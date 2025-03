Equinoccio de marzo: a qué hora será y cuándo empieza el otoño en Argentina

El equinoccio de marzo es un evento de transición: en el hemisferio sur, las temperaturas comienzan a descender (Freepik)

El equinoccio de marzo marca el inicio de una nueva estación en el planeta. Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo.

Ese equinoccio ocurrirá mañana jueves 20 de marzo a las 6:01 de la mañana en Argentina. Astronómicamente, comienza la estación del otoño, que terminará con el solsticio de invierno.

El evento no solo define el cambio de estación, sino que también tiene implicancias en la distribución de la luz solar y por lo tanto se modifica la temperatura global.

Durante el equinoccio, la Tierra se encuentra en una posición particular en su órbita alrededor del Sol. Esto hace que los rayos solares incidan de manera perpendicular sobre el ecuador, lo que genera una distribución más uniforme de la luz en ambos hemisferios, explicó a Infobae la astrónoma Beatriz García, investigadora del Conicet y la Universidad Nacional Tecnológica en Mendoza.

El equinoccio de marzo marca el inicio del otoño en el hemisferio sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, se da un equilibrio temporal entre las horas de luz y oscuridad, que luego se modifica a medida que la Tierra se aparta de esa posición en la órbita. Hace que los días sean más cortos y las noches más largas en el hemisferio sur.

A nivel cultural y climático, el equinoccio de marzo representa una transición. En muchas regiones, las temperaturas comienzan a descender, las hojas de los árboles adquieren tonos rojizos y dorados antes de caer, y las actividades diarias se ajustan a los nuevos horarios de luz. Aunque popularmente se asocia el inicio del otoño con una fecha fija, su comienzo astronómico varía cada año levemente: en 2025 será el 20 de marzo.

¿Qué es el equinoccio?

El fenómeno astronómico ocurre debido a la inclinación y la posición orbital de la Tierra alrededor del Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, cuando la Tierra se posiciona en su órbita de tal manera que el Sol se encuentra exactamente sobre la línea del ecuador terrestre.

En ese momento, el día y la noche tienen una extensión casi idéntica en todo el planeta. Según el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, este 20 de marzo de 2025 “será uno de los dos únicos días del año (el otro equinoccio será en setiembre) donde el Sol sale exactamente por el este y se oculta exactamente por el oeste”.

El equinoccio ocurre en dos momentos anuales, en marzo y septiembre, marcando comienzos de otoño y primavera en los hemisferios respectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equinoccios ocurren en marzo y septiembre, marcando el inicio del otoño y la primavera en cada hemisferio. La fecha y hora exacta de cada equinoccio cambian cada año debido a que la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, lo que provoca variaciones en su velocidad de traslación.

“Como la órbita no es circular y la velocidad de nuestro planeta no es constante, el año no dura exactamente 365 días, sino 365,24 días, lo que obliga a realizar ajustes en los calendarios”, aclaró García.

¿Por qué empieza el otoño con el equinoccio?

El inicio del otoño tras el equinoccio de marzo se vincula con días más cortos, noches más largas y disminución progresiva de la luz solar en el hemisferio sur/Archivo

El otoño comienza con el equinoccio porque este evento marca el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste hacia el hemisferio norte.

A partir de ese punto, los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas en el hemisferio sur. Este cambio en la duración del día y de la noche es gradual y continúa hasta el solsticio de junio, cuando comienza el invierno.

La duración del día y la inclinación de la Tierra afectan directamente las estaciones. Durante el equinoccio de marzo, el hemisferio sur recibe cada vez menos luz solar, lo que provoca un descenso progresivo de las temperaturas.

Es un período de transición en el que la naturaleza comienza a prepararse para el invierno. La doctora García, quien es miembro de las Colaboraciones Internacionales en el Observatorio Pierre Auger en la Argentina, explicó que “el inicio del otoño varía en la fecha cada año, y se debe a que la órbita de la Tierra no es circular. Por lo tanto, la velocidad de la Tierra tampoco lo es”.

¿Cuándo es el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno ocurrirá el 20 de junio a las 23:42 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solsticio ocurre cuando el Sol alcanza su máximo apartamiento con respecto al ecuador celeste, hacia el norte y hacia el sur del ecuador. Marca el inicio del invierno para el hemisferio sur.

El 20 de junio próximo el Sol se encontrará a su menor altura sobre el horizonte al mediodía. Será el día más corto del año y la noche más larga.

En 2025 el solsticio de invierno tendrá lugar el 20 de junio a las 23:42 horas. En ese momento, el Sol estará en el cenit sobre el Trópico de Cáncer, lo que marcará el inicio del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur.