Ciencia

Por qué la amistad puede ayudar a vivir más y mejorar la salud, según la ciencia

Estudios y organismos destacan que los vínculos cercanos se asocian con menor estrés, mayor bienestar psicológico y mejores hábitos de autocuidado. Por qué la soledad se considera un factor de riesgo

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Primer plano de dos mujeres: una susurra al oído de la otra, que tiene expresión de sorpresa con la boca abierta. Hay una taza y un móvil en la mesa.
La Mayo Clinic sostiene que las amistades pueden reducir el estrés, mejorar la autoestima y aumentar el sentido de pertenencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los amigos y los vínculos cercanos no son solo un “extra” emocional: distintas líneas de investigación los describen como un factor asociado a mejor salud y a una vida más larga. En el plano cotidiano, la amistad suele pensarse como compañía o entretenimiento, pero en psicología se la analiza también como una forma de apoyo social capaz de amortiguar el estrés, influir en conductas de cuidado y sostener el bienestar en momentos críticos.

En esa línea, la Mayo Clinic —un centro médico académico de Estados Unidos— plantea que las amistades pueden aportar beneficios concretos: mayor sentido de pertenencia, mejor autoestima, reducción del estrés y, en algunas personas, un impacto positivo en la salud general.

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Ese enfoque coincide con revisiones que describen la conexión social como un determinante asociado a resultados de salud y longevidad, mientras que la soledad y el aislamiento social se vinculan con riesgos para la salud física y mental.

El punto central no es idealizar la amistad ni afirmar que “cura” enfermedades, sino entender que los vínculos funcionan como un entorno: pueden favorecer rutinas protectoras, mejorar la adherencia a tratamientos y ofrecer contención ante crisis.

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A la vez, se trata de un factor que no se distribuye de manera pareja: la calidad y disponibilidad de la red social depende de la edad, el trabajo, la salud, el contexto urbano y también de desigualdades sociales.

Por qué la amistad se asocia con menos enfermedad y más longevidad

Plano medio de cuatro amigos argentinos de mediana edad, dos mujeres y dos hombres, riendo a carcajadas con expresión de alegría y complicidad en un ambiente relajado.
La conexión social se vincula con resultados de salud y longevidad, mientras la soledad y el aislamiento social se asocian con riesgos físicos y mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la divulgación médica, la amistad suele describirse como un vínculo que aporta apoyo emocional, pero también apoyo práctico: alguien que escucha, acompaña, ayuda a tomar decisiones o facilita sostener hábitos cuando hay cansancio, estrés o dificultades. Bajo ese marco, la idea de que “los amigos salvan vidas” se apoya en varios mecanismos plausibles que aparecen en la literatura:

  • Estrés bajo control: tener con quién hablar y sentirse acompañado se asocia con menor sensación de amenaza frente a problemas cotidianos. Esa reducción del estrés sostenido puede ser relevante para múltiples procesos fisiológicos.
  • Conductas de cuidado: los vínculos influyen en hábitos, desde la actividad física hasta la alimentación, el descanso y el consumo de alcohol o tabaco. En la práctica, una red social puede funcionar como “recordatorio” y como sostén para sostener rutinas.
  • Protección en crisis: ante duelo, enfermedad o pérdida de trabajo, el apoyo social puede amortiguar el impacto emocional y ayudar a mantener el contacto con servicios de salud y recursos comunitarios.
  • Sentido de pertenencia: la percepción de estar incluido y valorado suele asociarse con mayor bienestar psicológico, lo que también puede influir en motivación, adherencia y autocuidado.

La Mayo Clinic remarca que las amistades pueden ayudar a manejar el estrés, mejorar la autoestima y aumentar el sentido de pertenencia. En ese enfoque, el efecto no depende solo de “tener gente alrededor”, sino de la calidad de los vínculos: amistades seguras, recíprocas y sostenidas en el tiempo.

A nivel de evidencia agregada, revisiones y meta-análisis han descrito asociaciones consistentes entre conexión social (apoyo, integración, redes) y resultados como la salud general o la mortalidad.

Desde una perspectiva de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene planteando que la soledad y el aislamiento social tienen impacto en bienestar y salud, y que la conexión social debería considerarse un tema prioritario, con acciones desde políticas públicas hasta intervenciones comunitarias.

Qué hacer para construir amistades protectoras y cuándo revisar el vínculo

Un grupo diverso de diez personas, entre adultos y jóvenes, sentados y de pie en una sala de estar luminosa, mostrando gestos de apoyo y escucha mutua.
Los vínculos cercanos pueden favorecer conductas de cuidado, mejorar la adherencia a tratamientos y ofrecer contención en momentos de crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la amistad importa para el bienestar, la pregunta práctica es cómo sostenerla en un contexto de agendas saturadas, mudanzas, crianza y cambios de etapa. En la guía divulgativa de la Mayo Clinic, aparecen líneas de acción que se apoyan en algo simple: los vínculos tienden a fortalecerse con repetición, presencia y reciprocidad.

Entre las estrategias más realistas suelen incluirse:

  • Convertir el contacto en rutina: mensajes cortos, una llamada semanal o un encuentro fijo al mes. La constancia suele pesar más que los grandes gestos.
  • Bajar la barrera de entrada: proponer planes simples (caminar, tomar un café, hacer una compra juntos) para no depender de “tiempo perfecto” que casi nunca llega.
  • Cuidar la reciprocidad: las amistades que sostienen el bienestar no son relaciones de rescate permanente ni vínculos unidireccionales. La ayuda puede rotar, pero conviene que exista equilibrio.
  • Reconocer señales de desgaste: no toda relación es protectora. Si un vínculo se vuelve fuente constante de estrés, conflicto o desgaste emocional, puede ser necesario poner límites o tomar distancia.

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