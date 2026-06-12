Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

La inteligencia artificial se integra al interiorismo como apoyo en la etapa conceptual y en la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial en diseño de interiores está transformando la forma en la que los profesionales conciben y personalizan los espacios habitables.

Según expertos citados por House Beautiful, la tecnología ocupa un papel cada vez más relevante en el impulso a la creatividad y la diferenciación, más allá de la mera generación automatizada de imágenes.

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La inteligencia artificial está cambiando el trabajo de los diseñadores de interiores al permitirles crear perfiles más detallados de los clientes, experimentar con ideas originales y optimizar sus procesos.

La tecnología permite construir perfiles de clientes a partir de conversaciones y preferencias sutiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilita la inspiración, mejora la elaboración de presupuestos y ofrece nuevas vías para interactuar y validar propuestas a través de las redes sociales, generando tendencias inmediatas en la personalización de ambientes.

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La integración de la IA en el diseño interior fue señalada en el 2026 Kitchen and Bath Trends Report. De acuerdo con este informe, citado por el medio, un 87% de los diseñadores espera que la generación Z recurra a esta tecnología para inspirarse en sus proyectos, y un 69% anticipa la misma tendencia entre los millennials.

Según Jenna Gaidusek, fundadora de AI for Interior Designers, la clave está en involucrar la inteligencia artificial desde el inicio del proceso creativo. Gaidusek destacó al medio citado que “la verdadera oportunidad está en las fases iniciales, donde se trabajan el concepto y el encargo”.

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La personalización de ambientes se fortalece al traducir recuerdos y objetos valiosos en criterios de diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas etapas, los profesionales pueden aprovechar la IA como un soporte para comprender la lógica espacial, trabajar proporciones y definir el ambiente proyectado, con el objetivo de potenciar propuestas únicas.

Inteligencia artificial y personalización en el diseño de interiores

La personalización de espacios mediante IA destaca en el sector. Lesley Myrick, fundadora de Lesley Myrick Interior Design en Georgia, utiliza inteligencia artificial para analizar conversaciones con sus clientes y construir perfiles que reflejan tanto las preferencias estéticas como recuerdos o experiencias relevantes.

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La inteligencia artificial facilita la exploración de ideas originales sin depender solo de imágenes generadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de sus proyectos, una clienta de larga residencia mencionó de forma casual gabinetes verdes y el apego a un plato antiguo valioso. La tecnología permitió detectar y priorizar estos detalles, lo que se tradujo en decisiones precisas y significativas durante el diseño.

“Esa personalidad se convierte en la base de nuestro trabajo”, subrayó Myrick en diálogo con House Beautiful. Gracias a este enfoque, cada intervención resulta profundamente vinculada a quienes habitan el espacio.

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El impacto de la inteligencia artificial se extiende también a la intermediación inmobiliaria. Kori Sassower, agente inmobiliaria en Nueva York, utiliza IA para mostrar a los compradores potenciales transformaciones posibles más allá de simples cambios en los ambientes. Este enfoque resulta útil para jóvenes compradores y para evaluar el potencial de reforma antes de una venta.

Los reportes de tendencias anticipan mayor adopción entre la generación Z y los millennials para inspirarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos usos creativos de la IA en el interiorismo

Entre las aplicaciones más innovadoras de la IA creativa en el diseño destaca la traducción de conceptos abstractos en ambientes concretos. Jen Baxter, de Baxter Hill Interiors, explicó al medio citado que usó la tecnología para transformar notas de cata de vinos —como acidez, textura y aroma— en propuestas espaciales.

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Por ejemplo, un vino blanco mineral se reflejó en paredes con textura tizada y luz tenue, mientras que un tinto intenso inspiró textiles superpuestos y tonos oscuros. Baxter señala que la IA posibilita interpretar matices y vínculos abstractos, convirtiendo el diseño en una experiencia sensorial.

La traducción de conceptos abstractos en espacios concretos abre nuevas rutas creativas para los diseñadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA y redes sociales en la presentación de proyectos de interiores

Las redes sociales se han convertido en un laboratorio donde la IA amplifica la validación y la difusión de propuestas. Sarah Robertson, fundadora de Studio Dearborn, emplea inteligencia artificial para desarrollar conceptos experimentales en proyectos de cocina y los comparte en Instagram antes de presentarlos formalmente a los clientes.

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Robertson explicó a House Beautiful que este intercambio público puede influir sutilmente en la orientación de los proyectos, ya que las reacciones espontáneas de los usuarios actúan como termómetro creativo. A través de estas plataformas, los clientes se sienten invitados a explorar las ideas propuestas de manera intuitiva.

Los sistemas de estimación basados en datos reales agilizan presupuestos y reducen la subjetividad en reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA aplicada a la gestión y presupuestos en interiorismo

La IA también tiene aplicaciones sólidas en el ámbito operativo. Lauren Lerner, diseñadora en Arizona y fundadora de Living with Lolo, implementó un sistema de estimación que recopila datos de proyectos reales, aprendiendo de los costes de materiales y mano de obra.

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Este sistema acelera la elaboración de presupuestos y reduce la necesidad de análisis manual, lo que, según explicó Lerner al medio citado, “habría requerido un analista a tiempo completo y aun así sería más lento y subjetivo”. Así, se logra una gestión empresarial más eficiente, especialmente relevante en proyectos de reforma que requieren certeza presupuestaria.

La eficiencia operativa crece cuando la inteligencia artificial aprende de costos de materiales y mano de obra sin análisis manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para trasladar relaciones abstractas en ambientes personales e inspiradores. Más allá de simples variaciones superficiales, la tecnología se ha consolidado como una vía para que diseñadores y clientes puedan expresar y redescubrir la identidad única de cada espacio.