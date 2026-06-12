Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

La influencer viajó junto a sus dos hijos para estar en el debut de Argentina en la Copa (Video: Instagram)

Valentina Cervantes emprendió el viaje al Mundial 2026 con Olivia y Benjamín, los dos hijos que tiene en común con Enzo Fernández. El destino es Kansas City, donde la Selección Argentina debuta el martes ante Argelia en el estadio de la ciudad. Un viaje largo, con escalas, que Valentina documentó en sus historias de Instagram desde el primer momento.

La primera imagen la muestra en el aeropuerto de Buenos Aires, parada frente a uno de los carteles de una campaña oficial con la Selección. En la columna de la puerta 14, la imagen de Enzo con los brazos en alto y la camiseta número 24 ocupa todo el espacio, con la frase “Nos volvimos a ilusionar” en letras grandes. Valentina eligió esa postal para anunciar la partida con una sola palabra: “Yendooo”.

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El trayecto incluyó al menos una escala en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Allí, en la zona de reclamo de equipajes, Olivia y Benjamín posaron frente a la cámara con el carrito del aeropuerto. Ella, con remera blanca y el pulgar en alto, con la energía de quien todavía tiene reservas después de horas de vuelo. Él, con buzo negro, más tranquilo, aferrado a la barra del carrito con una calma que contrasta con la sonrisa de su hermana.

Valentina viajó junto a Benjamín y Olivia para alentar a Enzo

En la sala de espera, entre vuelo y vuelo, Benjamín encontró su propia manera de hacer tiempo. En el video que compartió la influencer lo muestran recostado en los asientos negros de la terminal, con una mamadera en la boca y la tablet azul apoyada sobre las piernas. Una escena doméstica en medio de un aeropuerto internacional, que Valentina registró y compartió sin más texto que la imagen.

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Ya en el avión, otra historia mostró a Valentina y a Olivia sentadas juntas. Las dos de perfil, con la ventanilla detrás. Valentina con un buzo gris, Olivia con la misma remera blanca del aeropuerto, tomando algo de un vasito. El vuelo continuaba y el destino final todavía quedaba lejos.

Fue en ese tramo cuando Valentina encendió la cámara y le habló a Olivia: “Oli, ¿a dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo?”. La respuesta de la nena fue ininteligible, pero Valentina siguió: “Y a ver si ya llegamos. Un avión más y llegamos. ¿Estás cansada?”. Olivia respondió con un resoplido que lo decía todo.

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El martes, cuando Argentina salte al campo del Estadio Kansas City para enfrentar a Argelia en su debut mundialista, Valentina, Olivia y Benjamín estarán en las tribunas después de haber cruzado el continente para llegar.

Olivia y Benjamín, los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, posan sonrientes en el aeropuerto de Hartsfield-Jackson antes de su viaje a Estados Unidos para reunirse con su padre.

Del calificativo de “botineras” a un documental

Seis “botineras” decidieron correrse del segundo plano al que suelen quedar relegadas y contar, por primera vez frente a una cámara, cómo es la vida real junto a uno de los planteles de fútbol más exitosos del planeta. No hablan de goles ni de tácticas. Hablan de mudanzas, de colegios, de cábalas, de soledad y también de lujo. Se llama Muchachas y es la miniserie documental que llegó para mostrar lo que no se ve cuando la pelota rueda.

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La productora ejecutiva del proyecto, Pía Iezzi, visitó el programa Infobae a las 9, el ciclo conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, y reveló los detalles de una producción que llevó dos años de trabajo y que siguió a sus protagonistas desde la Copa América hasta los preparativos del torneo que comienza estos días.

Las seis mujeres que protagonizan la serie son Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez; Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa; y Agustina Bacerano, exesposa de Germán Pezzella.

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