Los armadores están en vilo ante las noticias sobre el estrecho de Ormuz, con el aumento del flujo de petróleo “oscuro”

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz alteró el mercado energético mundial porque por esa vía pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. (Reuters)

Los armadores observan con recelo un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y sus implicaciones para el Estrecho de Ormuz. Algunos propietarios de petroleros se muestran cautelosos, mientras que otros ya pronostican una situación caótica si la vía marítima se reabre definitivamente.

Actualmente hay unos 127 petroleros en el Golfo Pérsico, según datos de Signal Maritime, aunque advierte que esta cifra es difícil de confirmar. Decenas de otros buques se han posicionado cerca del estrecho, listos para aprovechar el aumento de la demanda si se reanuda el tráfico.

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El mercado energético mundial se vio sumido en el caos cuando el inicio de la guerra provocó el cierre efectivo de la vía marítima, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Si bien esa medida amenazó con una fuerte subida de los precios de la energía, los flujos comerciales se han reorientado desde entonces, los gobiernos han adoptado medidas de emergencia y un creciente flujo de petróleo sale ahora clandestinamente del estrecho al amparo de la oscuridad. Estos cambios implican que, aunque la reapertura del estrecho de Ormuz seguirá siendo significativa, los precios ya han retrocedido considerablemente desde sus máximos.

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Los flujos comerciales se reorientaron y el aumento del petróleo oscuro que sale clandestinamente por Ormuz redujo la presión inicial sobre los precios de la energía.

Incluso si se firma un acuerdo, aún no está claro cómo sería la “reapertura” del estrecho. Si bien Trump afirmó que los barcos tendrían libre paso, los medios iraníes han sugerido que Teherán mantendrá cierto control. Bloomberg informó el viernes que el texto del memorando de entendimiento estaría sujeto a interpretación en ciertos aspectos, según una persona familiarizada con el asunto, incluyendo lo que significaría en la práctica la reapertura del estrecho.

Varios armadores indicaron que probablemente adoptarían una postura de esperar y ver, señalando que en el pasado una resolución pareció estar cerca y luego no se concretó, como hace dos meses, cuando ambas partes declararon la apertura del estrecho, solo para que Irán atacara buques menos de 24 horas después. Algunos citaron las recientes muertes de tripulantes como resultado de los ataques estadounidenses como recordatorio de los riesgos de cruzar el estrecho.

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Pero otros también señalaron que, una vez que se confirmara la plena apertura del estrecho de Ormuz, probablemente se produciría una estampida hacia la salida y largas colas cerca de la entrada.

En caso de que se reanudaran los flujos regulares, se produciría una repentina avalancha de petróleo en el mercado, ya que los barriles atrapados en el Golfo Pérsico desde el inicio de la guerra escaparían, y los productores de Oriente Medio buscarían vaciar los tanques de almacenamiento que se han llenado desde el comienzo del conflicto.

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La reapertura del Estrecho de Ormuz sigue bajo incertidumbre porque Trump prometió libre paso, pero medios iraníes sostienen que Teherán mantendrá cierto control. (Reuters)

Los organismos del sector han advertido que los niveles extremos de tráfico en Ormuz aumentarían el riesgo de accidentes y encallamientos.

“Habrá una pequeña estampida” si Ormuz se reabre, afirmó Amrita Sen, cofundadora de la consultora Energy Aspects.

Aumento de los flujos clandestinos

Incluso sin un acuerdo de paz, existen crecientes indicios de que volúmenes significativos de petróleo están fluyendo a través del estrecho en buques cisterna con las señales apagadas, incluso con la ayuda del ejército estadounidense.

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El viernes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que alrededor de 7 millones de barriles de petróleo diarios transitan por el Golfo Pérsico. JPMorgan Chase & Co. estimó que el tránsito es de poco más de 5 millones de barriles diarios, mientras que una importante empresa comercializadora de materias primas informó esta semana en una reunión de analistas de mercado sénior en París que su compañía prevé el tránsito de unos 4 millones de barriles diarios.

Antes de la guerra, el estrecho solía transportar unos 20 millones de barriles de crudo y productos derivados del petróleo, aunque el déficit se ha reducido gracias a que los países del Golfo están redirigiendo sus suministros mediante oleoductos que evitan la vía marítima.

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Bloomberg informó previamente que los productores de Oriente Medio han estado utilizando buques bajo su control para transportar barriles fuera del estrecho de Ormuz y transferir el petróleo a buques cisterna que esperan en el mar, antes de regresar al Golfo para realizar más viajes de transporte.

Petroleros cargados de crudo aguardan en el Golfo Pérsico mientras el futuro del Estrecho de Ormuz permanece en suspenso. (EFE/Yahya Arhab)

El número de transferencias visibles de buque a buque ha seguido aumentando en los últimos días. Bloomberg pudo identificar el jueves transferencias en varias ubicaciones frente a las costas de Omán y los Emiratos Árabes Unidos que, según el tamaño de los buques cisterna involucrados, ascenderían a aproximadamente 16 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con las imágenes satelitales del navegador Copernicus de la Unión Europea.

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Estos flujos ofrecen otra señal de por qué los precios del petróleo no se han disparado como muchos analistas proyectaron al comienzo de la guerra. Los futuros del Brent cotizaban cerca de los 87 dólares por barril el viernes, un descenso de más del 30 % desde su máximo alcanzado en plena guerra.

Si el estrecho de Ormuz se reabriera, algunos armadores se han dedicado a posicionar sus buques para una posible reapertura, apostando por un aumento en las tarifas a medida que aumente el número de cargamentos y los buques permanezcan fuera de posición.

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También hay algunos productores de Oriente Medio que han mantenido buques vacíos fuera del golfo, listos para reanudar el transporte de petróleo de sus países si el estrecho de Ormuz se abre. El gigante nacional de buques cisterna de Arabia Saudí tiene un puñado de barcos de este tipo en medio del Océano Índico.

Bloomberg