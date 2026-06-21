Política

Desde la Iglesia volvieron a advertir por el clima social y los “malos tratos y ninguneos institucionales”

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, dijo que hay personas en condiciones precarias, y puso como ejemplos a los adultos mayores y las demoras del sistema sanitario para conseguir atención

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Arzobispo Marcelo Colombo
Marcelo Colombo advirtió sobre un clima de deshumanización en la vida pública del país

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, alertó este domingo por la existencia de un clima de deshumanización en la vida pública del país y reclamó mayor responsabilidad a los actores políticos e institucionales frente a problemas concretos de la población.

“Hay una agresividad permanente en el modo de tratar al otro”, señaló Colombo, al tiempo que advirtió sobre lo que describió como “malos tratos” y “ninguneos institucionales” ante situaciones que afectan a sectores vulnerables. El titular de la CEA puso como ejemplos la situación de los jubilados y las dificultades para acceder a turnos médicos: “Uno se da cuenta que tenemos gente que está en una situación muy precaria”.

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Durante una entrevista con radio Rivadavia, el obispo evitó circunscribir la crítica al gobierno nacional. “No me refiero nada más al oficialismo; a veces pueden ser las oposiciones o a veces otros actores sociales que se desentienden”, aclaró. Para Colombo, el diagnóstico abarca a todo el arco político e institucional.

Frente a ese panorama, el presidente de la CEA recurrió a una imagen del papa Francisco durante la pandemia para trazar una contraposición: “Frente al ‘sálvese quien pueda’ de hoy, la Iglesia sigue recordándonos que estamos todos en la misma barca”. Según el obispo, esa pertenencia compartida a una misma humanidad impone deberes y responsabilidades que no pueden ignorarse.

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El diagnóstico de Colombo se enlaza con el contenido de la última encíclica del Papa, que aborda los desafíos de la inteligencia artificial, el trabajo y la automatización. El titular de la CEA destacó que el texto generó “reflexiones superoportunas” sobre la tecnología digital y sus efectos en los sectores más postergados, y lo inscribió en la tradición de la doctrina social de la Iglesia inaugurada por la Rerum Novarum de León XIII.

La visita del Papa, cada vez más cerca

En otro tramo de la entrevista, Colombo se refirió a la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina. Tras la confirmación del viaje pontificio a Perú, el obispo expresó que ambas visitas —la sudamericana y la argentina— están “muy unidas”. “Estamos muy esperanzados que sea pronto”, afirmó.

Tras la confirmación del viaje del papa León XIV a Perú, Colombo afirmó que una visita a la Argentina está muy unida a esa gira
Tras la confirmación del viaje del papa León XIV a Perú, Colombo afirmó que una visita a la Argentina está muy unida a esa gira

El presidente de la CEA descartó haber escuchado reservas internas dentro de la Iglesia ante la visita, en referencia a declaraciones que, según el conductor del programa, habría formulado el sacerdote y diputado nacional Juan Carlos Molina. Colombo atribuyó esa posición a motivaciones políticas personales, ajenas al ámbito eclesial.

Al trazar un posible recorrido, el obispo mencionó a Luján, Córdoba y el norte argentino —Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán— como destinos con alto peso religioso y simbólico. Recordó la visita del papa Juan Pablo II hace cuarenta años como referencia del impacto que podría tener un nuevo encuentro: “Ha quedado en la memoria de los pueblos como un momento único”.

“Sabemos que el Papa está muy deseoso de venir y a nosotros nos gustaría recibirlo”, concluyó Colombo, quien anticipó que la organización avanza aunque aún no haya confirmación oficial de fecha.

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