Tras la conquista de Francisco Cerúndolo en Queen’s, así quedó la lista histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

Francisco Cerúndolo sumó un nuevo título a la tabla histórica de Argentina en el ATP Tour (REUTERS/Jaimi Joy)

El tenis argentino volvió a escribir una página de gloria con el reciente triunfo de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Queen’s. El porteño superó al estadounidense Tommy Paul en una final de alto voltaje, que se resolvió en tres sets: 6-7 (4), 6-4 y 6-3. Este logro no solo se convirtió en el trofeo más relevante de su carrera, sino que también permitió que la Argentina alcanzara el título número 241 de la Era Abierta en el circuito profesional masculino.

Para comprender la dimensión de este éxito, basta con observar que Cerúndolo es el primer argentino en conquistar el tradicional torneo londinense de Queen’s. El certamen es uno de los más antiguos sobre césped y, además, es la antesala ideal para el Grand Slam de Wimbledon. Hasta ahora, solo dos tenistas nacionales habían logrado más de un triunfo en esta superficie: el tenista 27 años y Guillermo Vilas, quien se coronó en el Masters de 1974 y en el Abierto de Australia de 1978 y 1979.

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Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s (REUTERS/Jaimi Joy)

La historia de los campeones argentinos en el circuito ATP se remonta a varias décadas atrás, con nombres que marcaron épocas y dejaron huella en distintas generaciones. Guillermo Vilas encabeza el listado con una cifra insuperable: 62 títulos ATP a lo largo de su carrera, incluyendo 16 coronaciones en una sola temporada y cuatro consagraciones en torneos de Grand Slam. El marplatense es considerado el mejor tenista argentino de la historia por sus hazañas en canchas de todo el mundo.

En la segunda posición se ubica José Luis Clerc, quien logró conquistar 25 títulos, la mayoría sobre polvo de ladrillo. Batata llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial y fue referente de la camada que sucedió a Vilas, manteniendo la bandera argentina en lo alto durante la década de los 80.

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El podio lo completa Juan Martín Del Potro, que alcanzó el tercer puesto del ranking y sumó 22 trofeos ATP. El tandilense es recordado por su histórica victoria en el US Open y por sus batallas memorables frente a las grandes figuras del tenis mundial. Su potencia y carisma lo convirtieron en uno de los deportistas más queridos del país.

Guillermo Vilas es el argentino con más títulos en el ATP Tour

Detrás de estos tres gigantes aparece Martín Jaite, quien ostenta 12 títulos y fue protagonista del circuito en los años 80 y 90. En la quinta ubicación se destaca David Nalbandian, con 11 conquistas ATP, famoso por su técnica y sus victorias ante los principales rivales de la época.

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La lista de campeones argentinos es extensa y abarca a jugadores que, con al menos un título, dejaron su sello en el circuito. Entre ellos figuran Federico Delbonis, Carlos Berlocq y Leonardo Mayer, cada uno con dos trofeos. También lograron inscribir su nombre en la nómina del ATP tenistas como Christian Miniussi, Gabriel Markus o Juan Manuel Cerúndolo, quienes celebraron en una ocasión.

La temporada actual había sumado una nueva alegría con el triunfo de Mariano Navone en Bucarest. El jugador, que había caído en sus dos finales previas, consiguió finalmente su primer título ATP tras imponerse al español Daniel Mérida en un partido que se extendió por más de dos horas. El dato confirma el buen momento del tenis nacional y la aparición de nuevos talentos capaces de competir al máximo nivel.

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Mariano Navone sonrió con su trofeo después de su exitosa participación en el torneo ATP de Bucarest

El recorrido de Francisco Cerúndolo destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes superficies. El porteño ya había ganado en césped el año pasado en Eastbourne, también ante Tommy Paul y en tres sets, pero el trofeo de Queen’s tiene un valor especial por la jerarquía del torneo. Además, el tenista escaló seis posiciones ubicándose del puesto N°27 al N°21, con la posibilidad de volver al Top 20.

El total de 241 conquistas ATP es fruto de la labor de generaciones que supieron abrir camino y mantener el prestigio del tenis argentino en la élite mundial. La obtención de títulos en torneos de distintas categorías y superficies, desde Grand Slams hasta campeonatos sobre césped o polvo de ladrillo, refleja la diversidad y riqueza de la escuela nacional.

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Posiciones y cantidad de títulos de los tenistas argentinos

1 Guillermo Vilas (62)

2 José Luis Clerc (25)

3 Juan Martín del Potro (22)

4 Martín Jaite (12)

5 David Nalbandian (11)

6 Guillermo Pérez Roldán (9)

6 Guillermo Coria (9)

6 Juan Mónaco (9)

7 Gastón Gaudio (8)

8 Sebastián Báez (7)

8 Guillermo Cañas (7)

9 Juan Ignacio Chela (6)

10 Francisco Cerúndolo (5)

11 Diego Schwartzman (4)

11 Horacio de la Peña (4)

12 Javier Frana (3)

12 Mariano Zabaleta (3)

12 Alberto Mancini (3)

12 Franco Squillari (3)

12 Franco Davín (3)

12 Mariano Puerta (3)

12 José Acasuso (3)

13 Federico Delbonis (2)

13 Carlos Berlocq (2)

13 Leonardo Mayer (2)

13 Agustín Calleri (2)

14 Roberto Argüello (1)

14 Juan Manuel Cerúndolo (1)

14 Pedro Cachin (1)

14 Facundo Díaz Acosta (1)

14 Tomás Etcheverry (1)

14 Christian Miniussi (1)

14 Gabriel Markus (1)

14 Hernán Gumy (1)

14 Horacio Zeballos (1)

14 Juan Ignacio Lóndero (1)

14 Guido Pella (1)

14 Mariano Navone (1)