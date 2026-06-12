Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo revisa con Estados Unidos el plan para recuperar el ferrocarril

El mandatario guatemalteco y el ministro Henry Saenz sostuvieron un encuentro con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para evaluar la asistencia técnica en marcha, orientada a modernizar la infraestructura de trenes

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Sala de reuniones formal con paneles de madera; varias personas sentadas en mesas con manteles blancos y azules. Una bandera de Guatemala y botellas de agua son visibles
Bernardo Arévalo y Henry Saenz revisaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos los avances de la cooperación técnica para mejorar el sistema ferroviario de Guatemala. (Ejército de Guatemala)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el ministro de la Defensa Henry Saenz se reunieron con representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para revisar los avances de la cooperación técnica destinada a mejorar el sistema ferroviario del país, una iniciativa que busca conectar la red logística con Puerto Quetzal y reducir los tiempos del transporte comercial, según informó el Ejército de Guatemala.

El encuentro dio seguimiento al Acuerdo de Asistencia Técnica firmado el 15 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura entre los cuerpos castrenses de ambos países, de acuerdo con la publicación oficial. Ese convenio incluye la recuperación del sistema ferroviario guatemalteco y el fortalecimiento de la profesionalización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

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La reunión abordó el estado de lo pactado y las oportunidades de cooperación para reforzar las capacidades técnicas en ingeniería ferroviaria, según el Ejército de Guatemala. La meta es apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en el país.

El acuerdo apunta a enlazar Puerto Quetzal con las afueras de Escuintla

El proyecto prevé una línea férrea entre las instalaciones portuarias y las afueras de Escuintla, según explicó el ministro Saenz durante la firma del acuerdo, en enero pasado.

La conexión está pensada para agilizar el traslado de productos y recortar los tiempos logísticos de las operaciones comerciales.

Durante su intervención, en la firma del Convenio Saenz afirmó que la vía férrea proyectada no será únicamente un medio de transporte terrestre, sino un eje articulador de un futuro centro logístico capaz de integrar sistemas portuarios, ferroviarios y carreteros.

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Este esfuerzo pretende convertir a Guatemala en un punto estratégico para el comercio regional, impulsando la competitividad y generando nuevas oportunidades económicas.

Vista amplia de una reunión formal en una sala con paredes de madera y bandera guatemalteca. Personas en trajes y uniformes sentadas alrededor de una mesa en forma de U
El presidente Bernardo Arévalo y su equipo se reúnen con una delegación internacional en una importante sesión de trabajo en Guatemala, abordando temas de cooperación y desarrollo. (Ejército de Guatemala)

El puerto involucrado es Puerto Quetzal, definido como el más productivo de Guatemala. La obra busca mejorar la conectividad logística nacional mediante una vía férrea estratégica vinculada a esa terminal.

Este proyecto no solo cumple una función administrativa, sino que responde a una necesidad histórica del país de modernizar su infraestructura y establecer un nuevo modelo de desarrollo.

Saenz explicó en ese acto que el objetivo es convertir a Guatemala en un punto estratégico para el comercio regional. La iniciativa también está concebida como un eje articulador para integrar sistemas portuarios, ferroviarios y carreteros e impulsar la competitividad comercial del país.

La cooperación técnica entre Guatemala y Estados Unidos se centra en el intercambio de conocimientos especializados y en el fortalecimiento de capacidades de ingeniería ferroviaria, según el Ejército de Guatemala.

El mismo organismo señaló en sus redes sociales que el modelo de trabajo conjunto también promueve buenas prácticas de ingeniería y la profesionalización del personal.

La reactivación ferroviaria es presentada como una obra estratégica nacional

La pregunta central del proyecto tiene una respuesta concreta: Guatemala y Estados Unidos avanzan en la recuperación del sistema ferroviario nacional mediante asistencia técnica militar enfocada en diseñar y fortalecer una línea clave para la logística del país.

El propósito inmediato es conectar el sistema portuario con la red terrestre para mover mercancías con mayor rapidez.

La reunión entre Arévalo, Saenz y la delegación estadounidense forma parte del proceso para concretar esa infraestructura estratégica, según las publicaciones oficiales de los canales de Gobierno. El mismo reporte añade que el acercamiento reafirma el compromiso de ambos países con el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo nacional y la profesionalización del personal castrense.

El Ejército de Guatemala sostuvo además que esta hoja de ruta acerca al país a la reactivación de la red ferroviaria, presentada como un componente central para el comercio y la movilidad interna. Ese avance, según la institución, cuenta con el respaldo técnico y la experiencia de Estados Unidos.

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