempiras por galón.

El queroseno también reflejará una importante reducción de 2.45 lempiras, ubicándose en 117.62 lempiras por galón.

Mientras tanto, el diésel experimentará una rebaja de 2.35 lempiras y se comercializará a 131.82 lempiras por galón.

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, las autoridades informaron que el precio permanecerá congelado en 249.62 lempiras gracias al subsidio gubernamental que continúa vigente.

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Por otro lado, el GLP vehicular tendrá una disminución de 0.46 centavos, fijando su nuevo valor en 51.54 lempiras por galón.

La tendencia también se reflejará en San Pedro Sula, donde los consumidores se beneficiarán con reducciones similares en los principales carburantes.

La gasolina superior registrará una rebaja de 2.33 lempiras y tendrá un precio de 136.19 lempiras por galón.

La gasolina regular disminuirá 2.15 lempiras, estableciéndose en 125.80 lempiras por galón.

Asimismo, el queroseno reducirá su precio en 2.34 lempiras y se venderá a 114.26 lempiras por galón.

Los precios de los combustibles registrarán nuevas rebajas a partir del próximo lunes en todo el país. (FOTO: HRN)

El diésel también registrará una baja de 2.22 lempiras, alcanzando un valor de 128.46 lempiras por galón.

En cuanto al GLP doméstico, el precio se mantendrá en 228.47 lempiras debido al mecanismo de subsidio implementado por el Gobierno.

El GLP vehicular, por su parte, experimentará una disminución de 0.46 centavos, ubicándose en 48.01 lempiras por galón.

Las variaciones semanales en los combustibles responden principalmente al comportamiento del mercado internacional del petróleo, ya que Honduras importa la totalidad de los derivados que consume.

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Por esta razón, factores como la oferta global, conflictos geopolíticos, decisiones de los países productores y las fluctuaciones en los precios internacionales inciden directamente en los ajustes que se aplican en el mercado nacional.

La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

Las rebajas anunciadas representan una noticia positiva para los sectores productivos y para los consumidores en general, especialmente en momentos en que los costos de transporte y distribución tienen un impacto directo en la economía familiar.

Transportistas, empresarios y consumidores suelen observar con atención estas variaciones, debido a que los combustibles influyen en el precio de numerosos bienes y servicios.

Las autoridades energéticas indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento del mercado internacional para determinar los ajustes que correspondan en las próximas semanas.

Mientras tanto, los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 15 de junio en todas las estaciones de servicio del país.

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