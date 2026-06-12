Mundo

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

Desde analizar conversaciones para detectar recuerdos y preferencias hasta transformar notas de cata de vinos en ambientes concretos, la IA redefine cómo se conciben y personalizan los espacios habitables

Guardar
Google icon
Ilustración de un monitor de computadora moderna mostrando un boceto arquitectónico digital en acuarela y líneas finas, con un escritorio de trabajo.
La inteligencia artificial se integra al interiorismo como apoyo en la etapa conceptual y en la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial en diseño de interiores está transformando la forma en la que los profesionales conciben y personalizan los espacios habitables.

Según expertos citados por House Beautiful, la tecnología ocupa un papel cada vez más relevante en el impulso a la creatividad y la diferenciación, más allá de la mera generación automatizada de imágenes.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial está cambiando el trabajo de los diseñadores de interiores al permitirles crear perfiles más detallados de los clientes, experimentar con ideas originales y optimizar sus procesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología permite construir perfiles de clientes a partir de conversaciones y preferencias sutiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilita la inspiración, mejora la elaboración de presupuestos y ofrece nuevas vías para interactuar y validar propuestas a través de las redes sociales, generando tendencias inmediatas en la personalización de ambientes.

PUBLICIDAD

La integración de la IA en el diseño interior fue señalada en el 2026 Kitchen and Bath Trends Report. De acuerdo con este informe, citado por el medio, un 87% de los diseñadores espera que la generación Z recurra a esta tecnología para inspirarse en sus proyectos, y un 69% anticipa la misma tendencia entre los millennials.

Según Jenna Gaidusek, fundadora de AI for Interior Designers, la clave está en involucrar la inteligencia artificial desde el inicio del proceso creativo. Gaidusek destacó al medio citado que “la verdadera oportunidad está en las fases iniciales, donde se trabajan el concepto y el encargo”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La personalización de ambientes se fortalece al traducir recuerdos y objetos valiosos en criterios de diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas etapas, los profesionales pueden aprovechar la IA como un soporte para comprender la lógica espacial, trabajar proporciones y definir el ambiente proyectado, con el objetivo de potenciar propuestas únicas.

Inteligencia artificial y personalización en el diseño de interiores

La personalización de espacios mediante IA destaca en el sector. Lesley Myrick, fundadora de Lesley Myrick Interior Design en Georgia, utiliza inteligencia artificial para analizar conversaciones con sus clientes y construir perfiles que reflejan tanto las preferencias estéticas como recuerdos o experiencias relevantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial facilita la exploración de ideas originales sin depender solo de imágenes generadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de sus proyectos, una clienta de larga residencia mencionó de forma casual gabinetes verdes y el apego a un plato antiguo valioso. La tecnología permitió detectar y priorizar estos detalles, lo que se tradujo en decisiones precisas y significativas durante el diseño.

“Esa personalidad se convierte en la base de nuestro trabajo”, subrayó Myrick en diálogo con House Beautiful. Gracias a este enfoque, cada intervención resulta profundamente vinculada a quienes habitan el espacio.

El impacto de la inteligencia artificial se extiende también a la intermediación inmobiliaria. Kori Sassower, agente inmobiliaria en Nueva York, utiliza IA para mostrar a los compradores potenciales transformaciones posibles más allá de simples cambios en los ambientes. Este enfoque resulta útil para jóvenes compradores y para evaluar el potencial de reforma antes de una venta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los reportes de tendencias anticipan mayor adopción entre la generación Z y los millennials para inspirarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos usos creativos de la IA en el interiorismo

Entre las aplicaciones más innovadoras de la IA creativa en el diseño destaca la traducción de conceptos abstractos en ambientes concretos. Jen Baxter, de Baxter Hill Interiors, explicó al medio citado que usó la tecnología para transformar notas de cata de vinos —como acidez, textura y aroma— en propuestas espaciales.

