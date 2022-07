COVID-19: en qué jurisdicciones del país hay más y menos personas mayores de 60 años vacunadas con tres dosis

Argentina tiene una de los mejores tasas de vacunación contra COVID en el mundo, con el 90% de su población con dos dosis. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Aunque se pueda ingresar a un comercio sin barbijo, o no respetar la distancia social, y poder salir de casa y circular libremente los expertos en infectología advierten: “La pandemia no terminó”. El COVID-19 aún afecta a millones de personas en el planeta. Y en la Argentina los últimos números conocidos en el raconto nacional que hace el Ministerio de Salud los domingos, no son buenos.

Con un alza del 24,5% con respecto al reporte anterior, la Argentina alcanzó la tercera semana con aumentos en los casos de COVID-19, según el último reporte oficial de coronavirus. Es decir que, entre el 10 y el 17 de julio, se registraron 57 muertes y 39.656 contagios. De esta manera, el total de afectados desde el inicio de la pandemia se ubica en 9.465.827, mientras que los fallecidos treparon a 129.202. Este alza de casos del 24,5% en relación con el reporte emitido la semana anterior (entre el 3 y el 10 de julio con 36 muertes y 31.845 casos) pone una luz de atención para el país, si mira lo que está ocurriendo en el mundo con naciones que suman más de 100.000 casos diarios otra vez, como sucedía hace dos años.

Por tercera semana consecutiva, los casos de coronavirus volvieron a subir en la Argentina (EFE/Salas/Archivo)

En este contexto incierto donde las responsables de estas “flamantes” olas son las denominadas subvariantes BA.2, BA.4, BA.5, BA.12 y la nueva BA.2.75 de Ómicron, los expertos resaltan que la única herramienta eficaz que previno millones de muertes y que nos permite vivir esta nueva normalidad es la vacuna contra el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que produce. Si bien las nuevas subvariantes han podido sortear en gran medida la eficaz prevención de las vacunas para no contagiarse, sí está demostrado que logran prevenir los cuadros graves que el coronavirus produce, disminuyendo las internaciones en terapia intensiva y las muertes.

Con los números de estos últimos dos años, los médicos advierten que los mayores de 60 años son las personas más vulnerables al coronavirus. Es por eso que insisten en que este grupo debe vacunarse con el doble esquema inicial y también con los refuerzos cada seis meses, que hasta ahora suman 2 dosis más a las 2 inicialmente dadas.

Las nuevas subvariantes de Ómicron son más evasivas a las vacunas, pero también generan menos enfermedad grave si uno ya está vacunado con varias dosis (Getty)

El doctor Luis Cámera, explicó a Infobae que las subvariantes nuevas son increíblemente contagiosas. “Pero la buena noticia es que son menos letales y generan una menor tasa de enfermedad grave. Hoy la clave pasa no tanto por volver a aislarse o imponer el barbijo en todo momento. Lo importante es estar vacunado con terceras y cuartas dosis para no padecer COVID grave. Por lo menos son necesarios tres pinchazos”, afirmó el infectólogo. Y agregó: “Las actuales subvariantes escapan de la inmunidad de la vacuna, pero no tienen la fuerza para generar casos graves que lleven a las personas a internaciones. El fenómeno que vemos en el mundo es la reinfección. Hoy en la Argentina, el 80% ya hemos estado en contacto con el COVID y podemos reinfectarnos en cualquier momento”.

“Estamos viendo una alta contagiosidad, pero no enfermedad de riesgo. Vemos que el actual coronavirus produce enfermedades respiratorias leves. Hoy hay muchísimas subvariantes de Ómicron circulando, que producen mutaciones permanentemente. Son cambios proteicos pequeños en la llave spike para ingresar a la célula humana”, explicó a Infobae, el infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Cuántas dosis de vacunas COVID hay por cada jurisdicción argentina (Fuente: Martín Barrionuevo)

Vacunados mayores de 60 años en Argentina

Bien como dicen los médicos, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales han puesto el foco en el grupo de mayores de 50 y 60 años para la vacunación contra COVID-19. Martín Barrionuevo, contador y senador provincial por Corrientes, que se ha convertido en un experto en implementar gráficos con información oficial emanada por el Ministerio de Salud de la Nación, elaboró un cuadro sobre la cantidad de mayores de 60 años vacunados y no vacunados en el país. En el mismo, se puede observar cuántas dosis tienen aplicadas las personas mayores de 60 años según las 24 jurisdicciones del país. Inclusive también el dato a nivel nacional.

Así, aparece la Ciudad de Buenos Aires con 3,42 dosis aplicadas por persona que vive en este distrito. Le sigue La Pampa (3,3), Santa Fe (3,26), San Luis (3,21), Catamarca (3,1), La Rioja (3,08) y Buenos Aires (3,07). Las demás provincias están por debajo del número mágico y deseable que es 3 y que se alcanza en el promedio nacional. Las provincias de Misiones (2,08), Chaco (2,35), Salta (2,48), Formosa y Tucumán (2,58) son las más retrasadas en cuanto a aplicar la tercera dosis a su población más grande.

Estadística importante

Vacunación en Argentina según el tipo de dosis (Fuente: Martín Barrionuevo)

El último Boletín Epidemiológico Nacional distribuido por el Ministerio de Salud de la Nación, parece validar esa afirmación que sostienen los especialistas. Según este informe, entre la semana epidemiológica 23 y la 26 se registraron 8,15 muertes cada 100 mil habitantes en personas de 60 años y más que no recibieron ninguna vacuna o aquellos que solo tienen el esquema inicial incompleto (solo una dosis en lugar de dos).

En aquellos en los que sí tenían las dos dosis en sus brazos, el número se redujo a 1,2 muertes cada 100 mil habitantes. Y en quienes tiene tres o cuatro dosis (es decir uno o dos refuerzos), baja a 0,38 muertes cada 100 mil habitantes. Así, la conclusión arriba a que los números demuestran el abrupto descenso de la letalidad cuanto mayor es el nivel de anticuerpos logrado por la vacunación. Por lo que no estar vacunado o estarlo con esquema incompleto, representa un riesgo de morir por Covid 7 veces superior a quienes tienen dos dosis y 21 veces superior que si se ha recibido el refuerzo.

Otra lectura que hace el Boletín Epidemiológico es que el riesgo de morir fue más de tres veces superior (3,15) en quienes no tienen vacuna o solo tienen una, a quienes ya van por la tercera. Para menores de 60 años solo murieron 0,5 personas cada 100 mil entre las que no tenían dosis alguna o sólo una, mientras que esa proporción fue del 0,07 por ciento entre los que habían recibido el primer esquema completo y de 0,19 entre los que tenían el refuerzo.