Por ejemplo, un vino blanco mineral se reflejó en paredes con textura tizada y luz tenue, mientras que un tinto intenso inspiró textiles superpuestos y tonos oscuros. Baxter señala que la IA posibilita interpretar matices y vínculos abstractos, convirtiendo el diseño en una experiencia sensorial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La traducción de conceptos abstractos en espacios concretos abre nuevas rutas creativas para los diseñadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA y redes sociales en la presentación de proyectos de interiores

Las redes sociales se han convertido en un laboratorio donde la IA amplifica la validación y la difusión de propuestas. Sarah Robertson, fundadora de Studio Dearborn, emplea inteligencia artificial para desarrollar conceptos experimentales en proyectos de cocina y los comparte en Instagram antes de presentarlos formalmente a los clientes.

Robertson explicó a House Beautiful que este intercambio público puede influir sutilmente en la orientación de los proyectos, ya que las reacciones espontáneas de los usuarios actúan como termómetro creativo. A través de estas plataformas, los clientes se sienten invitados a explorar las ideas propuestas de manera intuitiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sistemas de estimación basados en datos reales agilizan presupuestos y reducen la subjetividad en reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA aplicada a la gestión y presupuestos en interiorismo

La IA también tiene aplicaciones sólidas en el ámbito operativo. Lauren Lerner, diseñadora en Arizona y fundadora de Living with Lolo, implementó un sistema de estimación que recopila datos de proyectos reales, aprendiendo de los costes de materiales y mano de obra.

Este sistema acelera la elaboración de presupuestos y reduce la necesidad de análisis manual, lo que, según explicó Lerner al medio citado, “habría requerido un analista a tiempo completo y aun así sería más lento y subjetivo”. Así, se logra una gestión empresarial más eficiente, especialmente relevante en proyectos de reforma que requieren certeza presupuestaria.

Mesa de trabajo de construcción con planos, calculadora, gráficos, regla metálica y un casco de obra amarillo. Al fondo, maquetas de edificios y una tablet con gráficos de barras.
La eficiencia operativa crece cuando la inteligencia artificial aprende de costos de materiales y mano de obra sin análisis manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para trasladar relaciones abstractas en ambientes personales e inspiradores. Más allá de simples variaciones superficiales, la tecnología se ha consolidado como una vía para que diseñadores y clientes puedan expresar y redescubrir la identidad única de cada espacio.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialDiseño de InterioresRedes SocialesArquitectoArquitecturaProyectoClienteHogarCasaNewsroom BUEDiseño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

“La apertura del primer grupo de negociaciones supone un importante apoyo político y moral para nuestro Estado y nuestro pueblo”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ante esta noticia

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal

Durante el alto el fuego de ocho semanas, Teherán habría recuperado cerca de tres cuartas partes de sus municiones previas a la guerra y podría reforzarlas con proyectiles de producción reciente procedentes de Rusia

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal

El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

La etapa posterior a la rúbrica definirá el futuro del enriquecimiento y de las reservas, mientras Teherán sostiene que el excedente de uranio debe ser diluido dentro del país, según declaró Abbas Araghchi

El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

El S&P 500 subió un 0,51% y encadenó su décima semana positiva en 11, mientras el Dow ganó un 0,71% y el Nasdaq avanzó un 0,30% al cierre del viernes

Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

El precio del petróleo cae con fuerza ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El brent bajó un 3,37 % hasta los USD 87,33 y el WTI perdió un 3,23 % para cerrar en USD 84,88, tras señales de que la negociación está próxima a concretarse

El precio del petróleo cae con fuerza ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Voto extranjero 2026: país por país, dónde ganó Keiko Fujimori y dónde se impuso Roberto Sánchez en segunda vuelta

Voto extranjero 2026: país por país, dónde ganó Keiko Fujimori y dónde se impuso Roberto Sánchez en segunda vuelta

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Petro envió mensaje por WhatsApp en el que asegura que en el voto de la gente “está la posibilidad de ampliar” su legado: “Salga a votar”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Panamá rastrea 500 contactos de conductor guatemalteco que ingresó al país con sarampión

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal

El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión pide mantener la vigilancia sobre los nombramientos judiciales en Guatemala

Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

ENTRETENIMIENTO

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

El creador de Euphoria revela la reacción de Zendaya al descubrir el final de Rue: “Fue muy emocional”

Un sombrero, un látigo y 45 años de aventuras: cómo Indiana Jones convirtió a la arqueología en una saga inmortal